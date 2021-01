Canal Sur reprende pero mantiene al tertuliano que aseguró que ataques machistas como el de Cártama “se dan en todas las direcciones”

Un tertuliano del programa de Canal Sur Radio La mañana de Andalucía equiparó este jueves el ataque con ácido de un hombre, El Melillero, a dos mujeres en Cártama, con otros casos de violencia extrema que, según él, sufren los hombres a manos de las mujeres. “Este tipo de violencia se da en todas las direcciones”, aseguró José María Arenzana. Después, contextualizó el caso de El Melillero explicando que, aunque tiene nacionalidad española, “su origen cultural es el que es”. Durante la tarde del jueves se dio por hecho que Arenzana dejaría de colaborar con el ente público. Sin embargo, y aunque circuló un borrador de comunicado en el que se informaba de la decisión de dejar de contar con sus servicios, ese párrafo no apareció en la nota oficial. Nada se explica de si el tertuliano seguirá colaborando. Fuentes cercanas a la dirección aseguran que no.

El comentario se produjo en el programa matutino que presenta Jesús Vigorra. Arenzana comenzó asignándose el papel “políticamente incorrecto”, y luego apuntó: “Me parece que se trata de un caso de violencia machista, probablemente. Vamos, indudablemente. En este caso me parece que quedan pocas dudas, y que ese tipo de violencia se da en todas las direcciones. Quiero decir, que no es solamente los hombres sobre mujeres, sino que este tipo de violencia brutal…”.

En ese momento fue interrumpido por Magda Trillo, también integrante de la tertulia:

- Hombre, brutal, brutal, de mujeres a hombres no.

- No vayas por ahí, Pepe, porque tampoco tiene mucha comparación.

“A ver si puedo hablar y que no se nos enrrite nadie. La cuestión está en que este tipo de violencia salvaje se produce en muchos otros contextos”, continuó Arenzana, que a continuación se extendió en una caracterización sociológica del delito y el delincuente. “Dicho esto, en el caso que nos ocupa se trata un tipo al parecer con un montón de delitos, cosa a comentar. Es un fracaso no de la sociedad, de los políticos, de la ley en España, que viene haciendo este tipo de contemplación garantista, protectora. Hay vídeos grabados de rumanos que dicen: “No, yo vine a España porque sé que me puedo ganar la vida robando, te condenan 15 veces o te detienen 15 veces y no pasa nada, y a los tres días estás en la calle y puedes seguir haciéndolo”.

Y cerró: “Hombre, se trata del Melillero, tiene nacionalidad española porque creo que es melillense, pero su origen digamos cultural es el que es. A nadie se nos va a escapar que el uso de ácido no es un instrumento de agresión común en lo que entendemos por un español de cultura común española”.

A continuación, Trillo y Arenzana entablaron una discusión en la que este aseguró estar en disposición de poder proporcionar “múltiples casos de violencia salvaje en dirección inversa”.

José María Arenzana fue en su día miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía. En 2012 fue condenado por vejación y amenazas a Eduardo Castro, compañero en aquel organismo.

Canal Sur: “Absoluta disconformidad”

“Canal Sur Radio y Televisión manifiesta su absoluta disconformidad con las manifestaciones en relación a la violencia de género y los crímenes machistas expresadas por un colaborador de la tertulia del programa La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra en la emisión de hoy jueves 14 de enero. Canal Sur Radio y Televisión considera que manifestaciones de ese tenor no pueden ser admitidas", reza el comunicado que emitió Canal Sur por la tarde. De él se suprimió la frase "y por ello ha decidido prescindir de los servicios del citado colaborador”, que aparecía en la versión que se había hecho circular por directivos del ente.

Arenzana prefiere no valorar la decisión de Canal Sur e insiste en que no se le ha escuchado. “Me tratan de poner un traje que no es mío. Yo no pienso lo que se me atribuye. Estoy tratando de exponer unos argumentos, y alguien se ha llevado las manos a la cabeza y ha montado un pollo diciendo que yo estoy negando no sé qué, y yo no estoy negando nada”, señala.

Dice que su intención era tratar de ofrecer su explicación, de tipo cultural, de cómo alguien podía ejercer una violencia tan salvaje como la de arrojar ácido a la cara. Y que también ha expuesto unos datos [el porcentaje de muertes violentas de hombres y mujeres] que por sí solos “no significan nada”. “Si algo se ha malentendido, habrá ha sido en el fragor de la tertulia. O yo me habré expresado mal. Pero no se corresponde con lo que yo pienso y actúo”, dice Aranzana, que cree que el caso de Cártama es un caso “evidente” de “crimen machista atroz”.

El consejo audiovisual de Andalucía y el defensor de la audiencia de RTVA rechazaron valorar el caso mientras no haya un expediente abierto. Eladio Mateos, miembro del Consejo Profesional [órgano con mandato caducado desde hace dos años], señaló que el consejo "deplora" los términos en los que se expresó Arenzana, pero advirtió que queda fuera de sus competencias porque no hay consejo elegido para Canal Sur Radio.

“No podemos poner en duda la violencia de género”

La ley de violencia de género atribuye un papel clave a los medios de comunicación en la lucha contra la violencia machista. La decisión de prescindir de los servicios de Arenzana se valoró en una reunión de Belén Torres, delegada de igualdad en la radiotelevisión pública andaluza, con Juan Miguel Vega (director de Canal Sur Radio), Carmen Beamonte (directora de servicios informativos de Canal Sur Radio) y Juande Mellado (Director General de Canal Sur Radio y Televisión).

“En nuestros libros de estilo y plan de igualdad tenemos una idea muy clara del tratamiento de la violencia de género”, explica Torres. “Lamentamos lo ocurrido. No podemos ser altavoz de ideas y pensamientos que vulneran nuestro estado de derecho. Poner en duda la violencia o manejar cifras que no son acordes a la realidad no podemos permitirlo. No estamos en el momento de plantear la violencia de género de manera trivial”.

La tertulia del programa de Jesús Vigorra ya había sido objeto de quejas ante el defensor de la audiencia, según fuentes sindicales. En mayo de 2020, el parlamentario Nacho Molina (Adelante Andalucía) denunció en la comisión parlamentaria de control de RTVA el “estilo” y los “insultos y descalificaciones” que proferían algunos tertulianos hacia personalidades políticas, científicas o académicas, convirtiendo el programa en una “verdulería”. “He podido escuchar situaciones muy vergonzosas”, dijo Molina.

También los sindicatos se han mostrado muy críticos con los comentarios del tertuliano. “Me parece simplemente indecente que se diga esto”, protesta Samuel Ortega, secretario de organización de UGT en RTVA, que se muestra crítico con el devenir del programa de la mañana de Canal Sur Radio: “Es impresentable en una radio normal, pero es que somos una radio pública, y desde una radio pública no se pueden admitir estas posiciones”.

“No es de recibo que en la radio pública se hagan ese tipo de declaraciones, ni siquiera como opinión personal. No tiene cabida”, coincide Joaquín Tavora, secretario general de la sección sindical de CCOO. “Por varios motivos: primero porque es mentira, está dando datos que son falsos y difundiendo mensaje negacionista de la violencia de género. Pero es que tenemos obligación de cumplir la ley de violencia de género como medio de comunicación público, es uno de los valores defender la igualdad de hombres y mujeres. No contemplamos otra opción que no sea que no vuelva a tocar los micrófonos de Canal Sur”.

Por su parte, el Sindicato de Periodistas de Andalucía publicó un comunicado en el que considera “inadmisible” que un medio público tenga como opinador a “personas negacionistas de la violencia machista”. Paco Terrón, secretario general del sindicato, cree que hace tiempo que debía haberse suprimido la figura del tertuliano en Canal Sur, y reclama más presencia de los especialistas con los que cuenta Canal Sur en cada tema.