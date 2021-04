Dos sindicatos acusan al Ayuntamiento de Granada de falsear datos policiales durante la Semana Santa: "Nos hemos visto superados, faltan agentes en las calles"

La Semana Santa ha sido un vía crucis para la Policía Local de Granada, según han vuelto a denunciar los sindicatos SIPAN y UGT. Alegan que la falta de personal ha llevado al límite a una plantilla "mermada" que se ha enfrentado a numerosos problemas en toda la ciudad sin contar con herramientas suficientes para atajarlos. Las dos secciones sindicales de la policía municipal acusan al Ayuntamiento de Granada de volver a falsear los datos de las intervenciones llevadas a cabo, así como sobre el número de agentes disponibles para patrullar.

Unas palabras que contrastan con las del concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, que saca pecho de la "organización ejemplar" que ha permitido, entre otras cosas, que los granadinos pudieran visitar las diferentes cofradías de la capital durante esta Semana Santa atípica. El edil dice que ha habido un dispositivo de seguridad especial desde el 25 de marzo hasta el 4 de abril que se ha saldado con alrededor de 2.000 intervenciones policiales. Cifras que los sindicatos SIPAN y UGT ponen en entredicho.

Fuentes de ambas secciones sindicales explican a eldiario.es Andalucía que la falta de efectivos es tan alarmante que a los agentes se les pide que indiquen que han patrullado varias veces por zonas en las que solo han estado una vez. "La inmensa mayoría de los compañeros al ver las declaraciones de Cesar Díaz sonríen y comentan como puede faltar tan descaradamente a la verdad", dicen desde el SIPAN.

Falta de agentes

El principal foco de polémica está en el número de agentes con los que ha contado la ciudad estos días. Granada apenas cuenta con 300 policías municipales en total de los que más de 100 no son de primera actividad por lo que no están a pie de calle, pero, según Díaz, ha habido 169 policías patrullando en los días más intensos y mínimo 100 en las jornadas más tranquilas. Números que contrastan con la realidad que denuncian en SIPAN y UGT. Ambos sindicatos sostienen que "ni sumando los diferentes turnos salen tantos agentes, sobre todo porque en la plantilla solo hay alrededor de 200 que puedan patrullar y todos no coinciden trabajando el mismo día".

A pesar de eso, el concejal de Seguridad Ciudadana asegura que se ha reforzado la vigilancia de las normas contra la Covid-19 en estos días de Semana Santa. Según sus palabras, el dispositivo especial se desplegó por puntos calientes de la capital granadina para evitar los botellones que se habían venido produciendo en semanas anteriores. Dice César Díaz que los agentes patrullaron especialmente por zonas como San Matías, San Miguel Alto, San Nicolás, Plaza de Carvajales o Pedro Antonio de Alarcón, así como por la céntrica calle Ganivet donde, sin embargo, se han concentrado la mayor parte de los problemas, según los sindicatos.

Acorralados en plena calle

SIPAN y UGT sostienen que Ganivet ha sido un desafío para la Policía Local de Granada porque se han acumulado un gran número de personas durante los días de Semana Santa, hasta el punto de que el pasado sábado la situación se desbordó. Ambos sindicatos explican que varios agentes fueron acorralados al pedirle a un individuo que se pusiera la mascarilla y que, tras negarse, hubo violencia física leve lo que les obligó a pedir refuerzos. "Apenas había agentes disponibles", denuncian.

La intervención policial, que se produjo en principio para que los ciudadanos se marchasen de los bares de copas ya que se había superado el horario permitido, acabó con la detención de dos individuos por presuntos delitos de atentados contra la autoridad, aunque esa intervención no aparece en el parte que ha dado el concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz. No obstante, este periódico ha podido confirmarla a través de la Jefatura de la Policía Local de Granada.

En SIPAN lamentan estos hechos y temen por lo que pueda ocurrir si no se hace nada al respecto. "Algún día pasará algo más grave por la irresponsabilidad de los que deberían tomar medidas para evitar que se generen estas zonas conflictivas. En otras ciudades se han tomado medidas para erradicarlas".

"Esta Semana Santa todos los operativos nos hemos visto desbordados por la falta de agentes y por la falta de operativos de refuerzo. Nunca en la historia de la policía se ha reforzado con tan pocos policías", dicen tanto SIPAN como UGT. Las calles de Granada, aseguran, eran "un río de gente" sin que ellos tuvieran plantilla suficiente para hacer su trabajo.

En total, según los datos oficiales que SIPAN y UGT ponen en entredicho, se han realizado 300 denuncias relacionadas con el incumplimiento de las normas sanitarias. Se han vigilado 800 establecimientos de hostelería y se han puesto 88 sanciones por no usar la mascarilla, 44 por fiestas ilegales, 13 por consumo de alcohol en la calle, 10 denuncias por incumplimientos de horarios y 4 por exceso de aforo. De hecho, un establecimiento fue desalojado hasta en tres ocasiones por ese motivo. Además, 78 personas fueron sancionadas por incumplir el toque de queda y 11 por tenencia o consumo de estupefacientes.