Los empleados de la Alhambra esperan desde hace años a que se cubran las vacantes que merman la plantilla

Los empleados de la Alhambra esperan desde hace más de tres años a que se actualice la relación de puestos de trabajo (RPT) del monumento granadino. Desde entonces, la Junta de Andalucía se ha comprometido a revisar la plantilla para cubrir vacantes y mejorar la dotación de personal. Algo que aún no ha ocurrido y que lleva a situaciones de estrés laboral que van de la mano de problemas en el mantenimiento y uso de las instalaciones. Como faltan trabajadores, no siempre se cubren todas las tareas y quienes están encargados llegan a sufrir de estrés y depresión, según denuncian desde el comité de empresa. Desde la Alhambra dicen estar trabajando en este ámbito para resolver la RPT.

En la actualidad, el monumento nazarí cuenta con alrededor de 350 empleados, pero harían falta, como poco, un centenar más, aseguran los representantes de los trabajadores. José Murillo, presidente del comité de empresa del monumento, considera que, además de faltar profesionales, “no hay interés en sustituir las plazas vacantes ni siquiera por enfermedad”. Sin ir más lejos, cuenta que en el servicio de almacenes está previsto que haya dos peones y un jefe, de los cuales los dos peones están de baja y nadie cubre su ausencia. Una situación que genera estrés en la persona que se queda al cargo del servicio que sufra la merma porque ha de realizar las funciones que corresponderían a más personas.

“Al personal de vigilancia se le deniegan sistemáticamente todos los días de asuntos propios y compensaciones porque no hay personal”, denuncia Murillo. De hecho, es algo común a todos los puestos de trabajo de la Alhambra hasta el punto de que hay empleados que “llevan años arrastrando estas solicitudes”. Como el monumento está pendiente de la actualización de la RPT que pueda poner negro sobre blanco las necesidades reales en cuanto a plantilla, el grueso de trabajadores que están actualmente son los mismos que estaban hace tres años. Con la diferencia de que en este tiempo ha habido empleados que se han dado de baja o se han jubilado, generando vacantes que no se han cubierto.

Temor a una “privatización”

“Llevamos tres años escuchando promesas que nunca se cumplen porque se nos dice que se actualizará la RPT, pero nunca llega a materializarse”, asegura el presidente del comité de empresa. Esto, además de provocar problemas en los trabajadores que deben asumir más tareas de las que les corresponden, provoca que el mantenimiento de la Alhambra no siempre salga adelante y que el patronato deba contratar empresas externas para hacer labores que tradicionalmente se han realizado con la plantilla del monumento. “Queda muy bien cuando se presentan trabajos que se hacen aquí, pero muchas veces los hacen servicios externalizados”.

En ese sentido, fuentes de los trabajadores de la Alhambra consideran que la actitud de la Junta de Andalucía al no actualizar la RPT ni cubrir vacantes busca “privatizar” la gestión del día a día. Como falta plantilla en todas las áreas, el patronato termina celebrando contratos con otras entidades para suplir este déficit. “Si no inviertes en tu propio personal y luego faltan trabajadores, puedes contratar a empresas externas y utilizar como justificación que no hay empleados suficientes”, denuncia José Murillo.

“No es algo que esté pasando exclusivamente desde que llegó el PP a la Junta de Andalucía, es una tendencia que ya se venía apreciando en época socialista”. De esta forma, el día a día para muchos trabajadores acaba siendo “un infierno” porque asumen funciones que no pueden llegar a cubrir con diligencia, generándoles un estrés que hace que algunos estén sufriendo episodios de depresión y enfermedades derivadas. “Como buena parte de la plantilla está envejecida, ocurre que hay veces que toman medicamentos que les obligan a ir varias veces al baño y como no hay nadie que les sustituya, fuerzan su propia salud para estar disponibles”. Además, llega a ocurrir que “deniegan vacaciones a las puertas de la jubilación”.

La dirección desmiente los problemas

Desde la dirección del monumento niegan en primer lugar que haya interés alguno en privatizar la gestión de la Alhambra. “Ni ha ocurrido ni va a ocurrir. El Patronato de la Alhambra y Generalife se encuentra inmerso en el estudio de la modificación de la RPT con objeto de dar respuesta a las necesidades actuales y futuros desafíos que se presenten en la gestión del Conjunto Monumental”.

Afirman no tener conocimiento de las situaciones que denuncian desde el comité de empresa, porque atienden “a los empleados públicos directamente o a través de sus organizaciones sindicales”. Aseguran que no se ha llevado a cabo “ninguna subcontratación con empresas externas para hacer tareas propias del personal laboral ni se ha privatizado el monumento, por lo que no se puede más que desmentir dicho extremo”. Por último, matizan que dichas vinculaciones se realizaron en “gobiernos anteriores” y que eso no ha implicado la “privatización” del servicio público ni la merma de la plantilla.