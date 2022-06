Teresa Rodríguez: “Mantener a Vox de outsiders es garantizar su mayoría absoluta en las siguientes elecciones”

Teresa Rodríguez no está de acuerdo en el “todos contra Vox” porque considera que la extrema derecha está “muy a gusto en su posición de outsider”. Por eso, explica, Adelante Andalucía no baraja la posibilidad de abstenerse para que no entre Macarena Olona y los suyos en el Gobierno andaluz. La candidata andaluza considera que esa posición “garantiza una mayoría absoluta de Vox en las siguientes elecciones”. “Nosotros no nos abstendríamos, eso es achicar los espacios políticos”.

El voto por correo se duplica en Andalucía respecto a las elecciones de 2018

Saber más

“Voy a intentar sacar a Moreno de su espacio de confort”

Rodríguez cree que muchos votos a la extrema derecha son votos de castigo, por lo que cree necesario “hacer mucha pedagogía” y “plantar cara” a afirmaciones “intolerables”: como que “la violencia de género no existe, la inmigración trae criminalidad... no se puede tolerar que esas cosas se digan sin responder”. Se refiere al primer debate electoral en RTVE en el que la candidata de Adelante Andalucía tuvo la sensación “de ser la única que contestó”. De3 hecho, Rodríguez se ha propuesto “intentar sacar a Moreno de ese espacio de confort en el que estuvo que hasta se dejó hasta un minuto sin usar”.

Porque Moreno, critica, “no es moderado, es un suavón”. A los electores quiere decirles que no les engañen “con el márketing” porque “Andalucía está peor: en sanidad, en educación, en materia económica...”. “Ha habido una degradación de los servicios públicos”.

La responsabilidad de la oposición

Sobre la posible responsabilidad que puede tener la oposición en la imagen de moderado del presidente Moreno, Teresa Rodríguez asegura que “podíamos habernos ocupado con más fuerza en hacer oposición a Moreno en lugar de entretenernos con nuestras cuitas internas”.

Las últimas encuestas le dan a Adelante Andalucía 2 y 3 diputados, pero el objetivo de Rodríguez es “sacara grupo propio para tener más incidencia poítica. Aunque ya sería histórico tener una voz andalucista en el Parlamento autonómico, y más aún en el Congreo y en el Senado; para eso trabajamos”.