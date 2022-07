El aterrizaje de Macarena Olona en Andalucía provoca un efecto dominó que obliga a Vox a reorganizarse en Granada

Macarena Olona se queda de momento en Andalucía, lo que genera una reorganización inmediata de Vox en Granada. La alicantina, que hasta ahora ejercía como diputada por la ciudad de la Alhambra en el Congreso, aterriza hasta nuevo aviso en Sevilla, por lo que ha tenido que renunciar a su acta en la Cámara Baja. Se trata de una salida que provoca un efecto dominó en el que el principal beneficiado es Onofre Miralles, que ha sido hasta la fecha portavoz y líder de la extrema derecha en el Ayuntamiento de Granada. Miralles, que fue número 2 de Vox en las elecciones generales de 2019, deja de ser concejal en el Consistorio y pasa a ocupar el puesto de Olona en Madrid, aunque no su relevancia.

Abogado de profesión y exafiliado del Partido Popular, Onofre Miralles se marcha de Granada sin dejar a nadie indiferente. Muy próximo al ala de Vox que maneja los hilos desde Madrid, su aportación política ha dejado mucho espacio para la polémica y fue vital para que Ciudadanos y PP se hiciesen con la Alcaldía de Granada tras los comicios locales de 2019. En aquella fecha, sus votos, y los de sus dos compañeras de grupo municipal, permitieron que el bipartito más inesperado por entonces viese la luz erigiese a Luis Salvador, entonces en Ciudadanos, como alcalde de la ciudad cuando había sido la tercera fuerza más votada.

Miralles deja de ser concejal de un Ayuntamiento en el que ha llegado a ser más conocido por las polémicas en las que ha participado que por su peso en las decisiones políticas de la ciudad. De hecho, aunque fue vital para que Luis Salvador lograse hacerse con el bastón de mando del Consistorio, después se inhibió y no apoyó los presupuestos municipales de 2020 que por entonces ya llevaban cinco años prorrogados. Tuvo que ser el PSOE de Francisco Cuenca el que apoyase las cuentas del bipartito para que la ciudad contase con unas un lustro después. Como excusa, Miralles aseguró que Vox no daría su apoyo a los presupuestos porque eran “afines” a la ideología del PSOE y no abordaban el mantra que repite la extrema derecha habitualmente de “reducir el gasto político”.

Acostumbrado a la polémica

Sin apoyar las cuentas municipales justo en el año en el que estalló la pandemia de la Covid-19, la acción política de Vox durante el mandato ha sido muy limitada. Eso sí, Onofre Miralles ha sido noticia por mantener encendidos debates con el exalcalde Luis Salvador y encontronazos muy duros especialmente con la coalición de Podemos-IU en la que el portavoz, Antonio Cambril, le ha reprochado en más de una ocasión su actitud y ha amagado con no participar en los plenos si Miralles continuaba atacándole. Desde que el PSOE retomó el Gobierno municipal hace ahora un año, la presencia de Vox y de Miralles en el Ayuntamiento de Granada ha pasado a ser aún más testimonial al carecer de potestad en votos para tumbar las políticas locales de los socialistas. Aunque sí fue noticia recientemente por una polémica.

El nuevo diputado por Granada de Vox en el Congreso se situó en el centro del debate durante la pasada Semana Santa cuando acusó falsamente a unos niños migrantes de apedrear a una cofradía. Su acusación no fue cierta porque lo desmintieron tanto los testigos presenciales como la policía, la Junta de Andalucía y hasta la propia Hermandad de la Estrella, que había sido objeto de esta polémica. Miralles, lejos de retractarse, mantiene que aquello ocurrió y que las versiones oficiales forman parte de una manipulación mediática. Tal fue el escándalo que se generó, que el Ayuntamiento de Granada llegó a plantearse llevar a Vox ante la Fiscalía por la denuncia falsa que hizo Onofre Miralles en redes sociales al apreciar un presunto delito de odio.

Además, fuentes de Vox Granada afirman que la relación de Miralles con el partido ha sido más próxima con la dirección nacional que con los afiliados locales. Muy cercano a Macarena Olona, en el seno del partido aseguran que llegó a tener un enfrentamiento abierto con el exparlamentario andaluz, Francisco José Ocaña, por la elaboración de las listas municipales de 2019. Ocaña llegó a amenazar con dejar su puesto en el Parlamento de Andalucía y ha terminado siendo depurado quedándose fuera de las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio. Más allá de eso, la militancia de la extrema derecha granadina considera que tanto Miralles como Cristina Jiménez, diputada en la Diputación de Granada, han sido quienes han manejado principalmente los hilos en los últimos tiempos a nivel local con el visto bueno de Madrid.

Otra abogada

Curiosamente, la sustituta de Onofre Miralles será alguien que no guarda una relación especialmente estrecha con Cristina Jiménez. Paloma Gómez, también abogada, será la nueva concejal de Vox en el Ayuntamiento de Granada y es una de las personas que mejor cartel tiene entre las bases del partido en la provincia. En su momento tuvo un encontronazo con el que hasta ahora era asesor de Onofre Miralles en el Ayuntamiento, que con la salida del diputado también dice adiós al cargo. Aquella polémica demostró que Gómez no cumple el perfil de política rasa que prefieren en la dirección de Vox, por lo que su presencia resulta incómoda, según fuentes de la militancia. Sin embargo, tampoco tenían margen para tomar otra decisión ya que, aunque Paloma Gómez no es del agrado de la dirección central y actualmente vive en Italia, la siguiente persona en la lista es Ignacio Pozo que mantiene una denuncia contra el partido por manipular presuntamente las primarias granadinas para favorecer al expresidente local, Manuel Martín.

En todo caso, el salto de Onofre Miralles de Granada a Madrid para ocupar el escaño de Macarena Olona no significa que vaya a tener la misma importancia que la alicantina. De hecho, ya ha jurado su cargo “por España” y mientras que Olona se sentaba junto a Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, Miralles ha sido relegado al “gallinero” del Congreso de los Diputados, donde está el grueso de los 52 representantes que tiene la extrema derecha en la Cámara Baja. Con su adiós al Ayuntamiento de Granada está por ver qué ocurrirá una vez que se convoquen comicios locales para mayo de 2023 porque Vox no tiene una estructura demasiado extensa en Geranada y solo Miralles era uno de sus líderes más reconocibles para optar a ser alcalde de la ciudad de la Alhambra. Además, fuentes del partido dan por sentado que Macarena Olona abandonará Andalucía en cuanto se le abra una oportunidad de nuevo a nivel nacional. Algo que podría generar el efecto dominó contrario al que se vive ahora.