La Junta de Andalucía cede ante los datos: "La pobreza infantil no tiene solución a corto o medio plazo"

La directora general de Infancia de la Junta de Andalucía, Antonia Rubio, no se mostró muy optimista para la erradiación de la pobreza infantil en la comunidad autónoma. Y eso que no conocía los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican que la carencia material severa ya afecta a más de 147.000 niños en Andalucía tras la crisis de la Covid-19, según la extrapolación elaborada por Save the Children. Rubio dijo abiertamente esta semana en la Comisión de Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía que la pobreza infantil existe y existirá. Dos años y medio después de su llegada al cargo en el Gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta, Rubio compareció por primera vez en esta comisión parlamentaria y le dijo en unos de sus turnos de intervención a la secretaria general del Grupo Socialista: "Señora Pérez, la pobreza existe, y lamentablemente, a pesar de la inyección de los fondos europeos, ninguno de los que estamos aquí, por la edad que tenemos y las canas que ya nos teñimos, vamos a conocer el fin de la pobreza, y eso es una realidad, aunque trabajemos cada día con ese entusiasmo y esa dedicación, porque también es nuestra responsabilidad".

A unos días del debate final del proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia en Andalucía, Rubio dijo tomar nota de las aportaciones de los portavoces de los grupos parlamentarios en la última Comisión de la Infancia y señaló no querer "politizar" con algunas de las cuestiones planteadas. La directora general destacó "el trabajo en zonas desfavorecidas, con 25.000 itinerarios de inserción" y recordó "la prestación que se está construyendo para sustituir a la Renta Mínima de Inserción" con el desarrollo de varios tipos de ayudas destinados en última instancia a los menores andaluces y en la que "tenemos que avanzar".

"No es cuestión de buscar culpables. Es cuestión de trabajar juntos, pero no solamente en Andalucía sino a nivel estatal. Se habla mucho de cogobernanza. Llámenlo como quieran pero el fin de la pobreza, aunque no lo conoceremos porque no tiene solución a corto o a medio plazo, la pobreza existe, y solo de la mano del Estado, con un plan concertado donde se refuercen las intervenciones con políticas estructurales (...), indudablemente no es solo responsabilidad de esta Consejería".

La "oportunidad", para Rubio, viene con la inminente ley andaluza de infancia, abogando para que genere "políticas integrales" y "que podamos diseñar un plan estratégico donde las políticas intervengan sobre las causas". "Las familias necesitan los mínimos suministros vitales, una vivienda digna, hay que intervenir en los barrios", recordó Rubio, esperando que "esas políticas integrales podrán avanzar en minimizar los niveles de pobreza, que en Andalucía son muy preocupantes". "Nuestro nivel de preocupación se puede incrementar porque es la realidad, no podemos negarlo", dijo antes de saber los últimos datos del INE. "Estamos interviniendo en esas consecuencias, pero para intervenir sobre las causas, hasta que no hagamos esas políticas integrales, este Gobierno, el Gobierno que venga, el Gobierno que estuvo antes, no será posible intervenir sobre las causas de la pobreza, y esa es la única cuestión que a mí me gustaría resaltar", zanjó ante la Comisión.

"Sí creemos que la pobreza infantil se puede erradicar"

Javier Cabrera, director en funciones de Save the Children Andalucía, expuso durante la misma comisión las principales y "necesarias" medidas que propone la organización para eliminar la pobreza infantil en Andalucía, "porque sí creemos que la pobreza se puede erradicar, que la podemos erradicar en una generación y que, si no se puede, es una obligación política, moral y social pensar que se puede erradicar, y no dejar como algo normal las tasas de pobreza infantil que estamos sufriendo". "No podemos permitir que tasas por encima del 25% de pobreza infantil relativa nos parezcan normales en esta sociedad".

Save the Children ha hecho llegar sus propuestas al Gobierno y a los líderes políticos mientras continúa atendiendo a la infancia y las familias con menos recursos a través de su programa de lucha contra la pobreza infantil. Desde el inicio de la emergencia por coronavirus en España, la organización puso en marcha la intervención #ATuLado para apoyar a los hogares más vulnerables a través de transferencias de efectivo, refuerzo escolar y atención psicológica.