Testimonios en Instagram suscitan un estudio científico sobre los efectos de la vacuna de la COVID-19 en la menstruación

La Universidad de Granada ha iniciado el estudio Efectos de la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en el ciclo menstrual de las mujeres en edad fértil. Pero le ha puesto otro nombre. "Se le llama EVA. Queríamos un nombre cortito y femenino", dice la jefa de la investigación, Lucía Baena.

Una matrona recopila datos sobre alteraciones menstruales tras recibir vacunas contra la COVID-19: "Que no nos tomen por locas"

Este proyecto "pionero", del que participan más de 120 mujeres, está diseñado para evaluar las alteraciones menstruales después de la vacunación frente a la COVID-19. La acogida ha sido "muy buena", resalta Baena. Desde el Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada (UGR) ya se ha empezado a registrar la duración de los ciclos menstruales, el patrón de sangrado y otros parámetros para dar una "respuesta más contundente" a estos síntomas. Más allá de las percepciones de cada mujer, la intención es "objetivar" esos cambios y el estudio recoge también análisis de sangre para otorgar perfiles de coagulación y de nivel de hormonas.

El Sistema Español de Farmacovigilancia ha registrado 291 notificaciones relacionadas con aparato reproductor y mama, según los datos de su último informe de sobre vacunas COVID-19. Estas cifras están muy lejos de otras notificaciones como los trastornos generales (15.814) o del sistema nervioso (10.060) que lideran la clasificación de acontecimientos adversos en España tras la vacunación por COVID-19. "No pueden considerarse reacciones adversas sino problemas de salud que han ocurrido en asociación temporal con la vacuna", explican desde el Ministerio de Sanidad. Y añaden: "Hasta la fecha no se ha encontrado relación entre estos sangrados y la administración de la vacuna".

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha señalado que el número de acontecimientos es "reducido" y entre ellos se encuentran la metrorragia (sangrado vaginal no programado), el trastorno menstrual sin especificar, la amenorrea (ausencia de períodos menstruales) y la dismenorrea (dolor abdominal previo a la menstruación).

Para Baena es "llamativo" que no se haya hablado de estos efectos secundarios como se hacen con otros como el dolor de cabeza, la fiebre o la fatiga. "Habría sido interesante que se supiesen los síntomas en relación a la menstruación porque hay muchas mujeres acudiendo al ginecólogo o pidiendo pruebas que no son necesarias", dice la investigadora de la UGR.

El principio: el cuestionario

Todo comenzó cuando Ana, una enfermera granadina, quiso poner en conocimiento de los responsables de farmacovigilancia de su centro hospitalario que había tenido "un manchado raro" después de completar la pauta de vacunación frente a la COVID-19. No le escucharon. Y no era la única.

La matrona y sexóloga Laura Cámara aglutino testimonios de muchas mujeres que habían sufrido alteraciones menstruales tras vacunarse y lanzó un cuestionario en su perfil de Instagram. Lo completaron más de 2.800 personas y los resultados fueron enviados al Sistema Español de Farmacovigilancia. "Como personas menstruantes tenemos todo el derecho a que se nos diagnostique, se nos trate y se nos visibilice en esta cuestión", apuntaba por entonces Cámara a este diario.

Ahora la matrona reconoce sentirse "muy contenta" porque la Universidad de Granada se ha hecho eco de su encuesta, que sigue activa, y a la que ya han contestado más de 5.500 personas. "Ha motivado que haya estudios científicos que puedan respaldar esos efectos", dice. Pero sobre todo, Cámara resalta que "lo más importante es dar tranquilidad a las mujeres y que esos síntomas leves o pasajeros se pueden producir después de la vacunación".

"Dolor abdominal constante, como si me fuese a venir la regla, que no se va de ninguna manera". "Mi regla después de la segunda dosis fue muy abundante”. "Yo he estado dos meses y medio sin menstruar desde la primera dosis con Pfizer". "A mí después de la segunda dosis con Moderna se me adelantó 10 días y por lo general suelo ser muy puntual". Estos son solo algunos de los comentarios que ha generado en las redes sociales el artículo publicado en este diario el pasado marzo.

Conocer estas posibles alteraciones menstruales fue uno de los motivos principales por los que Cámara diseñó el cuestionario ya que muchas mujeres no "habían caído" en trazar una relación con la vacuna frente la COVID-19. "La menstruación da pistas sobre el estado de salud de las mujeres", dice Baena.

Desde el Ministerio de Sanidad recuerdan que cualquier persona puede notificar un acontecimiento adverso con las vacunas frente a la COVID-19 a través de la web de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) www.notificaram.es o en los centros autonómicos de farmacovigilancia.