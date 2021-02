La Junta de Andalucía reduce el tiempo de vigencia de las medidas contra la Covid mientras alerta de un "repunte explosivo" por la cepa británica

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha comunicado que desde ahora se analizará todos los jueves la situación de cada municipio respecto a la Covid-19, en lugar de lunes y jueves como se venía haciendo. El objetivo es que las medidas restrictivas que se vayan tomando, de acuerdo a los mismos parámetros de incidencia que se vienen analizando, entren en vigor cada sábado para mayor "operatividad" de cara a la ciudadanía andaluza. Es decir, el periodo de vigencia de las medidas que se adopten para cada municipio será de siete días y no de catorce como hasta ahora. Paralelamente, Moreno ha alertado de un "repunte explosivo" de contagios en el plazo de unas semanas debido a la cepa británica.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en Córdoba tras presidir el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, que ha optado por este ligero cambio en la manera de adoptar las medidas restrictivas. Actualmente, están en cierre perimetral un total de 520 municipios de la comunidad, aquellos que presentan una tasa de incidencia del coronavirus superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y entre los que se incluyen las ocho capitales de provincia. Para 245 de esos municipios, la administración andaluza ha adoptado el cierre de toda actividad no esencial por superar los 1.000 casos de Covid en su inicidencia acumulada.

Moreno, en todo caso, ha insistido en el mensaje que la Junta viene lanzando en los últimos días. "Estamos en el buen camino pero no nos podemos relajar. Sería el mayor de los errores. Esto ni mucho menos ha acabado", ha señalado el presidente andaluz, quien ha aludido a las "muchas incertidumbres" existentes en torno a la pandemia, "menos aún" ante un ritmo de vacunación "desesperadamente lento" a consecuencia de la "falta de vacunas". "No podemos estar esperando todo el tiempo a las decisiones del Ministerio. No perdamos el tiempo en debates en los que llevamos varios días respecto a los sectores: aclarémonos y empecemos a vacunar", ha comentado.

En ese sentido también se ha referido que las diferentes cepas el virus "van a venir a complicar" la actual situación. "Vamos a mejor en este tercera ola pero el peligro del virus sigue siendo extremo", ha insistido. En ese punto se ha detenido en comentar la incidencia de la cepa británica, que ha cifrado en menos del 20% en el conjunto de Andalucía pero de la que se espera pueda ser "la cepa dominante" en "dos, tres o cuatro semanas". "Todavía no ha alcanzado su potencial de contagio" y "podríamos sufrir un repunte explosivo de casos", pronosticando para finales de mes "un ritmo mayor de contagios" que el vivido recientemente. "Todavía" se está midiendo el potencial de esta cepa británica pero se ha visto que tiene una "alta capacidad de infección" y una posible "tasa de mortandad más alta".

Pese a que existe una "tendencia a mejor en la tercera" y observa un "rayo de esperanza despué de tanto sacrificio", siguen siendo "semanas terribles" aunque, "a tenor de los datos de los últimos días" la Junta ha optado por adaptarse a las circunstancias actuales con el citado ligero cambio a la hora de comunicar las medidas restrictivas. "Tenemos las UCI llenas de personas de todas las edades que se encuentran entre la vida y la muerte", ha vuelto a advertir, incidiendo en que también está afectando a pesonas de 30 o de 40 años, no solo a personas mayores.