CCOO y UGT convocan “una gran movilización ciudadana” por el “colapso” de la sanidad pública en Andalucía

"Ya está bien de chistes con una sanidad pública colapsada". Mensaje contundente e importante anuncio este miércoles por parte de los sindicatos CCOO y UGT tras reunir a sus ejecutivas en Sevilla y que sirve como "pistoletazo de salida" a una movilización social en defensa de la sanidad pública en Andalucía. Sus secretarias generales, Nuria López y Carmen Castilla, no han ahorrado en calificativos negativos para la gestión de la Junta en lo que a sanidad pública se refiere y han convocado a fuerzas políticas y organizaciones sociales a "una gran movilización ciudadana" el próximo 19 de febrero en las ocho capitales. "No se puede asumir como normal lo que no es normal. No queremos tener miedo a ponernos malos", ha enfatizado López en una rueda de prensa que se ha alargado ante lo que consideran una "política deficiente y mala gestión y planificación" por parte del Gobierno autonómico en torno a la pandemia y a la sanidad pública.

Las dirigentes sindicales, que hace apenas nueve días avalaron el pacto por la salud que el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, propuso sin éxito al presidente de la Junta, han repasado las actuaciones de la Junta en esta materia en los últimos meses "en pleno colapso por la sexta ola" de la pandemia, con "graves problemas de acceso a la atención primaria": la no renovación de 8.000 sanitarios de refuerzo contra la Covid-19, que perdieron su puesto el pasado 31 de octubre, los "trucos de los contratos en las navidades, el traslado obligatorio de médicos entre hospitales "en burro como en el siglo XIX" para paliar la falta de personal, la controvertida opción de reforzar la sanidad con médicos jubilados, la propuesta a los médicos de familia de trabajar 12 horas al día, el número "indecente" de contagios entre los sanitarios "por culpa del empresario, la Junta", o la "probable" no renovación la semana que viene de los otros 12.000 sanitarios de refuerzo. "El Gobierno andaluz está vulnerando los derechos de un personal sanitario agotado y humillado por la Junta", ha zanjado la líder de CCOO-A, resaltando también que "solo el 9% de los contagios" se han asumido como accidente laboral.

Las consecuencias las está pagando la ciudadanía, según han denunciado los sindicatos, con el cierre de muchos centros de salud por la tarde, las "largas colas" en los ambulatorios, la petición "imposible" para una cita médica, el aumento de las externalizaciones o el "infradiagnóstico de otras patologías". Ambas dirigentes han acusado a la Junta de provocar a futuro otro tipo de dolencias: "¿Quién sabe si la Junta es responsable de otras enfermedades más graves si no se atienden a tiempo?", ha dicho López, poniendo en la culpa del gobierno andaluz el "desgaste permanente de los servicios", en particular con una "deficiente gestión" de la sanidad pública por "falta de planificación y mala gestión". "Hay miedo de ir al médico. No estamos dispuestos a tener miedo a ponernos malos", ha dicho López, mentras que Castilla ha anunciado "otra pandemia cuando esto pase": la de las "enfermedades crónicas no atendidas y las patologías oncologicas y de salud mental".

"Al borde del precipicio"

"Moreno se presentó diciendo que iba a solucionar los problemas en la sanidad pública, pero al contrario está causando más deterioro, añadiendo que la sanidad en Andalucía "estaba tocada, pero ahora está desbordada" situándola "al borde del precipicio". La representante de CCOO-A ha lamentado los "esfuerzos" de la Junta por derivar a la atención sanitaria privada pese a disponer de "más dinero" con los fondos europeos ante la Covid-19 y "un superávit de 2.500 millones de euros". "No nos cuadra la ecuación" con las medidas que se están adoptando respecto a los profesionales sanitarios. "Ya está bien de machacarlos", ha insistido, destacando que Andalucía es "la comunidad con menos gasto sanitario por habitante", habiéndose "cerrado centros de salud y camas hospitalarias" o "triplicando las listas de espera de Madrid o Catalunya".

"No lo vamos a permitir", ha indicado López, que ha cargado contra el consejero "gracioso" y contra la actitud "banalizadora" de la Junta, que tiene "una plan trazado ya" con las derivaciones a la sanidad privada. "En lugar de darse palmas, que se den una vuelta por las puertas de los ambulatorios. Más escuchar a los médicos y menos fotos. Menos ovaciones y mas baños de realidad peateándose los pueblos", ha criticado. "Nosotros no tenemos la cartera llena. La sanidad pública nos iguala", ha añadido, haciendo un llamamiento por todo ello a una "movilización ciudadana" el 19 de febrero, "abierta a todas las fuerzas y organizaciones" que se quieran sumar "para defender el derecho a una sanidad pública de calidad, con recursos suficientes". "Basta ya de una gestión mala y deficiente", ha dicho López. "Una sola voz para recuperar los niveles de calidad en la sanidad pública", ha comentado Castilla.

"Nuestra paciencia se ha acabado", ha resumido Carmen Castilla, que igualmente ha recordado los puntos de la discordia con la actuación de la Junta, con "traslados de médicos por 62 euros al día", por ejemplo, cuando "los profesionales sanitarios lo han dado todo en esta pandemia". La líder de UGT-A ha lamentado que la Junta siga hablando de "herencias" cuando "llevan ya tres años" al frente del gobierno autonómico pese a reconocer, como López, que "el sistema estaba tocado". "Los refuerzos se hacen desde la base, desde la contratación, y no con políticas mañaneras". "En la cabeza de CCOO no entra que no haya más cotrataciones teniendo miles de millones de euros para gastar", ha resumido.

"Precariedad y temporalidad" en el empleo

Castilla ha criticado que se quiera "hacer negocio con la sanidad" con las derivaciones por parte de la Junta de Andalucía mientras "la ciudadanía no está recibiendo la protección adecuada a la salud". Respecto al conocido "despido" de 8.000 sanitarios, ha dicho que "eso no es gestionar, porque hay plazas estructurales". "¿Ha previsto la Junta algún plan de contingencia ante la jubilación en cinco o diez años de la mitad de los médicos de Andalucía?", se ha preguntado, criticando la "mercantilización" de la Junta con la materia. "Nosotros no tenemos dinero para la privada", ha indicado. "Tenemos muchas razones para salir a la calle. Nos va muchísmo en ello", ha advertido.

La relación entre el Ejecutivo de Moreno y los sindicatos UGT y CCOO se ha enfriado desde que la Junta aprobó, en connivencia con la patronal y sin pasar por el Parlamento, el decreto ley de simplificación administrativa, que cambió de una tacada 80 leyes. También ha habido mensaje a la patronal por parte de ambas dirigentes "Habrá conflictividad si no se suben los salarios", ha expuesto López, que ha aludido a la "avaricia empresarial" y ha querido lanzar un "mensaje a los empesarios, campeones en descolgarse de los acuerdos colectivos". "Uno de cada dos convenios se descuelgan en Andalucía", ha lamentado.

Castilla, en esa línea, ha denunciado que "siempre" estén hablando "de los mismo": "precariedad y temporalidad". A la espera de los datos de la EPA que se conocerán este jueves, la líder de UGT-A ha resaltado que "la riqueza la crea la clase trabajadora", poniendo en valor el diálogo social y defendiendo la subida de las pensiones "gracias a la lucha sindical".