La fiscal superior defiende la actuación de oficio en un IES de Huelva el 8M: "Si hay noticia, se tiene que incoar algo"

"Si hay noticia, se tiene que incoar algo". La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha defendido la incoación el pasado 6 de marzo de un expediente de riesgo, ya archivado, para verificar si en los hechos de los que había alertado el partido Vox por redes sociales (un instituto de Huelva proponía que los niños saliesen al recreo cinco minutos después que las chicas el 8M para que entendiesen parte de la discriminación que la mujer ha sufrido a lo largo de la historia) podría haberse producido algún tipo de vulneración de derechos.

La nota de prensa que envió la Fiscalía de Huelva el pasado 6 de marzo decía exactamente que "se ha conocido una información que afirma que, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, un Instituto de Educación Secundaria de la Provincia ha programado una actividad que podría suponer un trato discriminatorio contra parte del alumnado por razón de su sexo".

Tárrago, antes de presentar la memoria anual de la Fiscalía Superior en el Parlameto de Andalucía, ha enmarcado en la normalidad la forma de proceder de la Fiscalía. "Se le ha dado una importancia que a lo mejor no merece", ha dicho, aunque también es cierto que el asunto que no habría pasado de ser un tuit más del partido de extrema derecha si no fuese por la nota de prensa que se envió a los medios por parte de la Fiscalía para anunciar la apertura de un expediente. El centro, por cierto, decidió no ejecutar la actividad tras el revuelo levantado en la opinión pública.

"Es curioso, porque algunas diligencias se mediatizan muchísimo más que otras" y "se incoan numerosas diligencias en el campo de la protección porque tienen la responsabilidad de velar por los derechos y trabajar en favor de los menores". "De oficio es normalísimo que ante cualquier noticia o comentario que se haga, para ver si hay indicios de que se ha podido cometer alguna irregularidad administrativa o alguna circunstancia que no sea prudente, se investiga, se analiza, se pide el informe y cuando se comprueba que no hay nada irregular ni ninguna situación que requiera actuación del Ministerio Fiscal, se archiva como ha ocurrido en este caso", ha explicado Tárrago.

La fiscal ha insistido en que "es normal que en la labor del Ministerio Fiscal, en defensa de los menores, se haya incoado esa diligencia", si bien ha insistido en que este caso en concreto "ha tenido un reflejo en la opinión pública", aunque "hay muchísimos casos que pueden tener mucha más relevancia pero no se han conocido".

Así, ha explicado que el fiscal de Huelva entendió que, "como estaba en la calle o en preocupaciones que se le había trasladado, tiene que hacer algo". "La Fiscalía, cuando llega una noticia, se tiene que incoar algo, pero no se da comunicación de que se ha incoado tal o cual diligencia", ha dicho sobre este asunto, acerca del cual se emitió un breve comunicado a la prensa. "En el momento en que alguien tiene noticia de esa incoación, pues le ha dado una importancia que a lo mejor no se merece. Porque, insisto, hay muchísimas diligencias que se abren en Fiscalía. Yo no le puedo decir al fiscal que no la incoe, cuando además se archivaron inmediatamente al detectar que no ha habido nada importante".