“Sin ciencia no hay futuro”: cuatro fundaciones públicas andaluzas se movilizan por sus condiciones laborales

Concentraciones de protesta este miércoles de los trabajadores de las cuatro fundaciones públicas dedicadas a la investigación biosanitaria (la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla -FISEVI-; en Málaga FIMABIS; en Almería, Granada, y Jaén, FIBAO; y Fundación Progreso y Salud con presencia en varias provincias). Después de casi cinco años de negociaciones para regular las condiciones laborales de sus casi 2.500 trabajadores, han dado inicio a las movilizaciones anunciadas por el "bloqueo" por parte de la Junta de Andalucía de su primer convenio colectivo por parte de la Junta. No descartan ir a la huelga si no se llega a un acuerdo. "Es ridículo que no se apruebe, porque hay acuerdo entre las fundaciones y los trabajadores, y supone un coste cero para la administración", ha dicho a este periódico José-Pelayo Galindo, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía, presente en la concentración convocada a las puertas del Instituto de Biomedicina de Sevilla. "Se llenan la boca hablando de la importancia de la investigación, pero los hechos son los hechos", ha apostillado Luis González, de la misma federación.

Como ya informó este medio, el comité de empresa alude a un "desprecio de la Junta de Andalucía para solventar situaciones irregulares en el campo de la investigación biosanitaria, sector esencial en el actual contexto de crisis sanitaria". En esa línea, Galindo ha comentado que el "argumento formal" por parte de la Junta para no dar el visto bueno a este convenio es que supondría un incremento de masa salarial de 237.587,99 euros, cuantía necesaria para unificar y regularizar la situación de trabajadores con condiciones laborales "muy penosas". Esa cantidad, igual a 95 euros al año por profesional, según los empleados, no tendría coste para las arcas de la Junta ya que se cubrirían con fondos propios de las respectivas fundaciones. Ni desde la Consejería de Salud y Familias, ni de la Consejería de Turismo han sabido comentar nada al respecto a preguntas de este periódico. El comité de empresas sostiene que el departamento de Regeneración de la segunda tiene encargado el control de los llamados "entes instrumentales" de la Junta.

"Hay desinterés de la Junta por las investigaciones", señala González, ya que, a la vista de la situación, prefiere "mano de obra barata". Según Galindo, "la investigación es fundamental, como se ha demostrado en la pandemia" y "aquí lo que hay es un desprecio a las fundaciones públicas" que se dedican aesas cuestiones y que "son de una gran utilidad pública".

Los representantes de los trabajadores denuncian en ese sentido ciertas declaraciones "rimbombantes" desde la Junta o desde el propio Parlamento andaluz. En ese sentido recuerdan también el 'dictamen de la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia de la COVID-19', de septiembre de 2020, que, respecto a la "mejora de la investigación en nuestro sistema de salud", disponía "aumentar la financiación de la investigación como piedra angular para adelantarnos a nuevas pandemias y como inversión en salud", "potenciar los profesionales sanitarios investigadores y definir la carrera de investigación dentro del sistema de salud" o "aumento de las partidas destinadas a proyectos de investigación", entre otras cuestiones. El consejero Aguirre, por ejemplo, dijo no hace mucho que la Junta quería convertir Andalucía en "un referente internacional en investigación" en el ámbito sanitario.

Los comités y delegados de empresa de las cuatro fundaciones solicitaron en junio de 2021 la intervención del presidente de la Junta de Andalucía para desbloquear esta situación, remitiéndole una carta informativa para que mediara en este proceso y que "desafortunadamente no ha sido atendida", han recordado este miércoles en la concentración de Sevilla.