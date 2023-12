Director desde diciembre de 2019 de la Estación Biológica de Doñana, organismo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) encargado de la supervisión científica del parque, Eloy Revilla (León, 1971) confía en que el pacto entre las administraciones sea, esta vez sí, el punto de inflexión para sacar al parque nacional de su mala situación. El mal estado del acuífero, el periodo seco (más de 12 años) más prolongado en el último medio siglo, el aumento de temperaturas por el cambio climático y la presión de la agricultura y el turismo han llevado a este paraje natural a “uno de los peores” momentos de su historia.

Doñana no deja de ser noticia, ¿cuál es su situación actual?

La situación es mala desde el punto de vista de la conservación, se lleva tiempo diciendo y discutiendo, pero ahora la perspectiva a futuro es mejor por el acuerdo político entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Pero desde luego, si no es el momento más malo en la historia de Doñana, es uno de los peores.

¿Este pacto es la última oportunidad para Doñana?

Si no es ahora, no va a haber muchas posibilidades. Podemos hablar de que el pacto político es el último cartucho, el momento, la ventana..., porque se están perdiendo especies, hay cambios en la estructura de la vegetación, hábitats que están desapareciendo y se están produciendo cambios muy importantes en el paisaje.

¿Qué especies están desapareciendo?

Las que dependen de hábitats acuáticos: aves, insectos, peces, de todas las categorías. Es difícil determinar todavía cuáles son exactamente, para eso hace falta un trabajo de campo continuado durante tiempo, pero hay especies que no se han detectado desde hace años.

Otras especies no están desapareciendo pero se encuentran en una situación muy delicada...

Sí, como el águila imperial y el milano real, tienen muchos problemas porque no hay comida. Al final, la mala situación de Doñana afecta a todo, porque apenas hay piñas y la campaña de la coquina ha sido muy mala, hay también más ganado del que cabe en el parque y muere mucho, habría que reducirlo porque al final depende de aportaciones excepcionales de agua.

Hay que cumplir la normativa con respecto a la agricultura, al agua, a la conservación... Llevamos más de una década de retraso

Con todos los vaivenes que ha vivido ya en Doñana, ¿se cree el acuerdo entre las administraciones?

Todas las señales indican que se trata de un acuerdo serio, estamos muy contentos, pero ahora hay que trasladar todo esto a una hoja de ruta. En esto la voz cantante no la deben llevar los científicos sino el conjunto de las administraciones, nosotros aportamos información, no opinión, que espero que se use para el diseño de planes y su ejecución. Confío en que a partir de ahora nos tengan más en cuenta.

¿Entonces es optimista?

Hay que tener esperanza y optimismo, pero hay que seguir trabajando. Ahora mismo lo que corre más prisa es hacer cumplir la legislación vigente, porque llevamos muchos años de retraso, y organizar la estructura del plan para empezar a ejecutarlo. A partir de ahí, todo pasa por la buena gestión de recursos.

Cuando habla de incumplimientos de la ley, ¿se refiere a la agricultura que piratea agua del acuífero?

Me refiero a cumplir la normativa con respecto a la agricultura, al agua, a la conservación... Llevamos más de una década de retraso.

Asegura que el pacto político es el último cartucho para Doñana, ¿qué ocurriría si no se utiliza bien?

Pues que Doñana seguiría estando ahí, pero perdiendo valor, de hecho eso ocurre ya, porque está perdiendo valoración.

¿Cómo la salida de la Lista Verde de la UICN?

De la Lista Verde salió hace más de un año, ahora hay que trabajar para recuperar este reconocimiento y es factible. Hombre, no me hace gracia, a nadie le apetece algo así, pero que el parque haya salido de la Lista Verde no es una sorpresa por su mala situación. Son sellos de calidad internacional muy difíciles de conseguir, de hecho son muy pocos espacios los que lo tienen.