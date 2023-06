El año pasado Cruz Roja llegó en Andalucía a más de 824.000 personas con sus diferentes proyectos sociales. Esa cifra, según recalca Rosario García Palacios, nueva presidenta de Cruz Roja en Andalucía, “no habrían sido posibles sin la importante labor social y humanitaria de las 40.460 personas voluntarias y las 157.300 personas y empresas socias que son ejemplo de compromiso y solidaridad”. La presidenta también ha querido dar las gracias a las empresas colaboradoras y administraciones públicas que “a lo largo de 2022 han tejido alianzas fundamentales con Cruz Roja, y a todo el equipo técnico, formado por casi 2.000 personas”.

“Esta presentación de nuestros datos de actividad es un ejercicio de transparencia, con el que queremos rendir cuentas ante la sociedad, y mostrar los frutos de nuestro trabajo”, ha explicado García Palacio en el acto de presentación de la Memoria de Actividad de la Organización.

Conflicto en Ucrania: llegada de refugiados sin precedentes, inflación y crisis

El año 2022 no solo ha estado marcado por el conflicto en Ucrania, donde han hecho frente a la llegada de refugiados, sino también a la inflación y crisis que ha afectado a muchas familias. “Atendemos a muchas familias que cuentan con trabajos precarios y que no pueden llegar a fin de mes. Esto se debe principalmente a la subida de precios. Al principio no teníamos tanta demanda porque las personas iban tirando de sus ahorros pero, durante el último periodo de 2022 cuando se han quedado sin ellos, hemos notado el aumento de personas en esta situación”. En Andalucía, un total de 168.250 personas atendidas por Cruz Roja se encontraban en 2022 en una situación de “extrema vulnerabilidad”.

En cuanto a la crisis de refugiados en sí, la organización llegó a triplicar el año pasado el número de plazas de acogida, que actualmente se sitúa en 1.526, pero llegó a alcanzar las 2.142 plazas. Según los datos ofrecidos en la Memoria de Actividad, de las 11.730 personas solicitantes de asilo y refugiadas atendidas por Cruz Roja en Andalucía durante 2022, el 53% eran de origen ucraniano.

La presidenta autonómica, que ha recordado que la organización está presente en 242 localidades de Andalucía y su actividad llega a 778 municipios de la región, lo que supone el 98% de municipios andaluces, ha hecho un llamamiento a “mantener la solidaridad que se vivió hace un año con las personas ucranianas, ya que ahora necesitan que se facilite su integración, y el empleo y el acceso a vivienda son dos de las principales dificultades a las que se enfrentan”.

“Soledad no deseada, la pandemia invisible”

Rosario García también ha destacado que uno de los mayores desafíos de 2022, y que lo seguirá siendo este año, ha sido el de atender la soledad no deseada, así como la brecha digital, que, recalca, “afecta principalmente a las personas mayores” y que considera “una pandemia invisible”.

La iniciativas no solo se centran en dar acompañamiento sino que también se enfocan en ayudarles a tener una vida saludable, realizar proyectos que les faciliten salir a la calle y se integren socialmente, y concienciar a la sociedad para que disminuya la discriminación a las personas mayores porque “todos vamos a llegar a esa edad”. “Cruz Roja me ha dado la vida, eso de levantarte y tener una actividad para hacer me alegra, el bajón que tenía se me ha ido”, comenta una de las más de 37.000 mayores a las que se ha dado “una vida mejor” con estas iniciativas.

Para poner solución a la brecha digital, cuentan con el proyecto Click_A, con el que se orienta y acompaña en el uso de las nuevas tecnologías. Más de 10.000 personas fueron apoyadas en materia de brecha digital el año pasado y, aunque son quienes más lo necesitan, no se trató solo de los más mayores. También se enfocan en “muchas personas en búsqueda de empleo, mujeres víctimas de violencia de género y la infancia y la juventud, que aunque sean nativos digitales, necesitan orientación en materia de seguridad en internet”.

Salud mental y prevención del suicidio: “Estamos en ello”

Siendo el suicido la primera causa de muerte no natural en España, Cruz Roja no recoge datos en su memoria en ese sentido. La presidenta autonómica de Andalucía en Cruz Roja ha defendido que “existen proyectos de acompañamiento a jóvenes en este sentido” pero que “no están tan desarrollados como nos gustaría”. Es otra “pandemia silenciosa” que quieren contribuir a solucionar “cuanto antes”, y por eso, aclara, “estamos trabajando en ello”.