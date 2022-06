Inmaculada Nieto, candidata de Por Andalucía: “El pueblo andaluz va a volver a romper el guión”

Estamos en la segunda semana de campaña electoral en Andalucía y “la desmovilización de la izquierda está cambiando”, asegura Inmaculada Nieto durante una entrevista en la Cadena Ser. La candidata de Por Andalucía ha recordado lo que decían las encuestas de los posibles resultados favorables de Susana Díaz y como perdió San Telmo. Y ha agradecido a todos los líderes nacionales que han venido a Andalucía a hacer campaña. “Estoy muy contenta y agradecidísima del esfuerzo de todas las organizaciones que se han animado a hacer campaña. Se han implicado activamente en la campaña. Estamos trabajando juntas. Y los refuerzos nos vienen estupendamente”. Por eso cree que “el pueblo andaluz va a volver a romper al guión” y “va a haber una mayoría que abra paso a un gobierno de coalición, de progreso y andalucista, y espero poder liderar”.

Nieto cree que el perfil moderado de Moreno se ha construido gracias a “la propaganda”, los “publirreportajes de Canal Sur”, porque se “ha puesto medallas que no son suyas como los efectos de la reforma laboral” y porque “los partidos de izquierda no hemos usado la pandemia para desgastar al gobierno de Moreno. Nosotros somos gente con escrúpulos. El PP no puede decir lo mismo con el Gobierno de España”. Pero, como repitió en el segundo debate electoral, para ella “Moreno es educado, no moderado” porque ha “hecho políticas perjudiciales para Andalucía”. Cuando al “señor Moreno se le enfrenta a la realidad de las cosas se le ve incómodo. Él niega todo lo que no le cabe en la propaganda. Tuvimos acierto en ponerle cara a esa otra Andalucía”.

“Les debe la silla”

Respecto al ultimátum de Macarena Olona, candidata de la extrema derecha a la que Nieto califica como “el PP desinhibido”, la candidata de Por Andalucía cree que “el PP tiene que pensar si quiere su futuro cosido a la extrema derecha a diferencia de lo que está haciendo la derecha europea”. Porque durante la legislatura “ha tenido geometría en la cámara para tomar decisiones de otra manera”. Y ha recordado que “le debe la silla a Vox”.

Nieto ha reprochado a Moreno que teniendo “dinero por castigo porque el Gobierno de España se ha encargado de poner dinero contra la crisis, y al Gobierno andaluz le sobra, lo deja sin gastar”.