El PP promocionó a través de Ayuntamiento y Diputación de Granada un acuerdo firmado con Iberia inexistente

El Ayuntamiento y la Diputación de Granada, gobernados por el Partido Popular, promocionaron un acuerdo firmado con Iberia que no existía y que lo había empezado a negociar el PSOE meses antes cuando gobernaba ambas instituciones.

Según avanza Ideal y ha podido confirmar este medio, el Consistorio y la Diputación provincial granadina anunciaron en octubre un acuerdo con la compañía aérea Iberia para aumentar las conexiones con Madrid que no estaba sellado y que en realidad los anteriores gobiernos socialistas habían negociado en mayo. De hecho, Iberia habla de una “intención firme” para llevar a cabo una “campaña de promoción” de cara al verano, pero no menciona acuerdo alguno.

El relato de los acontecimientos es el siguiente: el domingo 29 de octubre, Ayuntamiento y Diputación remitieron un comunicado conjunto a los medios en el que la alcaldesa, Marifrán Carazo, y el presidente provincial, Francisco Rodríguez, se congratulaban de haber logrado un aumento del número de vuelos que operaría Iberia durante este invierno entre Granada y Madrid. La oposición socialista cargó contra ambas instituciones, recordando que el acuerdo no era firme y la negociación era heredada. El concejal de Turismo, Juan Ramón Ferreira, ha admitido que no hubo acuerdo alguno.

Desde que se promocionó el encuentro con Iberia, el anuncio ya generó controversia. En el PSOE, que hasta mayo ostentaba Alcaldía y Diputación, sospechaban que el acuerdo ni estaba firmado ni era mérito de ambas instituciones bajo el mandato del Partido Popular, sino que correspondía a una de las últimas acciones de los socialistas al frente de Consistorio y Diputación. En concreto, el entonces alcalde, Francisco Cuenca, y el máximo representante provincial, José Entrena, negociaron en mayo un pacto con Iberia para promocionar nuevas rutas entre Granada y la capital de España.

Según fuentes del PSOE, “el PP no pudo firmar ningún acuerdo ni convenio porque ya estaba avanzado en nuestra época y porque no es el procedimiento habitual”. Lo que se hace en estos casos, según los socialistas, es negociar nuevas rutas para luego llevar a cabo una campaña de promoción en la que, a través de publicidad institucional, pero no se trata de un convenio al uso.

De “acuerdo” a “intención”

Iberia confirma que, lo que hay de momento, es “una intención firme para realizar una campaña de promoción conjunta para reforzar el incremento de oferta”. Algo que no se producirá hasta que las “agendas lo permitan” y que se llevará a cabo con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Granada. Además, este incremento de rutas -en el que interesa sobre todo que Granada recupere el primer vuelo del día a las 6 y media de la mañana para vuelos laborales- no sucedería hasta verano, pese a que el PSOE lo tenía encarrilado para que empezase ya este invierno.

Sin embargo, tanto Marifrán Carazo como Francisco Rodríguez mostraron su “gran satisfacción” por haberse reunido con Iberia para lograr este incremento de vuelos entre ambas ciudades. Rodríguez llegó a ir un paso más allá y destacó de que se trataba de “un trabajo ya iniciado en estos primeros meses de gobierno con el que vamos a dar un paso de gigante al déficit que viene sufriendo de manera injustificada Granada”. Tras esas declaraciones, el PSOE pidió hasta cuatro veces por escrito la copia del acuerdo o convenio sin éxito.

Este medio ha preguntado tanto al Ayuntamiento de Granada como a la Diputación provincial sobre la polémica que ha rodeado al anuncio del acuerdo. Fuentes consistoriales aseguran que “nunca se dijo que se iba a firmar un convenio” y que el Concejal de Turismo, Juan Ramón Ferreira, ya ha explicado lo sucedido. Ferreira, según recoge el diario Ideal, “no hay convenio porque no se ha firmado”. El edil añade que lo que se ha hecho es mejorar lo que ya había en frecuencias y horarios, y que se habló de “lo que se trabajó”. Por su parte, desde Diputación declinan hacer declaraciones y se remiten a la nota enviada en octubre en la que el presidente provincial muestra su “gran satisfacción” por el pacto alcanzado con Iberia.