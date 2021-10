Los hombres alzan su voz en la calle contra las violencias machistas: "Tenemos que tomar partido"

Cientos de hombres, y de mujeres, familias y niños, se han manifestado este jueves en Sevilla por la igualdad y contra las violencias machistas. "Los hombres tenemos que tomar partido en la lucha por la igualdad", comentaba Federico, de 62 años en la salidad de la marcha que ha recorrido la Avenida de la Constitución de la capital hispalense justo en el día en que se cumplían 15 años de la primera movilización masculina en este sentido en España, el 21 de octubre de 2006, también en Sevilla. Eugenio, de 66, confesaba que "hemos tardado un poquito en darnos cuenta pero es una cuestión social". Ambos, por su edad, reconocen que se les metió "el machismo en vena" y que era algo "normalizado". "Pero esta lucha también es nuestra", concluyen.

Convocada por el Foro de Hombres por la Igualdad, la marcha ha contado con la adhesión de más de una treintena de entidades sociales: asociaciones de hombres por la igualdad, de mujeres feministas, varias universidades, entre ellas la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide, las fundaciones José Saramago, Pedro Zerolo, Cepaim o Promundo, entre otras, así como los sindicatos UGT y CCOO, además de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de Sevilla.

La manifestación de Sevilla, una de las principales actividades de la Iniciativa Sevilla 21oct21 que durante cuatro días está reuniendo en Sevilla las sesiones del Encuentro Europeo sobre masculinidades y justicia de género y las de la Agenda feminista para hombres, tiene su réplica en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Elche, Huelva, León, Valladolid, Toledo y otras muchas, en las que se han organizado tanto marchas como concentraciones de hombres contra el machismo.

En un ambiente festivo, batucada femenina incluida, la marcha ha congregado a más de mil personas recorriendo el tramo entre Puerta de Jerez y Plaza Nueva, involucrando a más ciudadanos durante el trayecto.

Diego y Liberto, tío y sobrino, han acudido a la movilización masculina porque "es importante que los hombres apoyemos esta causa" y porque ven "necesario que, como hombres, visibilicemos lo que ellas están sufriendo en los ámbitos social y de la igualdad". A su lado, una familia animaba a la marcha. Rosalía (42), una de las muchas mujeres que formaba parte de la movilización, aseguraba que "la igualdad nos afecta a todos, y también los hombres tienen sus limitaciones con el machismo. Tienen que tomar conciencia de las suyas y de las nuestras. Su marido, Enrique (47) ve "necesario luchar por la igualdad en la sociedad", argumentaba. En medio de ambos, Lucía, de siete años, a quien tratan de "sembrar el gusanito de la igualdad entre hombres y mujeres". "Ellos van a construir una sociedad mejor", señala su madre.

Emulando al paisano de su amiga, José Saramago, para Dani "el machismo es una enfermedad de lso hombres que sufren las mujeres". Raquel, que está estudiando Antropología, es portuguesa y ha visto en esta marcha una oportunidad para participar en su primera manifestación en España y "comprender por qué en Sevilla se manifiestan los hombres por el machismo". En su país asegura que no se han celebrado movilizaciones de este tipo y asegura que le resulta "interesante" poder estar manifestándose contra las violencias machistas. Isidro (56), que les acompaña, aputa que "el punto de no retorno de las libertades sociales es no abandonar nunca su lucha".