El Ayuntamiento de Huelva cede y aplaza el taller que enseñaba a “la mujer” a limpiar con productos ecológicos

El taller ‘Mujer y sostenibilidad’, organizado por el Ayuntamiento de Huelva, destinado a enseñar a las mujeres participantes cómo limpiar sus casas con productos que no contaminen más de la cuenta, no se llevará a cabo finalmente. El anuncio de su aplazamiento no ha venido por parte del Ayuntamiento de forma oficial sino por el equipo que se ha encargado de organizar esta actividad. Concretamente, el equipo técnico de Igualdad de la Concejalía de Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad del Ayuntamiento de Huelva y la empresa de educación ambiental organizadora, encargados de enviar un comunicado a los medios de comunicación.

El texto enviado contiene, por cierto, algunas contradicciones ya que por una parte se dice que se ha hablado de este tema con algún comentario “sacado todo de contexto, falseado y malinterpretado” pero, por otro, se señala que se suspende el taller “hasta que se aclaren todas las circunstancias que lo han rodeado”.

El comunicado, enviado desde una dirección oficial del Ayuntamiento pero sin membrete ni logotipo oficiales, recuerda que la propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha exigido “que se suspenda este taller objeto de la polémica, y que no sea sufragado con fondos transferidos del Pacto de Estado”, de modo que se ha decidido aplazarlo, asumiendo su gasto con presupuesto municipal.

“No era un taller”

Antes de esa conclusión, el mismo comunicado comienza con la nomenclatura elegida, indicando que no es cierto que se llamara ‘Hogares Saludables-Libres de Tóxicos’, de modo que “no es verdad que sea un taller ”en el que se enseñe a las mujeres a limpiar con productos ecológicos“ como se ha afirmado de manera falsa e interesada”.

Por ello, ante las “falsas afirmaciones” planteadas, el equipo organizativo dice que en el taller se iba a trabajar en un análisis de los grandes desafíos del planeta: cambio climático, pérdida de biodiversidad y recursos naturales limitados; concepto de sostenibilidad en los ámbitos económico, social y medioambiental; Igualdad de género, pilar clave para la sostenibilidad; Sostenibilidad a nivel individual: estilos de vida sostenibles; sustancias tóxicas en el hogar que pueden perjudicar el medio ambiente y nuestra salud; elaboración de productos ecológicos libres de tóxicos e información sobre el Ciclo Integral del Agua.

“No cabe calificar este taller como machista, retrógrado o denigrante. Su contenido, como ha expuesto algún representante político de un partido de la propia oposición, ‘cumple con los parámetros de perspectiva de género, ya que está elaborado para la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito del hogar’, añade la misma nota, que considera importante ”remarcar que es un taller destinado a la población en general (mujeres y hombres) que gestionan familias y hogares, como venía especificado en el cartel, y como se viene haciendo desde hace tiempo en actividades impulsadas por esta concejalía en anteriores programaciones, teniendo en cuenta que es un taller de participativo de tres horas que supone un primer acercamiento a la corresponsabilidad y sostenibilidad. Su carácter abierto al público en general queda reflejado tanto en el cartel como en la información pública disponible pese a que se omite en las afirmaciones políticas emitidas“. Aseguran, además, sin aportar cifras, que había inscritos tanto hombres como mujeres.

Las organizadores aseguran además que no ha sido sobre los cargos políticos del Ayuntamiento, sino sobre ellas las que han cargado con “una enorme polémica y presión mediática como técnicas ”, indicando que se ha hablado sobre su trabajo en torno a este taller, “sacado todo de contexto, falseado y malinterpretado. Pedimos que se evite el uso de la mujer y el feminismo como herramienta política”.

“No se ha contrastado el contenido real”

Por último, reprochan a los medios de comunicación que “no se ha contrastado el contenido real del taller ni sus objetivos antes de hacer juicios de valor equivocados”, con lo que se pone en riesgo “nuestro criterio técnico, nuestra responsabilidad, nuestra ética y la dignidad de las personas que estamos al frente de las actividades en pro de la igualdad de mujeres y hombres. También se ha jugado así con la confianza y el interés de las personas realmente interesadas en el taller, ya inscritas”.

La única referencia a un cargo político del Ayuntamiento en torno a este asunto es para indicar que se quiere hacer constar que “la programación semestral de las actividades de Igualdad, entre las que se incluye este taller, ha sido diseñada por el equipo técnico de Igualdad, como se viene haciendo habitualmente, con el visto bueno y confianza del concejal del área”.