Inma Nieto, candidata de 'Por Andalucía': “Hay un acuerdo político y habrá diputados de Podemos en la coalición”

Inmaculada Nieto, candidata de la coalición de izquierdas 'Por Andalucía', rechaza de plano la hipótesis de que Podemos no forme parte de la lista de seis partidos que han pactado concurrir juntos a las elecciones del 19 de junio. “No me pongo en ese escenario. Como hay un acuerdo político y hay voluntad de todos los partidos para cumplirlos, va a haber diputados de Podemos en la coalición 'Por Andalucía'”, ha explicado Nieto, subrayando que esta alianza ha nacido para combatir las políticas de derechas y el avance de Vox.

Reproches y desconfianza en la negociación de Podemos e IU en Andalucía para la candidatura unitaria

Saber más

De momento, Podemos no forma parte jurídica de esa alianza. La candidatura única de izquierdas se sustenta en un acuerdo político de seis partidos -IU, Podemos, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde-, pero la formación morada no llegó a tiempo de incluir su firma en el registro de la coalición ante la Junta Electoral de Andalucía, el pasado viernes noche, porque apuró hasta el último minuto su negociación con IU para lograr más peso político dentro de la confluencia.

A mí me toca poner en valor el acuerdo político. Nos hemos puesto de acuerdo en el mandato ciudadano de ir juntas a las elecciones andaluzas, eso es lo importante. En el ámbito jurídico lo resolverán mis compañeros

Las cuatro formaciones que sí estaban inscritas presentaron ayer noche un escrito de subsanación aduciendo un “error material” en la documentación, para que el órgano competente acepte retirar la coalición a cuatro y convertirla en una alianza de los seis partidos. Pero sus propios asesores jurídicos advierten de que esa vía no va a prosperar. Nieto, en una entrevista con la Cadena Ser, ha restado importancia al embrollo jurídico, aferrándose al acuerdo político alcanzado en el último momento, tras cinco meses de intensa negociación. “A mí me toca poner en valor el acuerdo político. Nos hemos puesto de acuerdo en el mandato ciudadano de ir juntas a las elecciones andaluzas, eso es lo importante. En el ámbito jurídico lo resolverán mis compañeros”, asegura.

Nieto está convencida de que los seis partidos “harán campaña juntos” y que “Podemos forma parte del acuerdo y políticamente es un actor muy activo de la coalición”. El partido que dirige la ministra Ione Belarra había registrado previamente un representante general ante la Junta Electoral que le habilitaría, si quisiera, para concurrir en solitario a las elecciones andaluzas. Es un escenario que ahora mismo nadie contempla, y que quedará zanjado el próximo 16 de junio, cuando finaliza el plazo para presentar las listas provinciales.

Si el escrito de subsanación no prospera, como es previsible, la única fórmula de Podemos para seguir dentro de la coalición es que sus diputados figuren como “independientes”. Pero el partido morado no tendría acceso a los fondos electorales ni parlamentarios, como ha pactado con IU. Sería una especie de convidado de piedra y su posición estaría muy jibarizada con respecto al resto de partidos.

“Todo ha salido bien, aunque muy justo”

La veterana diputada de IU y portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento andaluz admite que “las negociaciones son siempre complicadas” y que el pacto “lo hicimos de forma muy ajustada y por eso el desenlace no fue tan feliz como esperábamos”. Pero añade: “No hay problema ni escollo ni crispación que enturbiara lo que queríamos hacer. No he estado en primera línea de la negociación. Todo ha salido bien, aunque muy justo”.

Nieto ha agradecido que Podemos, finalmente, renunciara al candidato que eligió en sus primarias, en un proceso paralelo que a ratos parecía competir con las negociaciones para desatascar la confluencia. El diputado por Cádiz en el Congreso, Juan Antonio Delgado, que fue descartado en favor de la algecireña. “Había que tomar la decisión por consenso y mi perfil tenía más consenso que el suyo”, dice.

Al ser preguntada sobre la implicación de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz en la construcción de este “frente amplio” andaluz, Nieto ha asegurado que ella “no ha participado” directamente en la negociación -extremo que niegan sus propios colaboradores-, pero que sí “ha estado muy pendiente”. La diputada de 'Por Andalucía“ ha explicado que Díaz espera mucho de esta alianza de seis partidos, pero que su proyecto político aún tiene que desarrollarse por sus propios cauces, con la mirada puesta en las elecciones generales.