La Junta desecha la construcción de un hospital que La Alpujarra de Granada lleva décadas esperando

La Alpujarra de Granada, en su vertiente más occidental, se va a quedar sin el hospital que tanto anhelan los lugareños. Tras décadas de promesas y de cambios de proyectos, la Junta de Andalucía ha enterrado definitivamente la idea de construir un centro hospitalario, según confirman fuentes de la Consejería de Salud a este medio. En su lugar, lo que quieren levantar es un Centro de Alta Resolución, que es básicamente un ambulatorio con atención primaria y consultas de especialistas, pero que carece de la posibilidad de que los pacientes puedan quedarse ingresados. Una noticia que es un revés para los vecinos y la Plataforma Ciudadana Hospital de La Alpujarra.

En apenas tres años, la Junta de Andalucía a cargo del Partido Popular ha pasado de prometer la construcción de este hospital y llegar a reunirse con el alcalde de Órgiva, la localidad donde estaba proyectado, a desechar esa idea y rebajar sensiblemente las ambiciones de los lugareños. Si bien un CAR se considera un “mal menor” para quienes viven en esta zona de La Alpujarra granadina, que da cobijo a unos 25.000 habitantes, puesto que es más que un ambulatorio, sigue sin ser el centro hospitalario que se pretendía.

La Consejería de Salud explica a este medio que lo que se va a construir, si el proyecto que está iniciándose sigue adelante, es un Centro de Alta Resolución y no un hospital. Este centro tiene consultas de atención primaria, consultas especializadas y servicio de urgencias. Es decir, se asemeja a un centro de salud, con la diferencia de que en este edificio sí habrá médicos especialistas en diferentes áreas. Lo que no habrá serán camas para ingresos, porque no puede haberlas si no es un hospital. Si un paciente acude al CAR de Órgiva y presenta un cuadro clínico que aconseja vigilancia hospitalaria, tendrá que ser trasladado lejos de La Alpujarra.

Una zona de difícil acceso

Por la ubicación geográfica de este lugar, situado en el sur de la provincia de Granada, a medio camino entre la capital y la costa, los habitantes de esta zona han de recurrir a uno de los dos hospitales de referencia que tienen más próximos. O bien ir a Motril, que se sitúa a unos 40 minutos de Órgiva, o a Granada capital, que está a una distancia aproximada en tiempo. Lo que ocurre es que los vecinos de La Alpujarra más occidental no viven solo en Órgiva, sino en multitud de pueblos de montaña cuyo acceso es muy sinuoso.

Si una persona que vive, por ejemplo, en Trevélez necesita ser ingresada o la especialidad médica que precisa no está en Ógiva, no llegará al hospital más próximo hasta una hora y media después al tener que viajar por una carretera repleta de curvas y en ocasiones muy transitada por el turismo rural. Esto complica la atención médica de cualquier vecino que se encuentre en una población de peor acceso, lo que para los lugareños y la Plataforma Ciudadana Hospital de La Alpujarra hace necesario que en Órgiva se construya un hospital.

Carlos Miralles, portavoz de esta asociación civil, considera un “paso atrás” la construcción del CAR que plantea la Junta de Andalucía si finalmente se lleva a cabo. “Lo que esta comarca tan dispersa necesita es un hospital con camas, como han prometido hace décadas. Un CAR sería un mal menor, ya que muchas de las pruebas diagnósticas y algunas intervenciones se podrían solucionar sin tener que desplazarse a Motril o Granada. Lo verdaderamente importante sería un hospital completo, con paritorio, quirófanos, pruebas diagnósticas las 24h del día y las urgencias permanentes”.

Paros los lunes

“Ahora hay, para los 25.000 alpujarreños censados más los residentes y visitantes, dos equipos en Órgiva, uno en Pitres y uno en Cadiar y Ugijar. Si se confirma el CAR, desde la Plataforma Ciudadana Hospital de La Alpujarra seguiremos con las movilizaciones, huelgas y lo que haga falta”. De hecho, cada lunes hace un parón para visibilizar su descontento. Miralles insiste en que necesitan un hospital porque son la única comarca granadina que carece de uno. Un agravio comparativo “especialmente duro” si se tiene en cuenta que se habla de su construcción desde finales de los años 90.

El último giro de guion, antes de que Salud confirme ahora que se quiere levantar un CAR y no un hospital, tuvo lugar hace algo más de un año. Entonces, la Junta de Andalucía admitió que desechaba los planes avanzados. Jesús Aguirre, el exconsejero sanitario de Andalucía, llegó a decir en 2019 que para 2021 se iniciarían las obras para construir el hospital, basándose entonces en que ya había un proyecto que entre 2008 y 2015 había conseguido adjudicar contratos, obtener el suelo para el edificio y determinado un presupuesto de 12 millones de euros.

Sin embargo, como las palabras de Aguirre cayeron en saco roto, en gran medida por la pandemia de la Covid-19 que obligó a rehacer planes y desechar inversiones, la Junta de Andalucía acabó guardando para siempre el trabajo realizado en la década previa para incluir en los presupuestos autonómicos una partida de 190.000 euros para redactar el proyecto. Una cuantía baja que ya avanzaba que lo que se iba a construir no era un hospital, sino el centro de alta resolución que ahora sí admiten.

A pesar de la presión social, dibujada por el descontento de los ciudadanos y la plataforma civil, el Ayuntamiento de Órgiva, que es el que cedería los terrenos para la construcción del centro, no se ha mostrado beligerante al respecto, pese a que su alcalde, Raúl Orellana (PP), sí ha hablado habitualmente de que se quiere un hospital para la zona. Este medio ha tratado de ponerse en contacto con el regidor sin éxito hasta el momento. Por lo que, si nada cambia, La Alpujarra dirá adiós para siempre a su anhelado hospital.