El Ayuntamiento de Cádiz propone una tasa de 350 euros anuales para regular las viviendas turísticas

A Cádiz ha llegado más tarde que a otras ciudades de la provincia, pero el boom de las viviendas turísticas ya es un hecho y el Ayuntamiento de la ciudad quiere controlarlas para que la ciudad no se convierta en un "decorado visitado por turistas", según explica el concejal de Urbanismo, Martín Vila. Por eso, entre otras medidas, proponer cobrar una tasa a los propietarios de viviendas con fines turísticos de unos 350 euros anuales.

"Queremos un turismo para la ciudad, pero sostenible y sostenido. Que no incida en la subida de los precios de la vivienda. Que no expulse a los vecinos de sus barrios. Que no haga perder nuestra identidad y seña como pueblo. Que permita que las ganancias se repartan entre el mayor número de manos y no se concentren en unas pocas. Que contribuya a favorecer políticas de acceso a la vivienda", pide el edil gaditano.

285 viviendas sin dar de alta

No es la única medida. Es más, el Gobierno municipal de Cádiz se ha propuesto regular el fenómeno turístico con medidas que tendrán como eje el estudio elaborado sobre un soporte digital georreferenciado respecto a las viviendas turísticas de la ciudad, realizado por la empresa Ibermad. En el mismo se estima que hay 285 viviendas con fines turísticos que no están dadas de alta como tal.

El alcalde de la ciudad, José María Gonzalez 'Kichi' (Unidas Podemos), ha dicho al respecto que "no nos vamos a poner de perfil". "Afrontamos con cabeza, y con un estudio detallado que lo avala, la manera de regular las Viviendas de Fines Turísticos (VFT). Para que el turismo sea un elemento cohesionador y no invasivo. Para que prevalezca el derecho a la ciudad de mis vecinos y vecinas", apunta.

"En Cádiz tenemos falta de suelo y mucho alquiler de temporada, además de viviendas vacías, y esto, unido a la irrupción del fenómeno de las viviendas de alquiler con fines turísticos, agrava las dificultades que encuentran algunos habitantes de la ciudad para acceder a una vivienda", manifiesta por su parte la concejala de Vivienda, Eva Tubío, quien resalta la importancia del estudio presentado para “alumbrar diferentes vías con las que hacer compatibles el progreso económico desde el alojamiento turístico con el derecho de acceso a la vivienda de los gaditanos".

Las medidas y la reacción de la patronal

Entre otras medidas, el Ayuntamiento se plantea limitar el número de viviendas con fines turísticos (VFT) y la creación de una tasa que tendrían que aportar los propietarios de esas viviendas. Todo con tal de evitar una burbuja turística en la ciudad. Por eso se está estudiando el informe, que ofrece muchas propuestas. Una de ellas es que los propietarios de estas viviendas abonen una tasa de 350 euros anuales por esa actividad, pero hasta el momento no está aprobado por el Consistorio municipal.

El gran objetivo es hacer compatible esta actividad con la ciudad residencial y algunas propuestas de la empresa externa son, entre otras, establecer un tope del 4% de presión de viviendas de alquiler con fines turísticos en todo el término municipal; la identificación y sanción de las viviendas que estén en modo irregular; y la posibilidad de exigir un acuerdo de la comunidad de vecinos para otorgar la licencia de vivienda con fines turísticos.

No son optimistas desde Horeca. El presidente de la Federación de Hostelería de la provincia de Cádiz, Antonio de María, considera que "la intervención de un Ayuntamiento en una iniciativa privada no tiene mucho sentido. Aquí hay una prestación de servicio y eso debe estar regulado. Desde la patronal siempre hemos pedido que los propietarios deben pagar el IVA y emitir factura para que hubiera transparencia fiscal. Como no se ha hecho, hay una bolsa de economía sumergida y se ha producido un efecto llamada que atrae a mucha gente".

El extenso análisis realizado por Ibermad expone que tres de cada cuatro viviendas de alquiler con fines turísticos se encuentran en el casco histórico de la ciudad y las zonas de San Antonio, El Mentidero y San Francisco-Mina son las que más viviendas de este tipo tienen en relación al total de pisos.