Tania Casas, narradora de fútbol: "Desde niña quise ser periodista deportiva y he tenido que demostrar más que un hombre para dar pequeños pasos"

El 12 de mayo de 2019, los oídos de miles de españoles se sorprendían al escuchar algo que hasta ese momento no había pasado en la televisión en España: una mujer llevaba el peso de la narración en un partido de fútbol de primera división. Era la tarraconense Danae Boronat, que ese día retransmitió el Sevilla FC–Atlético de Madrid. Pero las narradoras protagonistas de las transmisiones de fútbol se pueden contar con los dedos de una mano. Es cierto que cada vez hay más mujeres a pie de campo, comentando o moderado en plató, pero sigue habiendo muy pocas narradoras.

En esa lista se encuentra una joven que cada fin de semana (o cuando la reclaman) asoma su voz a la pantalla de Footters y dirige la transmisión de principio a fin. Es Tania Casas Pérez, nacida en Linares (Jaén) el 8 de febrero de 1997 y afincada en Sevilla desde 2015.

Tania estudió periodismo y tiene un Máster en Comunicación Institucional y Política, aunque su especialización es el deporte. "Desde niña siempre quise ser periodista deportiva y he tenido que demostrar más que un hombre para dar pequeños pasos. Mis referentes siempre han sido hombres. Creo que la incursión de la mujer en el mundo del fútbol es una lucha de todos y que los hombres no pueden quedarse fuera", explica.

En ese contexto, recuerda que siempre ha estado rodeada de compañeros "que me han ayudado mucho y que me han tratado como una más. Mi sueño es que las niñas que quieren ser periodista deportivo tengan una mujer como referente, en quién mirarse. Que entiendan que ellas también pueden lograrlo y que nadie tiene derecho a decirle que no por su género".

Su debut, en Jaén

Curiosamente, azulilla (aficionada del Linares) y bética, su primer pie de campo fue en La Victoria de Jaén en un derbi entre el Real Jaén y el Linares en 2018. "Tomás Ballesteros y Radio Linares Cadena Ser me dieron la oportunidad de emprender el camino hacia lo que hoy estoy consiguiendo. Estuve colaborando con ellos varios años, tanto como comentarista como a pie de campo".

Después, envió su currículo a Footters "y Ale González, responsable de locutores, me llamó para lanzarme a una piscina que me encontré llena. He tenido muy buena acogida por parte de la afición, me siento muy valorada. Y nunca nadie me ha puesto en duda por el hecho de ser mujer. Todo lo que estoy viviendo me parece un sueño. Hay muy pocas mujeres al frente de las narraciones en España y que se haya apostado por mí, es un orgullo", explica.

Además, tuvo la oportunidad de hacer prácticas en el Departamento de Comunicación de Footters y también apostaron por ella. Desde hace varios meses es parte de la plantilla de esta sección de la empresa. "De esta forma, no solo vivo el fútbol en su máxima expresión, como es la narración. También, me empapo de sus entrañas".

"No le tengo miedo a nada"

A la hora de narrar, explica que no tiene equipos asignados, sino que va rotando según lo que le encarguen. Este curso estará en la Primera RFEF Footters, Segunda RFEF o Tercera RFEF. Además, también se han adquirido los derechos de ligas extranjeras como Serie B italiana, la Admiral Bundesliga o la Paulista sub20. "Me dejaré caer por allí siempre que lo estimen oportuno. No me da miedo nada”, afirma.

Curiosamente, su primer encargo para el nuevo curso la ha llevado a casa. Este fin de semana ha estado en Linarejos comentando el Linares Deportivo-CD Alcoyano.

Para terminar, lanza unas pautas que es importante seguir: "Tenemos que dejar de sorprendernos cuando veamos una mujer narrando o comentando un partido de fútbol. Las cosas han cambiado y ver mujeres en las gradas ya se ha normalizado. En cambio, que las mujeres trabajen en este deporte, no".

Así, lamenta que "se siguen haciendo demasiadas alusiones al físico o a la forma que han tenido de conseguir sus trabajos. Eso es inadmisible. Yo he tenido la suerte de rodearme de personas con una mentalidad acorde al siglo en el que vivimos, pero sé que no todo el mundo es igual".