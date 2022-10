El materno infantil de Huelva, un hospital sin construir en mitad de la gresca política

El 4 de abril de 2018, la entonces consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, anunciaba que el Gobierno andaluz levantaría un Hospital Materno Infantil en la única provincia andaluza que carece de este servicio: Huelva.

La Junta de Andalucía concierta con la sanidad privada especialidades inexistentes en un hospital de Huelva

Saber más

A ocho meses de las elecciones autonómicas de las que saldría Juan Manuel Moreno (PP) gobernando con Ciudadanos y el apoyo indirecto de Vox, el último gabinete de Susana Díaz ponía sobre la mesa una vieja aspiración de los onubenses en forma de un hospital de 20.000 metros cuadrados y con una inversión estimada en 25 millones de euros por parte de la Junta.

Este nuevo centro, que quedaría integrado en el Área Hospitalaria del Juan Ramón Jiménez. Se distribuiría en dos grandes áreas, una pediátrica y otra de Obstetricia y Ginecología, con 117 habitaciones individuales en hospitalización (de 25 metros cuadrados cada una), 7 quirófanos, 38 consultas, 2 hospitales de día quirúrgicos, una nueva UCI para cuidados intensivos neonatales y cuidados intensivos pediátricos y un área específica para Salud Mental Infantil, entre sus principales áreas asistenciales.

Más de cuatro años después, no se sabe nada sobre cuándo comenzará a funcionar un hospital que se ha rodeado de polémica por los años que han pasado sin que asome siquiera su estructura. El anuncio del PSOE no fue recogido en el programa electoral de Moreno en 2018, pero sí lo llevó en la página 77 del programa con el que se presentó el pasado junio de 2022, y que le dio la mayoría absoluta. Partidos como el de extrema derecha, Vox, que no llevaba en su programa nada similar, defiende ahora la propuesta de hospital.

La ubicación exacta

El último capítulo de esta historia se ha firmado este miércoles con el rechazo en el Parlamento andaluz de una Proposición No de Ley del PSOE para reclamar que la Junta retome el proyecto de 2018. En Huelva, mientras, han corrido ríos de tinta en los últimos meses, sobre todo después de que la Junta diese a entender que el hospital sería en realidad “un ala” del actual Juan Ramón Jiménez. El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, niega la mayor y subraya que Moreno “tiene muy claro” que la provincia “tendrá el hospital materno que necesita y se merece conforme a sus necesidades”.

Alberto Fernández, el ponente de la opinión del PP contra la PNL del PSOE, asegura que la opción del “ala” ha sido un malentendido y que, en realidad, se trata de edificar sobre un lateral del hospital, por ejemplo, en la zona que ahora ocupan consultas externas.

Aparte de eso, el debate político sigue en todas las instituciones. El secretario de Organización del PSOE en la capital, Francisco Baluffo, ha reprochado al PP que votara en contra de la moción socialista en la Diputación Provincial que pedía un Hospital Materno Infantil “en un edificio propio y digno para esta provincia, como reclama la sociedad onubense”, aunque no especifica ubicación alguna (ni en 2018 ni ahora). Y señala que, con este rechazo en Pleno “el Partido Popular se quita la careta y muestra el lado más cruel dando la espalda a esta provincia y condenándola a ser una provincia de segunda”.

El pasado 29 de septiembre, cientos de onubenses salían a la calle al grito de frases como “No queremos más que nadie, queremos lo mismo que el resto de andaluces”, decenas de pancartas cargadas de indignación y algunas de ironía. La protesta estaba convocada por Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap). En una ciudad de 140.000 habitantes, menos de 1.000 acudieron a la misma.

“Se están viendo distintas opciones”

Alberto Fernández recuerda las palabras de su jefe de filas para sostener que “Huelva va a tener un hospital materno infantil”, y para su ubicación “se estaban viendo distintas opciones, entre las que están hacerlo en consultas externas y elevar plantas para tenerlo”.

Sobre el rechazo a la PNL del PSOE, argumenta que “quieren que se haga conforme al proyecto de 2018, pero no se puede hacer, porque hay que hacer un hospital adecuado a las necesidades de hoy día”.

El PP presentaba una enmienda para añadir a la PNL no aprobada, que indicaba que habría que esperar a ver qué decían los profesionales médicos afectados y gestores al fin de esos servicios: los de obstetricia, ginecología y pediatría. La Junta ya tiene ese documento de los médicos, y quiere presentarlo antes de finales de noviembre. En ese texto, entre otras cosas, se especifica dónde debería ir el hospital, y todo apunta a que estará o pegado o comunicado con el Juan Ramón Jiménez, como necesidad básica para atenciones de urgencia planteadas por los facultativos.

Análisis del escrito de los médicos

“Cuando los servicios centrales del SAS analicen el escrito, comenzarán a trabajar los responsables de realizar el diseño del proyecto del edificio”, dice el mismo portavoz de salud, onubense además, en el debate suscitado en la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento de Andalucía.

La iniciativa ha recibido los votos favorables de PSOE, Por Andalucía y Vox (ocho) y el voto en contra del PP (diez).

En su intervención, el parlamentario socialista también de Huelva Enrique Gaviño ha sostenido que este es el debate de “la dignidad de una provincia” ya que es la única de Andalucía que no cuenta con un Hospital Materno Infantil, lo que considera “un agravio comparativo” y se ha referido a los argumentos “objetivos y coherentes” para que “no puedan ser cuestionados” como “la propia legislación, criterios profesionales y la opinión de toda la ciudadanía de Huelva”.

En este sentido, Gaviño ha detallado que el Estatuto de Autonomía “defiende el principio de un sistema sanitario público de carácter universal”, por lo que “defiende una sanidad pública para toda la población de Andalucía” y “así también lo recogen las leyes que regulan la sanidad en la comunidad autónoma, como la ley de Salud de Andalucía, que habla del derecho de los ciudadanos a no ser discriminados por razón alguna en materia sanitaria” o la Ley de Salud Pública andaluza “que define las desigualdades de salud”.

Salvado el debate político, la Junta asegura que en menos de un mes se presentará en público el proyecto definitivo. De salir adelante, será la primera gran infraestructura sanitaria pública en la provincia que se construye y funciona en décadas, tras estar estancada la apertura del centro hospitalario de Lepe y no salir adelante los proyectos en Aracena y Bollullos Par del Condado.