El tiempo de la Semana Santa que no habrá: hacia los primeros 30 grados del año en Andalucía

El sueño de todo cofrade y hostelero para una Semana Santa es que los del tiempo anunciemos ambiente soleado y temperaturas al alza. Sin embargo, no es muy complicado asociar Semana Santa con chubascos, tormentas o lluvias torrenciales que duran lo que un suspiro. Y también con sol, calor y ambiente de calle y playa. El paraguas de terminología meteorológica que lo engloba es el amplio y ambiguo “tiempo variable”. Una mezcla de fenómenos que no contenta a nadie y que no suele concretarse hasta media hora antes, con suerte, de que ocurran. Y esto es lo que tendremos en la segunda Semana Santa que acoge la pandemia, otra más sin cofradías en las calles y sin turistas en las playas, pero con los cielos apuntándose a lo que dicta la estadística meteorológica, con el termómetro escalando hasta los 30 grados y las tormentas acechando en el horizonte.

Inyección cálida desde el norte de África

La evolución de una baja aislada situada al norte de las Islas Canarias será el causante del ascenso de las temperaturas durante los próximos días. La posición relativa de dicha baja, alejada por el momento del sur peninsular, inyectará aire cálido norteafricano hasta la mitad sur peninsular. Esta entrada de aire cálido provocará un ascenso de las temperaturas de entre 4 y 5 grados a lo largo del fin de semana.

El valle del Guadalquivir verá superar ampliamente los 25 grados durante la tarde del sábado 27 de marzo, llegando a alcanzarse los 28 o 29 grados en algunos puntos de la provincia de Sevilla. Esta subida será generalizada en el resto de Andalucía con máximas que raramente bajarán de los 20 grados. Tanto el litoral como el resto del interior andaluz alcanzarán temperaturas de entre 21 y 25 grados. Esta subida se dará de igual forma en las mínimas, que de manera general quedarán por encima de los 10 grados en la mitad occidental, llegando a alcanzar o rozar los 15 grados en el litoral. Sólo algunos puntos del interior de las provincias orientales bajarán hasta el entorno de los 5 grados de mínima.

Chubascos y tormentas para la tarde de los primeros 30 grados del año

Las temperaturas seguirán siendo elevadas durante la primera mitad de la próxima semana. El acercamiento de la baja canaria hasta el suroeste peninsular reforzará además la entrada de viento de componente sur, que seguirá inyectando aire cálido en altura. Esto provocará un nuevo ascenso desde a comienzos de semana, cuando podrá romperse la barrera de los 30 grados en Andalucía. Tanto el valle del Guadalquivir como algunos puntos de la costa de Granada y Almería superarán de manera continuada los 28 grados.

Las elevadas máximas que se esperan, entre 4 y 5 grados por encima de lo normal, compartirán para entonces protagonismo con chubascos y tormentas que podrán formarse desde la tarde del lunes en casi toda la región. La aproximación hasta el suroeste peninsular de la baja provocará un aumento de la inestabilidad en la mitad occidental andaluza que se irá extendiendo al resto con el paso de las jornadas. Desde la jornada del lunes cabe esperar tiempo nuboso, aumentando la inestabilidad desde mediodía cuando crecería nubosidad de evolución para dejar chubascos a lo largo de la tarde. Aunque no se esperan grandes lluvias en un primer momento, la posible interacción de dicha baja con una borrasca a partir del miércoles derivaría en un incremento de las precipitaciones que se prolongarían durante la segunda mitad de semana.