'Delirium': una superheroína atrapada entre el alcoholismo y la amistad aterriza en las librerías

Una superheroína que solo adquiere poderes extraordinarios cuando se emborracha, y cuyas superresacas la sumen en un estado depresivo del que solo la consuela su amiga Leti. Así es, a grandes rasgos, la protagonista de El mundo necesita a Delirium (Contraluz), el debut en la novela para adultos de Rosa Gil, periodista gaditana de larga trayectoria que ha decidido apostar por la comedia sin despegarse de su género predilecto, el de los superhéroes.

“Siempre he leído cómics de superhéroes, pero me gustan sobre todo las aproximaciones colaterales que despojan de épica a esos personajes, como suele hacer Allan Moore”, explica la autora. “Empecé a concebir este libro gracias a un reto literario que hice con un amigo, como un chiste entre dos. Pero en medio se me cruzó Dune, y leí que Frank Herbert había querido crear un héroe que fuera a la vez un adicto. Pensé que podría ser interesante que lo que diera superpoderes a un personaje fuera lo mismo que lo destruye. He estado más de 15 años dándole vueltas a la idea, y en ese camino pensé que una dinámica entre dos amigas enriquecería también la historia”.

Gil recordó también aquella idea según la cual los superhéroes son como los dioses griegos, “pero han experimentado una notable evolución”, apunta. “Por otro lado, me planteé que el alcoholismo es un tema delicado. Pero teniendo en cuenta que es una historia humorística, debería tener más posibilidades de salirse de la corrección política. En todo caso, espero que ninguna persona con problemas de alcoholismo o con familiares en esa situación se sienta ofendida”.

La droga más peligrosa

En todo caso, para despejar dudas, la escritora subraya su opinión de que “el alcohol es nuestra droga más peligrosa, la más barata por ser legal y la más al alcance de cualquiera. Conozco a alcohólicos socialmente integrados que tienen un problema enorme”, dice. “Por supuesto, me planteé qué pensaría alguien que sufra este problema al leer la novela, si tal vez podría llegar a sentirse dolido, pero no quise autocensurarme. Solo me impuse ser respetuosa en todo momento”.

Por otro lado, hay lectores y lectoras que han visto en Delirium un posible icono feminista. “Mi libro es feminista porque yo lo soy, pero no es un tema de esta historia”, aclara Gil. “No pretendía hacer ninguna reivindicación a través de Delirium, simplemente me parecía más fácil desarrollar un personaje femenino, aunque también tengo personajes masculinos. Sí quería que una mujer tuviera la misma dimensión que un hombre, algo que desde hace muchos años está normalizado en el cómic. Hay quien piensa que el boom de las superheroínas en el cine es un modo de forzar la agenda feminista, ya que se han estrenado filmes de la Capitana América, Hulka, Miss Marvel, y la próxima Thor será una chica… Pero solo es un modo de elevar algo minoritario a niveles normales”.

En todo caso, Delirium, al convertirse de nuevo en Lola, se enfrenta a su realidad de mujer al borde de los treinta con una vida bastante desastrosa, que ha perdido por el camino a su novio, su empleo, su vida, incluso a su madre. Solo le queda Leti. “Me costó encontrar el punto de vista”, comenta Gil sobre el modo en que irrumpió este personaje en la acción. “Al principio quería que fuera la propia Lola quien contara la historia, pero es un personaje que pasa gran parte del tiempo autoconvenciéndose de sus delirios. Entonces volví a ver la serie Sherlock y pensé que podría funcionar un doctor Watson como complemento a la protagonista”.

“Falso equilibrio”

“El gran tema de la novela es la amistad”, concluye la autora. “En el fondo quería hablar de esas amigas de toda la vida, esas que cuando te pasas de lista te miran como diciendo: ‘Ya estás con tus cosas’. Y también con las que puede llegar un punto en que la relación se vuelva tóxica. Leti y Lola sienten la misma admiración mutua y el mismo cariño, pero su relación ha dado tantos giros que está en un momento delicado. Son muy diferentes entre sí, se quieren, pero están en un falso equilibrio. La cosa no funciona y no las está llevando a un buen lugar”.

Por si fuera poco, en la ciudad de Madrid ha hecho su aparición el supervillano Redpunzel, un ser despiadado de pelirrojo melenón que no parece compadecerse de nadie y demuestra especial inquina a los museos en general y a las obras maestras de arte en particular. Él completa la trama de esta nueva obra de Rosa Gil, que ya se había dado a conocer como escritora para niños con la obra Bruno Dhampiro. “Durante mucho tiempo solo he escrito mamarrachadas, cosas de fantasía y humor, lo que ha sido muy decepcionante para mis padres”, bromea la escritora, que ya trabaja en nuevos proyectos.

El mundo necesita a Delirium es también un punto de inflexión en su trayectoria periodística, desarrollada en gran parte en la revista Mujer Hoy. “He sido muy feliz en esa redacción, y he podido hacer entrevistas que no se pagan con dinero. Pero 17 años son muchos y necesitaba un cambio. Eso sí, recuerdo con mucho cariño esa experiencia”.

En el prólogo del libro, firmado por el escritor Gonzalo Torné, se señala el error frecuente de dividir entre alta y baja literatura. “Y los superhéroes siempre forman parte de la baja”, se encoge de hombros Gil. “Pero me opongo: cualquier género puede llegar a lo más alto o lo más bajo”.