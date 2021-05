La Alpujarra sigue esperando un hospital que no va a llegar tras dos décadas de promesas y un proyecto enterrado

La Alpujarra reclama su hospital. La comarca granadina, que descansa a las faldas de Sierra Nevada y está a medio camino entre Granada capital y la Costa Tropical, sigue sin contar con un centro hospitalario que dé respuesta a la demanda de los miles de vecinos que viven en la zona. Con centros de salud pequeños en los mejores casos, la población de La Alpujarra lleva dos décadas escuchando promesas que no se han cumplido y que, recientemente, han sufrido un nuevo revés. Según la Plataforma ciudadana por el Hospital de La Alpujarra, la Junta de Andalucía ha "tirado a la basura" el proyecto que ya estaba aprobado y que supone empezar de cero unos planes que se pueden "eternizar", mientras el Gobierno andaluz admite que está redactando otro plan.

La historia del médico republicano que llamó Lenin a su gato y acabó en una cárcel de Franco

Saber más

Han pasado más de 20 años desde la primera vez que se escuchó hablar de este hospital. Fue a finales de los 90 cuando el Gobierno andaluz, presidido por Manuel Chaves, anunció que La Alpujarra contaría con un centro hospitalario que cubriese mejor la demanda de los 25.000 vecinos que están censados en la comarca. Entonces, la apuesta fue recibida con ilusión por los lugareños porque, desde esa fecha y hasta hoy, la mayor parte de la veintena de municipios afectados apenas cuentan con pequeñas consultas con un médico. Solo Lanjarón u Órgiva tienen centros de salud.

Con una población cada vez mayor, especialmente por la llegada de jubilados procedentes de Europa, La Alpujarra ha visto pasar los años sin que se haya movido un centímetro de tierra para empezar a construir el hospital. Lo único que está claro en este proyecto es que se construirá en Órgiva porque esta localidad es la que está mejor situada para que todos los vecinos de La Alpujarra occidental puedan hacer uso de estas instalaciones. Sin embargo, en los últimos tiempos se han adoptado decisiones que han puesto en peligro la creación del hospital.

Un proyecto "tirado a la basura"

Según denuncia la Plataforma por el Hospital de La Alpujarra, el actual Gobierno de la Junta de Andalucía ha deshecho el camino andado y ha enterrado el proyecto que el Ejecutivo anterior del PSOE había puesto encima de la mesa con una inversión cercana al millón de euros. Entre 2008 y 2015 se avanzó en la elección del terreno, se adjudicaron contratos y se presupuestó la construcción en 12 millones de euros, pero esa propuesta que se desarrolló durante una década parece haberse quedado en un cajón, según la plataforma.

Carlos Miralles, portavoz de esta asociación de vecinos de la comarca integrada por un millar de personas, explica que "nos han dicho que el proyecto que ya estaba pagado no valía. Que ellos iban a hacerlo en otro sitio porque ese no estaba bien situado". Además, asegura que el gerente del área de gestión sanitaria de la zona, José Luis Cansino, les ha anunciado que "los planes siguen adelante, pero que ya no iba a ser un centro hospitalario de alta resolución (CHARE) sino un centro de alta resolución (CARE)".

Un cambio que también es un revés para los vecinos de La Alpujarra que consideran que esa modificación les deja sin hospital. Sobre todo, cuando en 2019 el consejero de Salud, Jesús Aguirre, visitó la comarca para anunciar "a bombo y platillo" que se comprometía a construir el hospital de alta resolución y se dijo que las obras empezarían en este año 2021. "Lo que se propone ahora por parte de la Junta de Andalucía es un centro de salud con especialidades. Nos dicen que también se contempla que pueda haber ingresos hospitalarios, pero esos centros no pueden hacerlo. Para hacerlo tienen que construir un hospital, porque la ley así lo contempla", añade Carlos Miralles, portavoz de la plataforma.

Actualmente, quienes viven en La Alpujarra deben usar los centros de salud o las pequeñas consultas de alguno de los pueblos si quieren ser atendidos. "Somos la única comarca granadina que no tiene su propio hospital”, explica Miralles. Los ciudadanos de este territorio deben ir hasta el Hospital de Santa Ana en Motril o al Clínico de Granada capital si quieren ser atendidos por dolencias más graves. Una situación especialmente marginal para quienes viven en municipios que están en La Alpujarra a mayor altitud sobre Sierra Nevada como es el caso de Trevélez. Desde allí, se tarda hora y media por carretera en llegar al hospital de Motril con un trayecto de montaña lleno de curvas y con buena parte del recorrido con un solo carril por sentido.

Promesas incumplidas

"Con el Ayuntamiento de Órgiva hemos roto relaciones porque sentimos que no están siendo leales", denuncian desde la plataforma. Estos vecinos sostienen que el Consistorio, que es del PP, está plegándose a los intereses del Gobierno andaluz y no está siendo beligerante para que el hospital que ya estaba proyectado se construya, prefiriendo empezar de cero en una nueva ubicación cuyos terrenos también darán problemas porque el propietario, de momento, se niega a venderlos.

La exalcaldesa de Órgiva y diputada de Asistencia a Municipios en la Diputación de Granada, María Ángeles Blanco (PSOE), dice para este medio que llevan reivindicando el hospital "desde hace más de 20 años". Recuerda que cuando gobernaban recalificaron unos terrenos "para darle uso hospitalario" y los cedieron a la Junta. Blanco asegura que incluso se aprobó una modificación presupuestaria de alrededor de 400.000 euros para adecuar el proyecto "a los nuevos tiempos”, pero que el Ejecutivo actual de la Junta ha cambiado esa partida por "otra de 43.000 euros y en vez de construir un CHARE ya dicen que será solo un CARE”.

La Consejería de Salud andaluz, pese a la insistencia de este medio, se limita a decir que "el centro de La Alpujarra está incluido en los presupuestos". Que se prevé una inversión de 190.000 euros para la redacción del proyecto, lo que supone admitir que el anterior se deshecha por el momento. Además, como avanza la plataforma, el Gobierno andaluz dice que lo que se construirá será "un centro de especialidades con urgencias avanzadas" y no el CHARE que se había proyectado. Por su parte, el Ayuntamiento de Órgiva ha rechazado contestar a las preguntas de eldiario.es Andalucía.

Por todo ello, la Plataforma por el Hospital de La Alpujarra sostiene que no se van a detener y que se movilizarán para que se construya cuanto antes. "No podemos permitirnos que se tire a la basura lo que ya se ha hecho porque solo los trámites administrativos harían que se tardase varios años en construir. Además, con la pandemia del coronavirus que estamos viviendo es más evidente que nunca que La Alpujarra necesita su hospital", sentencia Carlos Miralles, portavoz.