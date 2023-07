Ecologistas y Ayuntamiento de Jaén se enfrentan por la poda de decenas de árboles de una de sus avenidas principales

Los vecinos de la Avenida de Andalucía, la principal arteria de Jaén capital, se están despertando estos días con una nueva estampa: alrededor de 20 árboles han sido podados perdiendo gran parte de sus copas y con ello la sombra que daban. Una decisión que ha adoptado el recién estrenado equipo de Gobierno del PP y Jaén Merece Más, pero que le está enfrentando directamente con Ecologistas en Acción. La organización alerta de que estas podas son “muy dañinas” y no están “debidamente justificadas”.

Los trabajos para cortar gran parte de las ramas de dos docenas de árboles de la Avenida de Andalucía se están desarrollando estos días por decisión del Ayuntamiento de Jaén a instancias de un informe del servicio de bomberos. Según explican fuentes oficiales, hay un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, en el que los profesionales de emergencias piden que se revisen las copas de esta arboleda ante el “peligro” de que algunas ramas puedan precipitarse sobre los viandantes.

El concejal de Conservación, Antonio Losa, argumenta que estas podas se están llevando a cabo a través de la empresa adjudicataria del servicio (FCC Medioambiente) tras haberse producido una serie de desprendimientos en los últimos días que han obligado a los bomberos a actuar, aunque sin lamentar daños personales. “No se trata de una poda al uso, como las que se llevan a cabo en invierno; cuando menos, se daña al árbol. Son cortes selectivos de ramas que pueden suponer un peligro para la integridad física de las personas”, sostiene Losa. Sin embargo, ahí es precisamente donde reside la polémica.

“No se puede arrasar con todo”

Según Ecologistas en Acción, no se están haciendo “cortes selectivos”, sino que los árboles se están podando severamente, aseguran, causándoles un daño que les va a dificultar volver a crecer de forma sana. Los conservacionistas consideran que el Gobierno local se está extralimitando en sus funciones porque no se están arrancando “ramas y troncos secos”, sino gran parte de las copas de estos árboles. “Esto da pie a que FCC tenga vía libre para destrozar una avenida completa”. Algo especialmente preocupante, dicen, porque al ser verano estos árboles aportan una sombra necesaria para los viandantes.

“No se puede arrasar con todo y a tajo parejo”, dicen desde Ecologistas en Acción. “No se ven ramas secas y están destrozando” una arboleda que, recuerdan, es “indispensable para regular y mitigar el clima, el ruido y la contaminación”. Argumento parecido al que exponen desde la oposición en el Consistorio. Cabe recordar que el PSOE ha ostentado la Alcaldía de Jaén durante los últimos cuatro años y que, de hecho, la última poda invernal se ha realizado bajo el mandato socialista, razón por la que no se explican esta poda.

Un inventario de árboles peligrosos

María del Carmen Angulo, ex concejal de Medio Ambiente del PSOE, recuerda que hay un inventario en el que aparece el arbolado en riesgo que hay en Jaén. De hecho, cuando en 2019 el PSOE se hizo con el bastón de mando, “no existía ningún documento que recogiese el estado de los árboles de la ciudad”. Ahora, que sí existe, los árboles que están viéndose afectados por la poda no aparecen en dicho listado. “No entiendo que no hayan estado en ese inventario de riesgos y caídas tan graves, que parece que hacen la poda inaplazable al mes de octubre, por ejemplo, y que casualmente se haga en todo un acerado”, dice Angulo. “Puede haber uno, dos, tres o cuatro árboles, pero no se entiende. La semana pasada incluso talaron un árbol”.

Al respecto, existe un informe de los bomberos que señala las diferentes caídas de ramas que se han producido desde mayo, pero en todo este tiempo solo se han producido dos en la avenida en la que se están podando más de dos docenas de árboles. En todo caso, fuentes oficiales del Ayuntamiento de Jaén culpan al anterior equipo de Gobierno de dejación de funciones al respecto.

A pesar de que la última poda bajo el mandato socialista se hizo este pasado invierno, desde el Consistorio aseguran que estos trabajos se producen ahora por no haber operado correctamente entonces: “El problema viene, precisamente, de no haber hecho una buena poda selectiva en invierno por parte del anterior Equipo de Gobierno. Ahora mismo, la disyuntiva es seguridad o limpieza selectiva de los árboles y, evidentemente, se ha optado por lo primero”. Con todo, los ecologistas confían en que se frene este operativo porque temen que sea irreversible para la arboleda del entorno de la Avenida de Andalucía.