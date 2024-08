José María Luna, director de la Casa Natal de Picasso: “A veces pagamos por cosas menos necesarias que la cultura”

La idea de la Junta de Andalucía de cobrar una entrada por acceder a los museos que siempre han sido gratuitos en suelo andaluz tiene muchas aristas, casi tantas como opiniones puedan surgir en torno a la propuesta. Una de ellas es la del director de la Casa Natal de Picasso, José María Luna, que, sin valorar el fondo de una medida que se basa “en decisiones que tienen que tomar los responsables políticos”, sí incide en que “a veces pagamos por cosas menos necesarias que la cultura”.

Lo ha explicado en la sede de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), donde el también director de la Agencia Pública para la Gestión del Museo Casa Natal de Picasso, de la Colección del Museo Ruso y del Centre Pompidou/Ayuntamiento de Málaga, está al frente de un curso denominado 'Museos, comunicar para servir', con el que quiere poner el foco en cómo mejorar la imagen museística para que quien va poco o nada a uno de estos espacios aumente la frecuencia de sus visitas.

Luna aporta a este debate su opinión “como gestor cultural”, y pone el acento en que “la cultura, como muchos otros servicios, tiene también mucho de enorme utilidad, pero tiene que ser pagada, porque a veces no valoramos lo que no tiene precio”, y admite que “pareciera o pudiera parecer, que eso entra en contradicción con la vocación universalista de la cultura”.

“No creo que deba deba entrar en una polémica o en una controversia genérica. Se paga por muchas cosas, muchas de ellas menos importantes, menos necesarias que la cultura, y pagar por la cultura también es ayudar a mantenerla”, explica, a la vez que enfatiza que es una de las personas convencidas “de que la cultura es extremadamente útil, porque nos constituye como seres humanos, y nos viene constituyendo desde hace siglos”.

José María Luna recuerda que, más allá de la Ilustración “y todo lo que ha venido sucediendo en los últimos dos siglos, la cultura es lo que nos ha traído hasta aquí desde el principio”, de modo que, sin entrar en el debate, sí recuerda que valorarla debería ser casi una religión en el día a día.

Que los museos comuniquen mejor lo que ofrecen

Como viene haciendo en Baeza durante toda esta semana, en la charla con elDiario.es Andalucía ha abogado por que los museos mejoren su capacidad de comunicación, ya que tienen que potenciar su “negocio”, que “no es mercantil sino un negocio en el que la sociedad” se beneficia de un producto o servicio que tiene y que le configura“, con lo que los museos tienen que ”servir como utilidad pública, como servicio a la comunidad“.

El director admite que hay personas que nunca han ido a un museo “porque probablemente no se ha sabido comunicarle” qué servicio dan, y ha recordado “un dicho del castellano antiguo, que decía que el buen paño en el arca se vende”, porque “por muy buen paño que sea, si no lo comunica, nadie va a venir a comprártelo”. “Si lo que no se comunica no existe, quiere decir que no existimos, y si no existimos, ¿a quién servimos?”, se ha preguntado, de modo que cree que es igual de importante “conservar los objetos” como saber “darle esa utilidad para nuestra sociedad”.

Un mundo saturado de información

La información sobre el curso que dirige José María Luna cita que, en un mundo como el actual, “saturado de información, saber comunicar se convierte en un aspecto fundamental para cualquier entidad que tenga vocación de servicio y proyección pública”, y también para los museos, porque “comunicar y comunicar bien es esencial para las instituciones museísticas que de un tiempo a esta parte se han convertido en referentes esenciales en la esfera socio cultural”.

Al comunicar, los museos consiguen “mejorar su relación con sus públicos, internos y externos”, aumentan su audiencia, “minimizando posibles amenazas, potenciando su capacidad de encontrar aliados y establecer sinergias que le ayuden a ser mejor entendidos y a realizar mejor su misión”.

En ese ámbito, pone sobre la mesa la “enorme responsabilidad” que supone sostener y transmitir el legado de Pablo Ruiz Picasso, un legado “que también es inmaterial, como es su relación con Málaga”, pero también cuenta “con mucho material, una colección bastante importante”. Preguntado si duerme tranquilo sabiendo la responsabilidad que tiene en su día a día, concreta que vive en la habitación donde nació Picasso, y, con todo, dice tener “una responsabilidad triple, triple y bastante importante”, de modo que está “ocupado, pero muy feliz, porque cuando uno es novato y joven”, sueña con tener esta responsabilidad “y ser capaz de de intentar por lo menos ayudar a su comunidad, a su contexto, a su territorio, en lo que puede”.

Un comunicador que informaba de deporte

José María Luna es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga y Máster en Gestión Cultural por la Universidad de Granada. Miembro del Patronato de la Fundación Ankaria, del Patronato de la Fundación ENAIRE (AENA/Ministerio de Fomento) y del Patronato de la Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo.

Su experiencia vital le ha llevado, entre otras cosas, a trabajar en el área de comunicación del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Marbella en los años 80. Confiesa que, como era licenciado en Historia y Arte, “me dije, ¿qué hago yo aquí?, y me formé en comunicación y marketing, pero luego ya el mundo me devolvió al mundo de la cultura y me llevó al de los museos”.