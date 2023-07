¡A las urnas, progresistas!

Me dirijo a ti, progresista, que sabes bien lo que en este país nos ha costado avanzar en derechos y en libertades. Lo sabes bien. Y sabes el valor que tiene un voto, con la justa capacidad de igualarnos a todos. Sea cual sea nuestra procedencia, nuestro barrio o nuestro salario. Sabia democracia.

Me dirijo a ti, mujer, que has soportado durante décadas ser la hija de, la mujer de, siempre pidiendo permiso para… Viviendo en silencio una aceptada disfuncionalidad social, en aquella España en la que la violencia machista, en cualquiera de sus formas, era… lo normal. Que tuviste que pelear por todo lo que un hombre ya tenía y no se le cuestionaba. Por decidir sobre tu maternidad, sobre tu cuerpo… Y que aún hoy sigues rompiendo techos de cristal. Este 23 de julio te están esperando las urnas para que defiendas la España de la paridad y la conciliación.

Me dirijo a ti, orgulloso y orgullosa de amar a quien te plazca, viviendo con valentía frente a la estrechez de pensamiento, pacífico conquistador de la patria de la diversidad. En dos días puedes proteger con tu voto a la España del matrimonio igualitario, un país a todo color frente al gris de la intolerancia.

También a ti, nacido en una familia obrera, como la mía, que pudiste, como yo, ser universitario con becas y esfuerzo, aspirar a un futuro con mayores oportunidades, reservado durante demasiado tiempo a una élite de regalados privilegios. Ve a votar para que otros tengan las mismas opciones que tuviste tú, vota por la mayor inversión de becas de la historia de la democracia.

Y a ti, que tanto diste a tus hijos, que tanto das a tus nietos, que tanto trabajaste para que este país se convirtiera en lo que hoy es, un país agradecido por una vida entera de faena y labor. Ve el domingo a tu colegio electoral, protege el valor de tu pensión.

Me dirijo a ti, que quizás votas por primera vez, que quizás hayas accedido a tu primer trabajo, que quizás en pocos años has ganado en estabilidad y has visto cómo tu salario te permite vivir con algo más de dignidad. Tu papeleta es la de la reforma laboral, la que ha multiplicado por cinco los contratos indefinidos.

Y a ti, que necesitas de lo público. Y que, aunque posiblemente no lo sepas, eres progresista como el que más.

Porque si piensas que mereces algo más que donde el azar te ha colocado, eres progresista. También lo eres si crees que la resignación es un verbo de conjugación arbitraria. O si aspiras a llegar allí donde alcance tu talento y tu dedicado empeño, con las mismas oportunidades que quien tuvo más suerte que tú en aquello de la cuna. Eres progresista si piensas que la sanidad no debe ser un bien de lujo, que todos tenemos derecho a que nos asistan cuando enfermamos sin mirar cuánto se estira nuestra cuenta bancaria, que el que más tiene más debe aportar, que la vivienda es un derecho, la educación un deber del Estado y cuidar del mundo en el que vivimos una obligación.

En esto no hay marcas blancas ni ofertas. Que no te engañen las derechas. Duras y extremas.

Nos jugamos mucho. Cuántas veces lo habrás escuchado en estas semanas. Pero es que nos jugamos cosas serias. Nos jugamos esos derechos y libertades por los que tanto hemos luchado. La derecha dura y extrema que representan PP y Vox, Feijóo y Abascal, nos conducen a una España de odio y censura. Ya han empezado. Está ocurriendo en más de 140 instituciones gobernadas por los populares con la ultraderecha: negación de la violencia machista contra la mujer, retiradas de banderas Lgtbiq+, prohibición de películas y obras de teatro por su contenido…

El problema no es Vox, el problema es el PP que ha asumido el ideario ultraderechista allí donde les necesita para alcanzar el poder. Donde les haga falta.

Pero nosotros, los progresistas, somos más. Somos muchos más los que creemos en la libertad de la cultura, en la redistribución de la riqueza, en la igualdad real entre hombres y mujeres, los que condenamos la violencia machista sin paliativos, los que creemos que todos debemos tener las mismas opciones para avanzar.

Por eso, ante la amenaza de cada derecho que nos quieran arrebatar, un progresista se alzará, con orgullo y con dignidad, para luchar por los avances conseguidos y los que vendrán. Con el poder que nos iguala a todos, con el poder de votar y de elegir en libertad.

Vamos a votar este domingo en masa, que nadie se quede en casa. Ningún progresista sin su papeleta en mano. Vamos a votar, a votar y votar para parar esta ola de odio y censura.

Vota por las siglas bajo las que nuestro país siempre ha crecido en derechos. Las siglas del PSOE. Porque la consecución de todos los grandes avances de España ha sido de la mano de un Gobierno socialista.

Vota por la convivencia. Por la libertad. Por la cultura. Por la igualdad.

Vota por ti.