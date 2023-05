Las obras del Conservatorio Superior de Música de Jaén llevan más de un año paralizadas

Las obras para la construcción del nuevo Conservatorio Superior de Música de Jaén siguen paralizadas trece meses después. Desde que ECSA, la empresa adjudicataria de los trabajos, detuvo su actividad en este edificio en marzo de 2022, lo único que hay en el solar es el esqueleto de un edificio que está tan sólo al 30% de su finalización. Tras meses de negociaciones entre la Junta de Andalucía y la entidad que había ganado la licitación de las obras, el Ejecutivo regional ha decidido rescindir el contrato para desbloquear la situación. Un proceso que se inició hace dos semanas y para el que no hay un plazo definido.

La historia del Conservatorio Superior de Música de Jaén es la historia de una institución marcada por los retrasos y la polémica. Desde que se fundase en el curso 2010-2011, la sede en la que se ha ubicado ha sido siempre un motivo de discusión. Actualmente, las clases de música se imparten en un edificio situado en el centro de Jaén, pero desde hace más de una década se ha negociado con diferentes espacios, que en 2014 cristalizaron con el compromiso de la Junta de Andalucía de construir una nueva sede. Eran tiempos de Susana Díaz como presidenta andaluza, pero desde entonces hasta ahora, nueve años después, cientos de alumnos han cursado sus estudios musicales en las viejas instalaciones.

No fue hasta 2020 cuando el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla adjudicó la construcción del nuevo edificio, por valor de 4,4 millones de euros, a ECSA. El acuerdo se selló en diciembre de ese mismo año y las obras comenzaron en febrero de 2021, prolongándose durante otros trece meses hasta que la empresa adjudicataria decidió paralizar los trabajos. En marzo de 2022, ECSA se excusó argumentando que el aumento en el precio de las materias primas y la energía hacía imposible que pudiese seguir con la construcción del conservatorio y desde esa fecha no se ha movido un centímetro de tierra en el solar que ocupará el futuro edificio.

Según los datos que maneja la Junta de Andalucía, las obras apenas han logrado acabar un 30% de la sede musical, por lo que restan gran parte de los trabajos. Si bien durante los últimos meses ha habido reuniones e intentos de llegar a un acuerdo con ECSA, el entendimiento no ha cristalizado y el Ejecutivo ha decidido resolver el contrato. El escollo ahora mismo es que esta decisión ha de pasar por el Consejo Consultivo para que se dé por finalizada la relación con la empresa adjudicataria de la construcción y la Junta pueda proceder a adjudicar de nuevo las obras.

Sin plazo para desbloquear las obras

En principio, el plan del Gobierno andaluz pasa porque, una vez que el Consultivo rescinda definitivamente el contrato con ECSA, la empresa pública TRAGSA se haga con la construcción del conservatorio hasta su finalización. Algo que desde la Junta califican como una “solución excepcional” que permita resolver definitivamente el problema de la sede del Conservatorio Superior de Música de Jaén. No en vano, a los trece meses que lleva paralizada la obra se suma que es la única construcción dependiente de la Junta de Andalucía que hay en curso en la actualidad en Jaén capital.

Un asunto que para la oposición política, encabezada por el PSOE, evidenciaría que el Ejecutivo regional hace un agravio comparativo entre la capital jienense y el resto de capitales andaluzas. Para Mercedes Gámez, parlamentaria andaluza socialista, “en las capitales con candidatos del PP a las Alcaldías de más peso, caso de Granada donde el PP presenta a la ex consejera de Fomento, Marifrán Carazo, las licitaciones y adjudicaciones de obras corren como la pólvora en el perfil del contratante de la Junta; en Jaén, la relevancia de su candidato tiene su reflejo en esta única intervención, en el dique seco desde marzo del año pasado”.

Desde el PSOE recuerdan que la consejera de Educación, Patricia del Pozo, cuya cartera es la encargada de finalizar el conservatorio, prometió en enero que en apenas “días” habría noticias sobre la reanudación de las obras, pero que tres meses después aún no se sabe nada al respecto. De hecho, las fuentes de Educación consultadas explican que no es posible determinar un plazo para que vuelvan a iniciarse los trabajos porque primero ha de resolver el Consejo Consultivo y en el proceso cabe lugar a alegaciones e incluso no es descartable que se pueda iniciar una nueva licitación para que se elija a otra empresa adjudicataria.

Por su parte, desde la dirección del conservatorio argumentan que mientras no se construya el nuevo edificio siguen “privados de autonomía plena de gestión”. El director, Rubén Fernández, se remite a sus propias palabras durante el inicio del presente curso escolar cuando dijo que “lo peor no es que hayan pasado 13 años en las mismas o peores condiciones, sino que vivimos en una situación de incertidumbre sobre el futuro más inmediato”.

Recuerda que con la paralización de las obras en marzo de 2022, “la ilusión que inundaba las aulas el curso pasado por estas fechas ha desaparecido”. Según Fernández, cuando se inició la construcción de la nueva sede, se le dijo al “alumnado de nuevo ingreso que ellos finalizarían sus estudios en el nuevo y flamante edificio, pero este año no se les ha podido decir nada”. Para la comunidad educativa del conservatorio la paralización ha supuesto un “jarro de agua fría”, que sigue sin plazo para resolverse.