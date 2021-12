Las aglomeraciones obligan a cortar el tráfico en el centro de Granada por precaución ante la Covid-19

La estampa que está dejando el puente de la Constitución en Granada invita a pensar que la pandemia de la Covid-19 empieza a ser cosa del pasado. La enorme afluencia de visitas y del propio turismo interior, están haciendo de la ciudad de la Alhambra un hervidero de bullicio, ocio y diversión en plena calle que contrasta con las restricciones que impedían ese escenario hace tan solo un año. Tal es el número de personas que están recorriendo la capital granadina estos días que el Ayuntamiento se vio obligado a cortar el tráfico en el centro histórico en plena tarde del domingo para permitir que los peatones pudiesen circular por la carretera y evitar grandes concentraciones de personas.

Andalucía insiste en que no habrá restricciones ni ahora ni en Navidad

Saber más

Dadas las circunstancias, el Consistorio cerró el paso de vehículos entre las seis de la tarde y la medianoche del domingo por la zona céntrica por "razones de seguridad", en una medida de gracia que no se había visto antes en Granada. La misma, enmarcada dentro del Plan Reno especial para esta Navidad, se tomó para evitar las grandes aglomeraciones que se estaban dando en esos momentos en algunas de las arterias más populares de la ciudad. El Ayuntamiento cortó el tráfico en la calle Reyes Católicos y desvió el transporte público por la calle Recogidas en dirección oeste para despejar el asfalto y las aceras para que los utilizaran los ciudadanos.

Según fuentes consistoriales, esta actuación se llevó a cabo para velar por la seguridad de las personas en todos los sentidos, incluido el que se refiere a la pandemia de la Covid-19. Como las aglomeraciones siguen sin ser del todo convenientes dado que el coronavirus sigue circulando, aunque con una tasa de peligrosidad mucho menor que hace un año gracias a las vacunas, las comisiones técnicas de las diferentes administraciones siguen apostando por evitar estos escenarios. Por otra parte, como Granada está intentando apostar por ser una ciudad más accesible para el peatón y con el aire menos contaminado (es la tercera ciudad que está peor en este sentido en nuestro país junto con Madrid y Barcelona), esta medida pionera sirve como banco de pruebas de cara al futuro.

Los datos hablan por sí solos para entender cómo está yendo el puente de la Constitución en Granada. El nivel de ocupación hotelera roza el 95%, una cifra que no se veía desde antes de la pandemia. “Esto ocurre porque la gente está deseando salir a la calle y disfrutar de lo que hay”, dicen desde el Ayuntamiento a este medio. Los mercados de artesanía y de productos de segunda mano unidos a las diversas actividades navideñas que se han ubicado por todo el centro de la capital han hecho que la afluencia de visitantes haya desbordado por momentos la ciudad y las previsiones.

Una actuación "positiva"

Joan Carles March, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y Doctor en Medicina, considera positivo “tener espacios sin coches para pasear porque tiene el aspecto positivo además de que así la gente no va tan en aglomeraciones”. Aunque no oculta su preocupación por el hecho de que no haya coches impidiendo el paso de personas pueda ser contraproducente en algún sentido: “Salir porque no hay coches y se puede caminar bien fomenta más aglomeraciones”.

“Todo lo que sea limitar las posibilidades de interacción social en aglomeraciones sirve para bajar las probabilidades de contagio. Es una medida más”, dice José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad. “Con la evolución actual de la incidencia, que muestra una gran capacidad de transmisión comunitaria y con las incertidumbres actuales de Ómicron, conviene evitar aglomeraciones, celebraciones navideñas y eventos en espacios cerrados. Mascarilla, distancia y vacuna. Eso está en nuestras manos”.