Ciudadanos rehúsa a última hora formar parte del Gobierno en Cartaya (Huelva) junto al concejal imputado

Ciudadanos no entrará finalmente en el equipo de Gobierno tripartito del Ayuntamiento de Cartaya. A pesar de que este partido había aceptado formar parte del gobierno municipal de la localidad onubense, finalmente, por sorpresa, esta mañana su único concejal, Israel Medina, ha renunciado a las competencias que el alcalde había comunicado por decreto.

Todo ello tras un pacto alcanzado con el PP y el partido Independientes de Cartaya (ICA), uno de cuyos ediles, Juan Polo, está siendo investigado por varios delitos al haber edificado en un terreno presuntamente no urbanizable de su propiedad.

En el Pleno de esta mañana se iba a aprobar el documento del reparto de competencias, en el que Polo sería a partir de ahora primer teniente de alcalde en un equipo liderado por Manuel Barroso, del PP, y en el que también estaría el único edil de Cs, Israel Medina. Finalmente, en su primera intervención, Medina ha dicho que renuncia "a todo" lo que se iba a aprobar para él.

El caso no llamaría la atención si no fuera porque una de las premisas del Código Ético del partido de Rivera es no pactar con cargos electos imputados, y Polo lo está, y ha sido determinante para que Medina tome esta decisión.

De hecho, tiene que responder por un presunto delito contra el medio ambiente, y otro de prevaricación, que habría cometidos en los años 1995 y 2003, cuando era teniente de alcalde en el Consistorio cartayero. Según el auto, al que ha tenido acceso esta redacción, Polo está siendo investigado por edificar dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable desde que el juzgado ordenó una serie de diligencias, como la solicitud del informe emitido por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva sobre las condiciones urbanísticas de la parcela, y de la licencia urbanística y finalización de las obras.

Renuncia por sorpresa

Hasta anoche, Medina iba a ser, como se refleja en el decreto de alcaldía al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, delegado de Turismo, Innovación y Desarrollo, Educación, Deportes y Juventud. "Asimismo se delega la competencia para coordinar las concejalías integradas en el área de Urbanismo e Infraestructuras", según cita el documento.

Sin embargo, la dirección regional de Ciudadanos, que ya le advirtió de que en la sesión de investidura no debía apoyar a Polo (que tiene cinco concejales por tres del alcalde elegido finalmente), ha podido más que la oferta del alcalde, y finalmente será edil de la oposición.

No obstante, el acuerdo firmado entre el tripartito que llevó a Barroso a la alcaldía contempla que cada 16 meses se alternarán en la alcaldía los cabezas de lista de los partidos firmantes. Para que ese acuerdo se cumpla y Ciudadanos apoye a Polo en su hipotética investidura o es desimputado o los independientes ponen a otra persona en su sillón.

Precisamente, esas dos condiciones son las que Medina puso para aceptar hoy las competencias que se le iban a designar. Al no ser cumplidas ninguna de ellas, seguirá -de momento- en la oposición.