Señor presidente: declare la emergencia climática en Andalucía

Estimado Presidente:

Agradecer la respuesta que D. Juan Manuel Muñoz Romero, secretario general de la presidencia, en su nombre, nos remite con fecha 7 de julio sobre las ideas que les trasladamos respecto a la proposición de Ley de regadíos de Doñana actualmente en trámite. Sin duda es digno de aplaudir su consideración y que la comunicación entre administración pública y sociedad civil pueda existir y, sobre todo, sea fluida y constructiva.

En su escrito hace referencia a que las sequías son cada vez más graves, cuestión que, con cierto pesar compartimos, y es precisamente pensando en nuestros hijos y nietos por lo que debemos hacerlo, porque en estos momentos no podemos garantizar que tengan, al menos, la misma calidad de vida que hoy nosotros disfrutamos. Nos preocupa que podamos estar instalados en la política de la inmediatez.

Tenemos que considerar que las sequías y el cambio climático son, en sí mismas, muy malas noticias para Andalucía y su gente. Son hoy muchas las explotaciones agrícolas y ganaderas que no pueden regarse o no pueden dar de beber al ganado, y lo que es peor, muchos andaluces y andaluzas que tienen serios problemas para acceder con garantía y continuidad al agua potable. Por eso, insistimos, es más necesario y urgente que nunca adoptar medidas que palíen la situación. Desde luego, la ampliación de regadíos no puede ser el camino; y, si como nos advierten todos los expertos, la situación previsiblemente se agravará, es en nuestra opinión consecuente y coherente, declarar la emergencia climática en Andalucía y convertir esta área de acción pública en absoluta prioridad. En seis ocasiones le hemos solicitado que declare la emergencia climática en Andalucía. Volvemos a hacerlo, se trata de entender y asumir una realidad cierta. Hace falta para ello un diálogo que construya un consenso entre las diversas fuerzas políticas y la sociedad.

Hace referencia igualmente al papel de los expertos. Nos sentimos en la obligación de añadir que no pensamos que sean todos los expertos los que están participando de sus acciones. La Fundación Savia forma parte de la Mesa Social del Agua de Andalucía en la que están algunos de los más reputados expertos en agua en Andalucía, con propuestas que les hemos hecho llegar pero que no hemos visto reflejadas en sus políticas. Igualmente, debemos mencionar el reciente capítulo en el Parlamento de Andalucía en la que fueron vetadas numerosas voces autorizadas en agua en esa comisión.

Modestamente, debemos decir que la propia Fundación Savia que ha intervenido en numerosas ocasiones en diversas comisiones, fue vetada en ese momento. Debemos también recordar el posicionamiento público de toda la comunidad científica internacional y numerosos organismos e instituciones de ámbito global que están demandando líneas de actuación que garanticen la conservación del patrimonio natural de Doñana. Las sanciones europeas, las llamadas de atención de UNESCO, la amenaza de la retirada de Doñana de la Lista Verde de UICN son indicadores a tener necesariamente en cuenta.

Actualmente, en la normativa en vigor y aprobada por un amplio consenso, existe la figura de una oficina técnica destinada a resolver los problemas que puedan aparecer en expedientes del entorno de Doñana. Los animamos a recurrir a este instrumento para aclarar y resolver ese problema real que reconocen que existe en la comarca y que, sin duda, la oficina técnica puede ayudar a resolver. No entendemos cómo, en todos estos años, no se ha puesto en marcha esta oficina para resolver la situación de los expedientes que puedan estar en situación irregular. Desde la Fundación Savia apoyaremos para que no exista indefensión de ningún afectado.

Remarca en su carta que la propuesta de ley actualmente en trámite, “no supone la ampliación de regadíos”, afirmación que nos parece que contradice las numerosas declaraciones realizadas por usted mismo y numerosos dirigentes en las que, según los momentos, se hablan de 650 afectados, y en una reciente comparecencia en el Parlamento de Andalucía hablaba de 1.500 explotaciones afectadas. Hay una gran diferencia.

En los cinco municipios de la comarca el número de explotaciones es de 450 aproximadamente, por eso hablar de 1.500 explotaciones afectadas supone el triple de las existentes, y resulta necesario hacer un ejercicio de transparencia en este aspecto.

En un momento en que ni tan siquiera está garantizada el agua para las explotaciones existentes, ni en Huelva ni en el resto de Andalucía, nos resulta, al menos imprudente, hablar de ampliaciones en la superficie de regadío. Y debemos pensar en el resto del territorio y sus explotaciones, ¿Cómo cree que ve esta decisión el resto de Andalucía? Tenemos que trabajar en lograr un reparto social del agua que garantice la viabilidad de las explotaciones familiares tal como defiende la Mesa Social del Agua de Andalucía.

Sabemos de la división de competencias entre las diferentes administraciones del Estado en materia de agua, por eso un aspecto central de nuestra propuesta es la solicitud de diálogo entre administraciones, le insistimos en ello. Es absolutamente necesario que de forma honesta, decidida y rápida se trabaje en una vía de solución a la tensión en el sistema económico, social y ambiental que ha generado esta proposición de ley. Por eso seguiremos trabajando desde la Fundación Savia para que el diálogo sea posible, urgente y alejado de los medios de comunicación y los titulares de prensa. Nos reafirmamos en la búsqueda del binomio producción/conservación, que ambos factores caminen en sintonía. Es nuestra responsabilidad resolver problemas, no agravar los existentes ni generar otros nuevos. Estamos a su disposición para mantener un encuentro y trabajar conjuntamente en lo que sabemos, a todos nos preocupa: el presente y el futuro de Doñana su agua y su gente.

En espera de su respuesta, reciba un cordial saludo,