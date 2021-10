Joaquim Montaner, creador de 'papás blogueros': "Hay que ampliar la marca de los hombres por la igualdad"

Joaquim Montaner quiere hacer más grande la marca 'hombres por la igualdad'. Vicepresidente de ​la Fundación Iniciativa Social (FIS), está detrás de la organización de la Iniciativa Sevilla 21 Octubre 21, que esta semana congrega a entidades, profesionales, responsables públicos, movimientos sociales y a aquellas personas interesadas en el trabajo con hombres y masculinidades. También lleva diez años detrás de 'papás blogueros' creando comunidad de padres que, en este tiempo, han pasado de hablar únicamente de dónde se van con sus hijos de excursión a expresar sus emociones y a intercambiar información acerca de los cuidados y la crianza. Investigador en el Observatorio de Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández de Elche, cree que hay "señales de cambio" sobre la construcción de nuevos modelos masculinos.

Este padre se involucró en estos planteamientos cuando, en 2005, se vio de un día para otro conviviendo con su nueva pareja y sus cuatro hijos al llegar a Sevilla procedente de Cádiz. En busca de apoyos, se dio cuenta de que estaba físicamente muy cerca de personas que, en ese tiempo, eran las "puntas de lanza" del movimiento de hombres en España con el Foro de Hombres por la Igualdad de Sevilla (FHXI). A través de contactos con Hilario Sáez, José Ángel Lozoya o Jesús Casado, que en esos momentos preparaban la que fue la primera manifestación en España de hombres contra la violencia machista, pudo integrarse en la cuestión. Dos hijos más vinieron a confirmar que quería seguir entendiendo y aprendiendo ("estaba muy perdido") y que quería difundir que "las cosas de casa" pertenecen a mujeres y a hombres. "Conocía muchos grupos de madres que hablaban por internet, pero no encontraba varones que interactuaran en eso, para ayudarnos entre nosotros". Su búsqueda le hizo abrir 'papás blogueros' en 2011, con solamente 16 webs exclusivas de hombres que compartieran sus consejos o experiencias de manera propositiva. Cinco años más tarde incluyó un agregador de contenidos. Ya son unos 250 blogs que ponen en común intereses y aprendizaje en igualdad.

Participante en la Red de Hombres por la Igualdad (RHX=), en la creación de la Asociación de hombres por la igualdad de género (AHIGE) y en la creación y consolidación de la Red Nacional MenEngage Iberia (Portugal y España), Joaquim Montaner está empeñado en generar beneficios comunitarios con su labor igualitaria. Al principio no encontró demasiadas voces en contra de hombres que "vomitaran" sus frustraciones "dañinas" pese a que los únicos requisitos fueran tener un blog que hablara de la paternidad. Ahora, aunque reconoce que es un movimiento que "no molesta" porque no es especialmente visible, se congratula de "no haber sido troleado" pese a que siempre hay alguno que tacha de "planchabragas" a los integrantes de este movimiento masculino y feminista.

Abrir los debates

Para hacer crecer la cuestión, Montaner opina que cada vez son más los hombres que creen que hay que trabajar conjuntamente con los colectivos feministas. "En otros países se trabaja de forma más sistematizada, pero aquí no tenemos programas de intervención estables. Somos paracaidistas que muchas veces hablamos a convencidos, predicando en el desierto". Iniciativas como la del 21 de octure que acoge Sevilla sirve para "abrir esos debates a la sociedad civil", añade, y que servirá además para un "renacer" del Foro de Hombres de Sevilla.

Como autocrítica, indica que "en muchas ocasiones hemos sido endogámicos y nos hemos sentido cómodos predicando en el desierto", pero "ese 'meneíllo' del que habla Juan Blanco López, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, debe ser un movimiento más amplio". En ese sentido, valora el origen "underground" de muchos de los hombres que iniciaron el movimiento pero espera un "nuevo despliegue" para "abrir nuevas vías de colaboración, "hablae con la gente" y hacer un trabajo público para "forzar los cambios" más allá del trabajo interno, huyendo de "personalizar" esta lucha y "que el peso caiga en las organizaciones", aprovechando esa "amalgama" de personas que lo integran para "hacer más amplia la marca de los hombres por la igualdad", "buscando nuevas vías de acceso como los clubes deportivos, por ejemplo".

A su juicio, del activismo de calle no profesionalizado se ha de pasar a algo más grande, "que llegue a más gente". "Eso es clave para avanzar", apostando por converger con otros colectivos. Trabajando con MenEngage, una red global de colectivos y ONG feministas para involucrar a hombres y niños en la igualdad, "nos hemos dado cuenta de que tenemos que hablar con las mujeres" para alcanzar esos objetivos. "La FIS tiene un contrato con Acerinox para formar a sus trabajadores en ese sentido y van a venir a la manifestación del jueves", comenta Montaner, de 45 años.

Entre las "señales de cambio" que aprecia el vicepresidente de FIS están las nuevas formas de relación en los hogares, con patrones diferentes a los de años atrás. "Los niños de ahora ven trabajos compartidos, ven a su padre limpiando el wáter y observan que la carga mental está repartida a través de procesos de diálogo. Tienen ahora ese modelo y queremos que pase, que los padres del futuro tengan esa referencia que más tarde van a proyectar y que las madres no van a cargarse con todo. Ya no vamos a ser 'los artistas del escaqueo', como dice Lozoya", explica. Mirando también al futuro, Montaner cree que las relaciones bisexuales entre los adolescentes de hoy día van a suponer "un desafío y una auténtica revolución" en ese sentido, en las nuevas distribuciones de los roles en lo cotidiano, según observa de las charlas y talleres en los que participa.

"Formar en cascada"

En cuanto a la pandemia, y al hecho de estar confinados tanto tiempo en las casas, Montaner señala que los hombres han tenido "una oportunidad que no hemos explotado". "No hemos aprovechado para disfrutar de esos espacios", apunta, recordando cómo algunos hombres se jactaban de ir al supermercado "para que nadie de su familia se contagiara" y "se les veía llamando por teléfono a su mujer preguntando dónde estaba el KH7", bromea.

Montaner considera que el asesinato de Ana Orantes, la primera mujer que puso rostro al maltrato, también fue un punto de inflexión para la lucha de los hombres por la igualdad de los hombres. De hecho, su propuesta de que la capital hispalense tuviera una calle con su nombre partió de la Red de Hombres por la Igualdad de Sevilla. Él, junto a otros activistas, recopila las acciones del movimiento de hombres igualitarios de España, que arranca con el artículo de Josep Vicent Marqués 'Sobre la alienación del varón', publicado en abril de 1978, según explica. Montaner tiene localizadas cuatro generaciones de hombres por la igualdad, de aquellos pioneros que surgieron en Sevilla a varones que ahora están formados específicamente "y que ahora pueden formar en cascada" para inculcar esos valores igualitarios a los hombres y padres del futuro.

La Iniciativa Sevilla #21oct21 reivindica la necesidad de que hombres, adolescentes y niños se planteen su forma de vivir como hombres, se impliquen en conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y muestren públicamente su rechazo hacia la violencia de género, como expresión más extrema del machismo. El encuentro, organizado por la Fundación Iniciativa Social (FIS), aborda la responsabilidad personal, social y política en materia de igualdad, y especialmente la de las instituciones a la hora de promover políticas públicas.