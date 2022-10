Andalucía anunció en febrero un hospital para heridos de la guerra de Ucrania que no ha recibido pacientes

Casi ocho meses después de anunciar que Andalucía contaría con un hospital para heridos de la guerra de Ucrania, ninguno de ellos ha pasado aún por las instalaciones prometidas. El 26 de febrero, la Junta prometió que habilitaría cien camas en planta y ocho en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Doctor Olóriz de Granada para las víctimas de la invasión rusa. Desde entonces, según confirma la Consejería de Salud, no se han utilizado.

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, aseguraba entonces que la región daba “un paso adelante” y tomaba “medidas desde la solidaridad”. Para ello, decía, se ponían del lado de las personas que padecen el horror de la guerra ofreciendo las instalaciones de este hospital granadino que se encuentra prácticamente en desuso desde que dejase de ser el Hospital Clínico de la capital y este se mudase a las nuevas instalaciones del Parque Tecnológico de la Salud (PTS).

Sin embargo, la Consejería de Salud confirma que no se ha atendido a ningún paciente procedente de la guerra de Ucrania. Desde el hospital, fuentes de los trabajadores afirman que nunca se les transmitió “ningún plan” para acoger a estos enfermos. “No conocemos a nadie que lo supiera. Ni siquiera los supervisores”. De hecho, las mismas voces califican de “pantomima” el anuncio de la Junta de Andalucía. Según explican, lo único que ha cambiado en los últimos tiempos en el hospital es que se pusieron en marcha recursos para la pandemia de la Covid-19 que finalmente apenas han sido utilizados.

“Colgarse una medalla”

Para los sindicatos se trata de un “brindis al sol” por parte de la Junta de Andalucía. Un anuncio que tenía tintes “electoralistas” al realizarse a pocos meses de las elecciones que tuvieron lugar el pasado 19 de junio. Para UGT, desde el principio “no se conocía la capacidad de trasladar pacientes a España”. A juicio de esta organización sindical, “lo lógico sería que lo hagan los países más cercanos y estabilizados”.

El sindicato de enfermería SATSE confirma que “no se ha hecho nada porque no ha hecho falta”. Matizan que la información que les facilitaron sobre este tema es que “el antiguo Hospital Clínico estaba preparado para poder acoger a pacientes de la guerra de Ucrania, pero que al final no ha sido necesario utilizarlo”. Desde CCOO tampoco entienden por qué se prometió el uso de este centro hospitalario si las condiciones no indicaban que se fuese a utilizar.

Félix Alonso, portavoz de este sindicato en Granada, no cree que “fuese el hospital indicado para traer a personas de la guerra”. Considera que lo que se buscaba en realidad era “colgarse una medalla” para poder decir que son solidarios. “Luego, sin embargo, no hacemos nada con los que vienen en patera en el Mediterráneo y llegan a España en malas condiciones. Se les atiende y punto, pero no hay un sitio específico para tenerlos bien atendidos”. Este medio se ha puesto en contacto con el Sindicato Médico y CSIF sin respuesta al respecto por su parte.

Un hospital que busca su sitio

Lo cierto es que la propia historia reciente del Hospital Doctor Olóriz evidencia que la Junta de Andalucía no termina de encontrarle acomodo a las instalaciones. Desde que en 2016 cerró sus puertas por el traslado de su personal y medios al nuevo hospital del PTS, la Consejería de Salud ha intentado buscar alternativas para su uso que no han terminado de concretarse. Recientemente, se configuró como un centro hospitalario para pacientes crónicos, pero lo cierto es que el personal que sigue adscrito al mismo cuenta que la actividad es mínima. Sí se utiliza para pequeñas cirugías ambulatorias que no requieren ingresos, pero la mayor parte del edificio, construido a principios del siglo XX, está prácticamente en desuso. Durante la pandemia de la Covid-19, la Junta de Andalucía lo adecuó para que funcionase como apoyo al resto del distrito sanitario, pero la buena evolución de la misma ha limitado sus funciones.