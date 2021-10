La Junta de Andalucía se alía con los hombres "valientes" por la igualdad: "Ya no vais a predicar en el desierto"

La Junta de Andalucía se ha posicionado este lunes con los hombres "valientes" que luchan por una igualdad real en la sociedad a través de una "nueva agenda política" centrada en las masculinidades igualitarias, dando cabida a aquellos hombres "aliados y compañeros" que quieren ser "parte de la solución" ante las "desigualdades injustas" y contra las violencias machistas. Ha sido la consejera, Rocío Ruiz, junto a todo su equipo, la encargada de presentar esta iniciativa, que se enmarca en el plan estratégico de igualdad de la Consejería y que incluye una investigación de las univrsidades para diagosticar y evaluar la situación de los hombres andaluces. También se prevé impulsar manuales formativos para profesionales de los ámbitos social y educativo, junto a actividades y campañas de sensibilización y visibilización que divulguen que "la lucha por la igualdad es de hombres y de mujeres de la mano".

"Ya no vais a tener que predicar en el desierto por la igualdad", ha dicho la consejera ante representantes de asociaciones de hombres por la igualdad. Ruiz, que se ha mostrado segura de que se trata de una iniciativa "valiente, pionera y ambiciosa", ha recordado que la semana pasada en el Pleno del Parlamento escuchó los "ataques de Vox" a este respecto pero que recibió "el apoyo unánime del resto de grupos políticos". "Hay esperanza", se ha congratulado, por lo que apuesta por pasar "del activismo de la calle a las políticas", definiéndose como "una feminista convencidad y sin complejos". "Quiero contar con los hombres. A mí nadie me tiene que dar un carné de feminismo", ha comentado durante la presentación. "Se vislumbró en el Parlamento que hay muchas ganas de igualdad. Lo que diga Vox no se ha de tener en cuenta" porque son "comentarios hechos desde la ignorancia y los prejuicios", ha dicho en referencia a las acusaciones de la extrema derecha de que quiere enviar a los hombres a "campos de reeducación". "Es una gran demanda de la sociedad: que los hombres tienen que estar con nosotras", ha enfatizado la consejera.

Para Ruiz, hay una "oportunidad" para "poner en pie la agenda de los hombres buenos por la igualdad". "No los vamos a excluir más y queremos su participación e implicación para que sumen contra las relaciones tóxicas, para que disfruten de la paternidad, para que haya corresponsabilidad en los cuidados. Todos somos víctimas de una educación machista", ha indicado también, haciendo un llamamiento a los hombres "atados por estereotipos machistas. "Los hombres van a ganar también en paz y en libertad. Vamos a ganar todos y todas", ha dicho la consejera, quien ha destacado la posición de la Junta junto a las "masculinidades diversas" para "propiciar iniciativas en positivo".

Ruiz no ha podido cuantificar el presupuesto que se destina a esta nueva agenda política, explicando que queda encuadrada en las acciones dentro del plan estratégico de la Consejería en materia de igualdad, "de obligado cumplimiento" en las "políticas transversales" de la Junta, y que también se integrará en las actuaciones del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), igualmente en la parte de igualdad. Entre los trabajos concretos que se han anunciado están también los previstos esta semana, como el Foro Internacional sobre Masculinidades y Justicia de Género en el marco de la Iniciativa #21oct21 que tiene lugar estos días en Sevilla.

"Hay que hacer mucha pedagogía", ha resaltado Ruiz. En ese sentido, la directora del IAM, Laura Fernández, ha apuntado que la investigación de las universidades de Sevilla, Pablo de Olavide y Málaga tratará de ofrecer un diagnóstico certero de los valores y las preocupaciones respecto a la sexualidad o la familia entre el género masculino a fin de evaluar el impacto de las medidas previstas en la iniciativa de masculinidades igualitarias. Estudios cuantitativos internacionales marcn "las primeras pautas" a tomar en este sentido, ha comentado Fernández, a expensas de contar con una perspectiva cualitativa "en el primer trimestre del año" con la idea de "ir marcando hitos" en esta línea.