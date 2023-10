Un concejal de Vox de Maracena: “Si te llamas Manolo y eres un deportista que no está bien considerado te puedes llamar María José y así triunfas”

Juan Antonio Quesada, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Maracena (Granada) y concejal de Seguridad Ciudadana, ha sido acusado por PSOE e Izquierda Unida de estar en contra de la igualdad al pronunciar un discurso durante la celebración del pleno ordinario del mes de octubre. El edil, que gobierna en coalición Maracena junto con el Partido Popular y dos formaciones locales, ha utilizado su intervención para fijar la posición de su partido en contra de una moción socialista en favor de la igualdad en el deporte de la localidad y contra el abuso cometido por Luis Rubiales sobre Jennifer Hermoso en la final del Mundial femenino de fútbol. Según Quesada, basta con cambiarse de sexo para que un hombre pueda competir en un deporte de mujeres y “triunfar”.

En concreto, las palabras de Quesada han sido las siguientes: “Nuestro grupo va a votar en contra porque hay igualdad en el deporte femenino. La igualdad llega tanto que si te llamas Manolo y eres un deportista que no está bien considerado no tienes más que llamarte María José y te vas a un deporte de mujeres y triunfas. Todos sabemos lo que es la ley trans. Pensamos que el deporte está bien valorado en España”. Palabras que han sido consideradas “tránsfobas” por parte de la oposición consistorial que representan PSOE e Izquierda Unida.

La responsable de Igualdad del PSOE en Maracena, Rosa Carmen Sánchez, considera que las declaraciones del portavoz de Vox son “miserables” porque solo buscan “banalizar y despreciar a las personas que son diferentes y que, en muchos casos, pasan por procesos traumáticos”. Para los socialistas este es otro ejemplo más de que PP y Vox tienen una “total falta de empatía” en este asunto. Algo que se suma al hecho de que, en pleno verano, el equipo de Gobierno, que estas dos formaciones y otras dos independientes representan, eliminó a las víctimas de la violencia de género del baremo para optar a un puesto de trabajo en la bolsa social de empleo que oferta el municipio granadino.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Maracena para conocer la postura oficial. Fuentes consistoriales se limitan a señalar que el edil pertenece al equipo de Gobierno, por lo que sus palabras se asumen que lo representan. Al respecto, el propio concejal, Juan Antonio Quesada, en declaraciones a elDiario.es Andalucía, no se retracta de lo dicho durante el pleno ordinario, pero trata de matizarlo argumentando que no cree que “falte igualdad en el deporte”.

“Una pérdida de tiempo”

“Yo tengo una sobrina que es capitana de balonmano, de un equipo mixto. Tengo otra sobrina que practica gimnasia rítmica y ella nunca ha tenido problemas. Otra sobrina juega a espada y nunca me han dicho en ningún campo de espada que no juegue. Por eso, no veo que sean cosas para denunciar. Lo veo una pérdida de tiempo”. Además, sobre sus palabras concretas sobre la posibilidad de que un hombre se cambie de sexo para triunfar en el deporte, Quesada sostiene que no lo dijo en ese sentido: “Pienso que el deporte femenino, gracias a las leyes que se están creando, se está incluso reforzando, porque hoy en día una persona que no se sienta del sexo en el que ha nacido, es decir, un hombre que no se sienta hombre y se sienta mujer, la ley le da la oportunidad de competir como mujer, es decir ¿qué más queremos?”.

“Te voy a poner un ejemplo: la nadadora estadounidense (Lia Thomas) que como antes de considerarse mujer era la 450 en el ranking de natación, ahora está arrasando con medallas de oro, pues eso está muy bien. Me parece estupendo si ahora como mujer está triunfando lo que antes no triunfó como hombre. No tengo nada en contra de eso. Me parece maravilloso”, dice el edil de Seguridad Ciudadana de Maracena. Al tiempo que dice que el Ayuntamiento de Maracena no ha aprobado aún ningún plan de igualdad, “a pesar de que el PSOE ha gobernado los últimos 16 años”. Algo incorrecto ya que el Consistorio cuenta con uno desde 2008.