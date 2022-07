Ciudadanos pierde en Linares (Jaén) a favor del PSOE su principal alcaldía andaluza tras prosperar la moción de censura

Ciudadanos ha perdido en Linares (Jaén) su principal alcaldía en Andalucía tras prosperar la moción de censura que el pasado mes de febrero presentaron PSOE, IU, y CILU Linares y cuyo pleno de debate y votación, tras dos intentos fallidos, no ha podido materializarse hasta este martes por existir medidas cautelares del Juzgado que impedían su celebración.

La moción de censura contra el alcalde, Raúl Caro-Accino (Cs), que se produce 16 días después de las elecciones autonómicas en la que la formación naranja se ha quedado sin representación en el Parlamento andaluz, ha prosperado con los votos a favor de los ocho concejales del PSOE, dos de IU y tres de CILU Linares. Han votado en contra, Cs, PP y Linares Primero.

El alcalde saliente ha señalado en su intervención que deja la ciudad de Linares “mejor que la encontré” y tras repasar lo que considera los logros del gobierno local (Cs-PP) ha apuntado al PSOE que llegan a la Alcaldía “sin respaldo alguno” porque “la ciudad no les quiere”. “Hoy no me hacen daño a mí, hacen daño a esta ciudad”, ha apuntado Caro-Accino para finalizar sus palabras.

El nuevo alcalde, Javier Perales, ha indicado que su objetivo es “restablecer los cauces de participación social” y así “derribar el muro entre los ciudadanos y el Ayuntamiento”. Perales, que ha abierto su mano a la colaboración con todos los grupos políticos de la corporación, se ha comprometido también a devolver a todos los grupos la representación en la Junta de Gobierno Local, “sin exclusiones”.

Perales ha defendido la legitimidad del PSOE para acceder a la Alcaldía con un “mecanismo democrático” como es la moción de censura y que ha triunfado frente a “artimañas jurídicas” que han ido retrasando la celebración del pleno. “Sé que no tenemos margen de error”, ha dicho Perales en alusión al poco tiempo que queda de mandato, aunque ha defendido la necesidad de “dar a los vecinos lo que no se les ha dado”.

Por su parte, la concejala de Linares Primero, Juana Cruz, ha dicho que su grupo no ha apoyado la moción por ser “desfasada”, por “venir dirigida desde fuera” y por ser “una moción inútil” que “no viene a beneficiar a Linares”.

Nuevos intentos de suspensión

En un salón con el aforo al completo y con la tensión como protagonista, la votación se ha producido pese a los intentos de Cs y PP de presentar al inicio del pleno cuestiones previas con la intención de volver a suspenderlo. Ha sido el secretario del Ayuntamiento el que finalmente ha optado por seguir con su celebración.

De esta forma, Javier Perales, hasta ahora portavoz del grupo municipal socialista, se ha convertido en el nuevo alcalde de Linares donde tendrá que gobernar con los apoyos de IU y CILU Linares durante los escasos diez meses que quedan para que finalice el mandato.

Raúl Caro-Accino accedió a la Alcaldía tras las elecciones municipales de 2019 cuando Cs, PP y CILU Linares llegaron a un acuerdo de gobierno que permitió desbancar al PSOE, formación que había ganado los comicios. En enero de 2021 los tres concejales de CILU Linares abandonaron el gobierno municipal y desde entonces Cs y PP venían gobernando en minoría.

El pleno extraordinario de la moción de censura se produce después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Jaén emitiera el pasado 30 de junio un auto por el que se levantaba definitivamente la medida cautelar que impedía su celebración.

La medida cautelar fue solicitada en su día por el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Linares para dejar sin efecto la diligencia municipal por la cual se convocaba para el 11 de marzo el pleno de la moción de censura. Ahora, cuatro meses después, y dos intentos fallidos de celebrar el pleno de la moción de censura, finalmente se ha celebrado y la Alcaldía ya está en manos del PSOE.