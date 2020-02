Andalucía sube las ayudas a las familias para compensar el aumento del precio de la plaza en guarderías

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este lunes aumentar el precio público de la plaza en escuelas infantiles para alumnos de 0 a 3 años, que llevaba más de diez años congelado. El sobrecoste supondrá más ingresos para las antiguas guarderías conveniadas por la Junta, pero no repercutirá en el bolsillo de las familias. Será la Consejería de Educación quien asuma esa subida modificando al alza las bonificaciones que reciben los padres al abonar la matrícula de sus hijos.

El precio de la plaza en una guardería pasa de 278,88 euros (207 euros sin comedor) a 320,71 euros. Ninguna familia pagará más de lo que ya paga, porque la subida del precio se compensará con un aumento proporcional en la bonificación que ahora perciben (según su nivel de renta). Tampoco tendrán que pagar de más las familias que carecen de bonificación, porque la Junta les abonará una ayuda de 41,22 euros para cubrir la diferencia entre el precio actual y el aumento previsto. En Andalucía, el 44,5% de las familias está exenta del pago total de la guardería de su hijo debido a su bajo nivel de renta, y el 45% recibe algún tipo de bonificación que le supone un ahorro en el coste fijado de una plaza. La actualización de precios públicos también afectará al comedor escolar, a los servicios de atención socioeducativa y a los talleres de juego en las guarderías.

La subida de los precios públicos en las guarderías, una vieja reivindicación del sector, fue anunciada por el consejero de Educación, Javier Imbroda, el pasado mes de abril. Sin embargo, la medida quedó en suspenso tras el revuelo que causó su anuncio. Entonces, el consejero reconoció que el aumento del coste afectaría a las familias, luego aseguró que sólo afectaría a las familias que no recibieran bonificación, y finalmente se paralizó la medida hasta hallar el encaje jurídico adecuado. El problema residía en la dificultad de aumentar el precio público, para abaratar los costes de las empresas que gestionan las guarderías, sin que ese aumento impactase en el bolsillo de las familias.

Finalmente se ha logrado con un atajo, consistente en no tocar la normativa actual, y compensar el aumento del precio con una subida proporcional en la bonificación. Para ello, la Consejería ha ajustado la progresividad de las bonificaciones que se otorgan, que se mantienen en diez tramos, con la finalidad de que las familias no asuman el aumento del precio-plaza. Así, irán desde el 13,04% al 82,61%. Además, la gratuidad del servicio, con un máximo por plaza de 3.527,81 euros al año, se aplica a las familias con más de tres hijos matriculados en el primer ciclo de educación Infantil; familias que se encuentren en circunstancias de dificultad social cuya renta per cápita sea inferior al 0,5 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), o del 0,75 en caso de familias monoparentales; cuando existan circunstancias sociofamiliares que originen la adopción de medidas de protección del menor por parte de las instituciones públicas o carencias o dificultades en la atención a las necesidades básicas que los menores precisan para su correcto desarrollo físico, psíquico y social y que no requieran en principio la separación del medio familiar, así como hijos de mujeres atendidas en los centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo.

La Consejería de Educación y Deporte ha ofertado para este curso un total de 118.690 plazas para menores de tres años, unas 4.000 más que en el curso pasado. La red de escuelas públicas y de centros adheridos al programa está integrada por 2.024 centros.

El incremento en los precios públicos de las guarderías está contemplado en los presupuestos de este año de la Consejería de Educación con una partida de 15 millones de euros. Para el curso 2020/21, esta medida superará los 40 millones de euros.