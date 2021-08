La falta de personal deja sin apenas policía a un municipio costero de Granada

Almuñécar necesita más policías locales. La plantilla está tan mermada de efectivos que apenas hay recursos para vigilar sus calles y playas. Este municipio de la Costa Tropical de Granada, que suele triplicar en verano su población habitual de 25.000 habitantes, ha llegado a un punto en el que acumula varias noches en las que la localidad ha estado sin vigilancia de ningún tipo. Así lo denuncian los propios agentes de la Policía Local sexitana que, a través del sindicato CSIF, se muestran preocupados porque la falta de efectivos no solo pone en riesgo a los ciudadanos, sino a ellos mismos.

Christopher Sánchez lleva trabajando 13 años en la Policía Local de Almuñécar y la conoce a la perfección. Por lo tanto, sabe de primera mano cómo están pasando un verano en el que las condiciones no son favorables para unos agentes que velan por el día a día de uno de los municipios más importantes de la provincia de Granada. Como delegado sindical de CSIF, se muestra crítico con la actuación del Ayuntamiento gobernado por Trinidad Herrera (Partido Popular). Cree que desde el Consistorio no se han puesto las medidas adecuadas para evitar que la falta de efectivos ponga en peligro la seguridad de la localidad.

“Tenemos una plantilla corta y envejecida”, alerta Sánchez. Un panorama que no es alentador tratándose de un municipio que no ha parado de crecer en los últimos años. “Con el tiempo hemos ido ganando más competencias para atender más servicios porque el pueblo sigue creciendo, pero no llegamos a todas partes”. Explica que, sobre todo en verano, reciben alrededor de unas cincuenta llamadas para atender sucesos, pero que sin agentes suficientes a muchos de ellos no pueden darle respuesta. “Suena feo decirlo, pero estamos teniendo que priorizar”.

Un problema histórico

Con los datos en la mano, desde CSIF cuentan que este verano ha habido 19 noches en las que no ha habido ni un solo agente patrullando la localidad, la mayoría en fin de semana. Algo que es especialmente preocupante porque Almuñécar tiene mucho ocio nocturno, pese a las restricciones por Covid-19, lo que da lugar a altercados en los que no pueden estar los policías locales porque no están de servicio. Una situación a la que se ha llegado después de una década en la que la plantilla no ha hecho más que mermar. “El equipo de Gobierno, que lleva 10 años gobernando, ha sacado, cada 3 o 4 años, pocas plazas (2-3), mientras se jubilaban bastantes más compañeros”.

Las cifras, según CSIF, no engañan. En 2010 había alrededor de 70 policías en el cuerpo y ahora apenas quedan 37, de los cuales varios están de baja y se espera que en los próximos meses se jubilen tres más incluyendo al actual jefe de la Policía Local. Además, hay otros 6 funcionarios que pertenecen al cuerpo, pero que no son policías y hacen labores puramente administrativas. Como los números no dan, los agentes reclaman que se hagan esfuerzos para que haya, al menos, dos patrullas policiales durante cada turno de trabajo. Cada patrulla la integran dos agentes y otro se queda en la comisaría coordinando las llamadas. Pero como falta personal, cuando no hay nadie que esté en la calle, lo único que está activo es el servicio telefónico que no puede hacer nada más que atender a los ciudadanos.

“Esto es inadmisible para un pueblo de categoría de excelencia turística”, censura Christopher Sánchez. “Durante la pandemia, el Ayuntamiento se comprometió con nosotros a tener las dos patrullas por turno y se estuvo respetando durante diez meses. El Consistorio hizo un esfuerzo económico, pero en mayo el concejal de Hacienda nos reunió para decirnos que durante los meses siguientes tendríamos que apañarnos con lo que teníamos. Justo cuando se abrían las restricciones”. De modo que, en el peor momento para Almuñécar, porque aumenta su población por el turismo de playa, la plantilla se ha visto mermada por la falta de inversión del Consistorio y las bajas por vacaciones que se cogen los agentes.

“Necesitamos descansar como cualquier persona y sobre todo después de haber vivido la pandemia, en la que nos vimos en situaciones muy difíciles y peligrosas”. Como faltaban policías para controlar que nadie incumpliera las normas sanitarias, los que patrullaban tenían que hacer el doble del trabajo que les habría tocado en otra ocasión. Una carga de servicios que se incrementa cuando llega el periodo estival. “En verano podemos trabajar cuatro veces más que el resto del año. En un día normal de agosto, en el turno que sea, especialmente tarde y noche, podemos recibir cinco veces llamadas de las que recibimos el resto del año”.

Poca coordinación

Ante la falta de policías, el Ayuntamiento de Almuñécar está recurriendo a la Guardia Civil para suplir esta carencia. “Les están haciendo hacer cosas que nunca les había tocado hacer”, explica Christopher Sánchez. Sin embargo, esto tampoco está significando que la seguridad esté mejor controlada, porque la relación entre la Benemérita y la Policía Local del municipio no es la más fluida. “Los mandos no se llevan bien entre ellos y eso acaba repercutiendo en el servicio que se da”.

Para solucionar sus problemas y tratar de encontrar una salida, los agentes llevan meses hablando con el Consistorio para que haya más patrullas en la calle. “hemos mantenido negociaciones con el Ayuntamiento durante bastante tiempo. Antes del verano llegamos a un principio de acuerdo, pero el Ayuntamiento intentó dilatarlo y no cerrarlo hasta que salvasen el verano para que no pudiéramos quejarnos”. Algo que les parece lamentable si se tiene en cuenta que sus reclamaciones son muy básicas: “Solo pedimos dos patrullas por turno, por nuestra seguridad y por el servicio que merecen los ciudadanos”.

Fuentes del equipo de Gobierno echan la culpa de la falta de patrullas a los propios agentes. “Faltan policías porque se dan de baja”, dicen. “El año pasado hubo 30 bajas y este año ya llevamos 20, lo que está mermando el buen funcionamiento de los servicios”. Niegan que no se esté renovando la plantilla y que hace una década hubiera el doble de agentes, al tiempo que anuncian que habrá alrededor de ocho incorporaciones en los próximos meses. Sostienen que las negociaciones que se han mantenido hasta la fecha se rompieron porque “los sindicatos se negaron en rotundo a seguir hablando por otro conflicto laboral”. Anuncian que en septiembre se retomarán las conversaciones para incrementar las patrullas.

Las mismas fuentes desmienten que la relación entre la Guardia Civil y la Policía Local sea mala, por lo que la seguridad no está en peligro en Almuñécar. Este medio ha preguntado también por algunas reyertas que se han producido y que los propios vecinos han compartido a través de redes sociales sin presencia policial, pero desde el Consistorio prefieren no hacer declaraciones “sobre algo que puede ser mentira” porque no tienen constancia de ningún caso similar.