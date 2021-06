La crisis del Ayuntamiento de Granada pone en peligro 10 millones de euros de fondos europeos

“Es un caos”, dice Manuel Olivares sobre la gestión que se está haciendo ahora mismo en el Ayuntamiento de Granada de los fondos europeos que están comprometidos. Sabe de lo que habla porque ha sido el edil de Empleo, Emprendimiento y Turismo encargado de gestionar las llamadas Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), que son planes que en Andalucía cuentan con un 80% de financiación europea para mejorar las ciudades. Olivares era el concejal que los supervisaba hasta hace tres semanas cuando él y otros siete ediles dimitieron y dejaron al alcalde, Luis Salvador (Ciudadanos), en minoría absoluta. Una situación que está poniendo en peligro dichos fondos europeos porque no hay mucho margen técnico para gestionarlos, aunque desde el Ayuntamiento lo niegan de forma tajante.

El alcalde de Granada lanza un ultimátum al PP para volver a formar Gobierno

Saber más

Según las fuentes consistoriales consultadas por eldiario.es Andalucía, a día de hoy están en riesgo de pérdida alrededor de 10 millones de euros -hay quienes elevan la cifra hasta los 15 millones-. Están en peligro porque el Ayuntamiento de Granada ahora mismo tiene solo dos concejales al mando, el alcalde y un edil, lo que hace que sea imposible que se convoque la Junta de Gobierno Local ordinaria de cada semana (necesita al menos tres miembros), cita clave para el desarrollo de los fondos EDUSI. Sin este órgano consistorial, no se pueden licitar nuevos proyectos y tampoco se pueden hacer modificaciones a los que ya están aprobados y se están ejecutando. Como cada administración se compromete a cumplir con unos plazos preestablecidos para que la financiación se vaya cumpliendo, el Consistorio debe cumplirlos si no quiere perder el dinero europeo que el Ministerio de Hacienda le da para ejecutar esos planes. Granada tiene hasta diciembre de 2022 para ejecutar todos sus planes con estos fondos o los perderá.

La necesaria Junta de Gobierno Local

En ese sentido, aunque la gestión directa de los fondos corresponde a la Agencia Albaicín, dependiente del Ayuntamiento, como no hay Junta de Gobierno Local, no se da cuenta a Hacienda de la ejecución de los proyectos porque no se redacta nada al respecto. Por otra parte, según fuentes consistoriales, hay otro problema que resulta igual de importante, pero que llama la atención por su simplicidad: como no hay concejal encargado de los EDUSI, porque hasta la fecha no consta que el alcalde haya informado al Ejecutivo central de que se haya hecho cargo de este ámbito, aunque sí hay una parte técnica en la Agencia Albaicín, no hay nadie que valide los cambios y avances en los proyectos en la plataforma digital conocida como Galatea que tiene el Ministerio de Hacienda para comunicarse con las administraciones. Es decir, esa vía también está cortada desde hace casi un mes, haciendo que el tiempo pase y los plazos se acorten.

“Hay un órgano de gestión que se debe de aprobar en Junta de Gobierno Local, que son los que presentan los proyectos, pero al no existir ese órgano, que lo aprueba el Ministerio y previamente la Junta de Gobierno Local, no se puede firmar ni subir nada a la plataforma. Los proyectos se bloquean”, explica Manuel Olivares, exedil de Empleo y Emprendimiento. No obstante, aclara que “lo que ya estaba licitado, sigue andando”. El propio Olivares hace las cuentas del dinero que podría estar en peligro: “Sí se bloquean en licitación hasta 15 millones. Los pasos dados llevan sus trámites y teníamos 8 millones en licitaciones y unos 6,5 a punto de subir a la plataforma. De haber seguido la línea, tendríamos cubierto casi el 97% de los EDUSI”.

Por otra parte, como estos fondos se aprobaron en 2015, Olivares sostiene que, pese a que durante el anterior Gobierno del PSOE algunos plazos se pusieron “en riesgo” y que bajo su mandato lograron recuperarlos, ahora han vuelto a quedarse en el aire. Según fuentes del Consistorio, faltan por licitar varios proyectos que afectan al centro histórico de la capital y al barrio del Zaidín. Como estos aún no se han puesto en marcha y el tiempo pasa, corren peligro de no llevarse a cabo y que se pierda el dinero que iba a recibir Granada de Europa. Dinero que debe adelantar el Ayuntamiento y que puede perder doblemente por no recibir los fondos europeos y por invertir un capital que no posee uno de los Consistorios más endeudados de España con un descubierto que supera los 170 millones de euros, según datos del exconcejal de Economía, Luis González (PP).

Retrasos en los proyectos

“Desde Contratación ya nos dijeron que el Ministerio había avisado de que había que acelerar las obras de los proyectos”, asegura Miguel Ángel Fernández Madrid, concejal socialista y exedil de Urbanismo en el anterior mandato. “Ni las obras que están en marcha pueden avanzar los trámites administrativos que hagan falta, ni las nuevas operaciones están reflejándose en la plataforma digital”. Al respecto, pone un ejemplo que está teniendo lugar en estos momentos. El Ayuntamiento está usando la promesa de los planes EDUSI para construir un parque en la zona sur de la capital, sin embargo, aunque las obras ya han avanzado, si nadie da cuenta de ello al Ministerio de Hacienda, “no se reciben los fondos acordados”.

“Hacienda va supervisando las operaciones y nos dice si entran dentro de los objetivos y si cumple con los criterios que se aprobaron”. Madrid también recuerda que, como no hay ningún edil que se encargue de la supervisión de los diferentes proyectos EDUSI, haría falta que se llevara a cabo un nombramiento que no es un procedimiento rápido y “que también necesita de la Junta de Gobierno Local”. Sobre eso, el que ha sido hasta la fecha concejal de Contratación, Francisco Fuentes (PP), sostiene que cuando dejó su cargo quedaba un proyecto por subir a la plataforma digital Galatea y que él era el encargado de hacerlo. “El resto de proyectos se estaban ejecutando en sus distintas fases”.

Francisco Puentedura, edil de Podemos-IU, va más allá y dice que “el problema de los fondos EDUSI es que también hay retraso a la hora de presentar los proyectos”. Como el resto de sus compañeros en el Consistorio, recuerda que la Junta de Gobierno Local es esencial tanto para la puesta en marcha de nuevos planes como para modificar los que ya están en ejecución. “Esto implica que haya que solicitar prórrogas y que, si no se solicitan o no se conceden, se puede perder toda o parte de la financiación”.

Por otro lado, dice Puentedura, hay un problema de mayor envergadura que tiene que ver con los fondos EDUSI de 2017. Estos los gestiona la Diputación de Granada para mejoras en la Zona Norte y en el barrio de La Chana. “Como el Ayuntamiento tiene que cofinanciar estos proyectos y tenemos un presupuesto municipal prorrogado, que no contempla esta cofinanciación en su totalidad, nos podemos encontrar que sin Junta de Gobierno Local no se puedan hacer las transferencias de crédito para poder hacer frente a esa financiación y así se pueden producir nuevos retrasos que puedan dar lugar a la pérdida del dinero”.

Como el plazo para los fondos EDUSI de 2015 acaban en diciembre de 2022, Granada va mal de tiempo. “Ya estábamos mal antes de la crisis del gobierno municipal, pero ahora estamos peor”, explica Puentedura. El concejal recuerda que los proyectos con financiación europea tienen un recorrido que debe pasar por diferentes etapas administrativas, antes incluso de que se inicien las obras. Además, cuando ya están en construcción, también hay que dar cuenta de los avances para ir recibiendo la financiación comprometida por objetivos. De ahí que sea urgente tener una Junta de Gobierno Local que desbloquee estos trámites.

"No hay ningún riesgo"

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Granada niegan cualquier problema. Fuentes del Consistorio señalan que la Agencia Albaicín está trabajando con normalidad y que “no hay ningún tipo de riesgo de perder dinero porque no se pueda licitar” pese a que ya hayan pasado tres semanas así. “Es totalmente falso”. Más aún, sostienen que el alcalde de Granada ha firmado un decreto para solicitar diez millones de euros de financiación. “Quienes estén informando de esto se equivocan del todo”, concluyen las mismas fuentes.