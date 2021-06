Mañana empieza todo

Hace seis meses comenzamos un proceso de debate y construcción de asambleas por toda Andalucía para desarrollar la idea original de Adelante Andalucía: una fuerza política de izquierdas y andalucista. La idea no era nueva, llevaba tiempo en nuestras hojas de ruta, pero había sido imposible ponerla en marcha.

Empezamos en un momento difícil para nosotras, no hay por qué negarlo. Salíamos de una ruptura pública y cualquiera que haya vivido una de éstas sabe que no son plato de buen gusto. Política o sentimental, estas cosas joden. Si es con cámaras y a vista del pueblo andaluz, podéis imaginároslo. En esos momentos hay que cuidarse de la nostalgia y la melancolía, alejarse del rencor y ponerse a construir pluma a pluma unas alas que permitan volar alto.

Y eso hicimos. Pusimos pie en pared, la cabeza fría y nos convencimos de que teníamos derecho a tomarnos muy en serio nuestros sueños. Era la hora de construir Adelante Andalucía. Y pusimos en marcha el proceso que llamamos "Andalucía no se rinde". Un nombre en clave de resistencia que expresaba lo que necesitábamos en ese momento.

Durante estos seis meses se construyeron casi treinta asambleas comarcales, se incorporaron varios cientos de militantes, se sumó una organización más y se echaron muchas horas de debates, ideas y propuestas. En este tiempo nos conocimos, nos reencontramos o nos descubrimos. Nos hemos reído y hemos aprendido. Se abrieron poco a poco las alas para poder volar.

Y mañana empieza un tiempo nuevo. Dejamos atrás la resistencia para pasar a la ofensiva. Mañana llegaremos a Granada cuatro partidos y unos cientos de compañeros y compañeras independientes. Pero de la capital nazarí saldrá una sola organización.

Nace una herramienta que tiene como objetivo contribuir al empoderamiento del Pueblo Andaluz para construir una Andalucía soberana política, social y económicamente, basada en la igualdad de oportunidades, el reparto de la riqueza y la superación del capitalismo y el patriarcado para alcanzar una sociedad ecosocialista y democrática.

Por ello, Adelante Andalucía será una organización soberanista andaluza, andalucista, con perspectiva de clase, feminista y ecologista. Seremos internacionalistas y una organización plural, diversa y democrática

Tenemos la certeza de que para transformar radicalmente este mundo hay que anclar el análisis y la práctica a un tiempo, a un lugar y a un pueblo. Eso hacemos con las gafas verdiblancas: ser conscientes de la situación del pueblo andaluz, nuestro papel de periferia económica, cultural y social, de patio trasero del desarrollo de otros. Y siendo conscientes de ello, poner las herramientas para cambiar por nosotras mismas esta situación, con soberanía para decidir sobre nuestras vidas.

Pero no se trata de hacerlo nosotras. Eso no es posible ni deseable. Lo nuestro es una herramienta, entre otras, para construir una Andalucía diferente. El primer reto que afrontamos será generar una cultura política que ponga en marcha la idea de que allí donde haya una militante de Adelante, habrá una activista, un defensor de la gente corriente y una constructora de movimiento social. Y hacerlo en cada comarca, en cada pueblo y en cada barrio.

El tiempo que nos toca vivir es tremendamente difícil. El ciclo de ilusión político-electoral se cerró de la peor manera posible, dando lugar a dos caras de la misma moneda. Por un lado, una izquierda institucionalista que arrastra los pies cabizbaja, ensimismada y de mal menor en mal menor hasta la renuncia final. Por el otro lado de la moneda, el reverso siniestro de la izquierda frustrante: la hegemonía cultural de las derechas, neoliberales, individualistas, machistas, racistas y clasistas.

Este será otro reto esencial para el nuevo tiempo de Adelante Andalucía. Hay que contrarrestar el auge cultural e ideológico de las derechas en todos los rincones de nuestras vidas. Pero siendo conscientes de que la única forma útil de vencer a las derechas no es aceptar sus marcos y dulcificarlos, sino ofrecer propuestas e ideas totalmente diferentes. Nuestro programa y discurso tiene que plantear un modelo diferente de sociedad, aunque al principio cueste. A eso nos referimos con ser útiles al Pueblo Andaluz: la única estrategia capaz de ganar a las derechas es la de ofrecer una alternativa que no vuelva a "un pasado en copa nueva", como diría Silvio Rodríguez.

Hay que leer el momento político y social de Andalucía y ser conscientes de que el gobierno del PP y Cs con el apoyo de Vox no es percibido como un paréntesis en el régimen del PSOE-A. Si no ofrecemos algo que no suponga volver atrás, corremos el riesgo de perpetuar a las derechas en el poder.

Por último, tenemos un gran desafío delante nuestra. Adelante Andalucía tiene que ser una organización diversa o no será. Y debe tener la vocación de combinar amplitud y valentía política. Tenemos que ser muchas, diferentes y radicales. Aprendamos de los errores y pongamos negro sobre blanco las soluciones a los mismos. Tres ideas: empatía, normas claras y el bien común.

En este tiempo extraño hay que ser valientes. Parece que se empieza a ver la luz al final del túnel de la pandemia. Pero la pandemia nos deja una factura en forma de crisis social, deuda, fortalecimiento del régimen, aumento brutal de las violencias machistas, un gobierno incapaz de dar soluciones y el colapso ecológico en ciernes. También se barrunta por los mentideros de la corte una reforma territorial en la que quieren que no pintemos nada.

Y, sin embargo, ante un panorama tan complejo, sabemos que hay un enorme potencial. Un Nuevo Andalucismo, cargado de justicia social y feminismo, se extiende por todos los rincones de nuestra tierra. Se respira en la música, en las redes, en las manifestaciones, en el carnaval, en los colectivos feministas, en la cultura, en las fiestas y hasta en la ropa.

Decía el psicólogo David Ausubel que "el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñele consecuentemente". Ese Nuevo Andalucismo conecta con algo que el pueblo andaluz ya sabe. Solo nos hace falta la autoestima para ponerlo en pie. Allá vamos.

*José Ignacio García es parlamentario andaluz