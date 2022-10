Un grupo de jóvenes denuncian una agresión homófoba en Granada: “¿Cuántas barbaridades más tienen que pasar?”

Nuevo episodio homófobo en Granada. Un grupo de jóvenes ha denunciado ante la Policía Nacional haber sido víctimas de una agresión física por su condición sexual en la madrugada del pasado domingo al lunes en el centro de la capital granadina. Los hechos tuvieron lugar cuando un hombre se cruzó con este grupo de cuatro personas y empezó a increparles hasta golpear a uno de ellos y dejar a los otros tres paralizados por lo desagradable de la situación. Carlos, una de las víctimas, afirma seguir en “shock” y preguntándose qué más ha de pasar para condenar esos gestos de odio.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la agresión se produjo a la una de la mañana del 3 de octubre mientras este grupo de cuatro personas paseaban por el centro de Granada tras volver de una boda. En ese momento, fruto del momento de felicidad por la celebración, los chicos iban cantando, hasta que un quinto sujeto apareció en escena y puso fin al buen ambiente. De acuerdo con el relato de los hechos, un hombre corpulento de unos 35 años se dirigió a los jóvenes para gritarles “putos maricones” y amenazarles.

“Os voy a matar a todos”, llegó a decir. Acto seguido propinó un empujón a uno de los chicos que iba caminando y cantando, hasta tirarlo al suelo contra la pared. Su intención, según explican las víctimas, era seguir golpeando al joven agredido una vez que estaba en el suelo, pero la rápida actuación de dos mujeres que caminaban junto al agresor logró detenerle al sujetarle y pedir perdón al agredido y a sus amigos. A pesar de ello, el denunciado siguió insultándoles y profirieron amenazas.

Fruto del shock, los jóvenes no supieron cómo reaccionar, según explica uno de ellos. Carlos, que presenció cómo golpeaban a su amigo, afirma que no hicieron nada porque la violencia “no soluciona los conflictos”. Recuerda que las chicas que acompañaban al agresor les pidieron por favor que se marchasen del lugar para evitar que la situación fuese a mayores y que hubo un momento en el que la rabia los llevó a querer golpearle porque además eran cuatro personas contra una.

Anoche nos pegaron en Granada al grito de maricón.



Así, sin más.



Íbamos los únicos 4 maricas de la boda de camino a un bar a las mil cantando y nos cruzamos con un energúmeno inmenso que se dio por aludido y que amenazó a uno de nosotros hasta tirarlo al suelo contra una pared. — Carlos Rubio Palao (@charlsblond) 3 de octubre de 2022

Además de la desagradable situación, Carlos cuenta que una pareja heterosexual se cruzó con ellos mientras el denunciado seguía gritándoles y que estas personas les preguntaron si no habían hecho nada que motivase su violenta reacción. “¿Eso justificaría la agresión?”, se pregunta este joven. “Íbamos cuatro maricones cantando por la calle y un energúmeno que merece todas las agresiones y desprecios y brutalidad del mundo nos detectó al instante: son cuatro contra uno, sí, pero maricones, jamás se atreverán a defenderse”.

“No hay más. No le dijimos nada. No le miramos. No le provocamos”, insiste. Pese a que en el momento en el que se produjeron los hechos, estos jóvenes habían bebido, afirman que podrían reconocer al agresor y que su complexión física era fuerte, media alrededor de un metro ochenta, tenía el pelo pelirrojo y aparentaba unos 35 años. Datos que pueden servir para encontrar al denunciado y que tenga que responder ante la justicia por esta agresión contra la libertad sexual de sus víctimas.

“Nuestra pluma les repugna y violenta, nuestra manera de cantar, de bailar, de movernos y sabernos libres. Todo eso les rabia por envidia y por monstruos. ¿Cuántas barbaridades más tienen que pasar para que como sociedad castiguemos ese odio que queda impune? Sigo en shock”, concluye Carlos. El joven, que ha relatado todo lo ocurrido en Twitter, agradece las muestras de respaldo que han recibido tanto él como sus amigos, pero también denuncia cómo algunas personas han aprovechado las circunstancias para seguir difundiendo homofobia aprovechando lo sucedido para justificar al agresor.