La Audiencia de Granada no ve legítima la denuncia por manipulación en el congreso del PP que ganó Sebastián Pérez

Giro de guión. Sebastián Pérez, presidente provincial del Partido Popular de Granada y concejal en el Ayuntamiento de la capital granadina, ha conseguido salvar los muebles gracias a la decisión de la Audiencia de Granada de admitir el recurso que la defensa del partido interpuso por la denuncia de Juan García Montero contra el proceso de primarias que le permitió salir reelegido como líder popular a Pérez. Según el tribunal, Montero carece de legitimidad para mantener la demanda tras haberse dado de baja del partido liderado por Pablo Casado.

La decisión del juzgado supone una sorpresa para muchos dentro del propio Partido Ppular, ya que los indicios apuntaban precisamente a que sucedería lo contrario, que la Audiencia fallaría contra el Partido Popular de Granada y por ende contra Sebastián Pérez por entenderse que manipuló el proceso electoral que le sirvió para revalidar la presidencia. No en vano, la decisión de los magistrados se tomó en julio y fuentes jurídicas del caso apuntaban a que el asunto se resolvería contra los intereses del mandatario popular.

La decisión de la Audiencia revoca la decisión del magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Granada que consideró, hace un año, irregulares los comicios por los que se alzó vencedor Pérez en el Congreso de su partido. Ahora, la denuncia queda desestimada por la falta de legitimidad del denunciante, pero no detalla si se produjo manipulación del proceso electoral o no en la elección del líder el PP granadino.

No entra en el fondo

El fallo judicial no entra a valorar lo que se denunciaba originalmente. Es decir, los magistrados no entran en el fondo del asunto que llevó el congreso provincial al juzgado. Juan García Montero aseguraba que desde la dirección del partido, que ya ostentaba Pérez, se había manipulado el procedimiento de primarias para perjudicarle y que no tuviese opciones de alcanzar la presidencia de la formación en Granada. La sentencia se limita a dar una explicación extensa y ajustada a derecho sobre la pérdida de legitimidad de García Montero para continuar con el caso tras haber dejado el PP.

El escrito de la Audiencia obvia profundizar en el origen del conflicto. Entre las cuestiones que se ponían entonces encima de la mesa destacaba que García Montero no había tenido acceso a la información necesaria para competir en igualdad de condiciones que su rival. Además, según García Montero, Sebastián Pérez y su cúpula directiva se aprovecharon de su posición para enviar propaganda electoral a los afiliados días antes de que se abriese el periodo legal establecido para tal efecto. Cuestiones por las que en primera instancia se declaró ilegal el proceso obligando a que se repitiera. Es más, según dictaba la sentencia original, se habría obrado contra la Ley de Partidos y el reglamento interno del Partido Popular poniendo en franca desventaja a Pérez que podía ser expulsado de la formación.

"Las siete vidas" de Sebastián Pérez

La decisión judicial de la Audiencia de Granada, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, vuelve a poder de relieve la resistencia de Sebastián Pérez como líder político del PP. En el seno de la formación popular, se habla desde hace tiempo de "las siete vidas" con las que cuenta el presidente del partido a nivel provincial. Pérez ha logrado salir indemne una vez más de una situación comprometida como ya lo hizo en ocasiones previas.

Lo ha logrado en un momento especialmente delicado para él. La dirección nacional y la regional habían perdido su confianza en Sebastián Pérez y estaban maniobrando, según fuentes del PP, para apartarlo de la dirección y aupar a una junta gestora que iniciara un proceso de regeneración. Debilitado incluso entre sus compañeros en el Ayuntamiento de Granada, Pérez se había agarrado en las últimas semanas a la posibilidad de lograr la alcaldía dentro de dos años merced a un acuerdo apalabrado con el actual alcalde de Ciudadanos, Luis Salvador.

Ahora, su posición vuelve a cobrar fuerza dentro del PP de Granada. Los de Pablo Casado deberán decidir ahora cómo encauzar los deseos de Pérez con la realidad pues cabe recordar que la dirección nacional antepuso su interés estratégico de pactar con Ciudadanos para lograr alcaldías y diputaciones en lugar de apoyar a su líder en Granada para que fuese él quien obtuviera el bastón de alcalde de la ciudad. Pérez, por su parte, seguirá apostando por reclamar una alternancia en la alcaldía para la que hoy se siente más legitimado que nunca en los últimos meses.