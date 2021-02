Visto para sentencia el juicio por la demanda en materia de propiedad intelectual presentada por Eduardo Rodríguez Rodway, único miembro vivo de Triana, la histórica banda nacida en los últimos coletazos del franquismo, contra Juan Reina, líder de la actual Triana y su hasta ahora productor y manager, Daniel Martínez, fallecido este pasado verano. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha celebrado el juicio este jueves, en el que las partes han defendido su posicionamiento. Reina ha declarado que en sus conciertos tocan "temas imprescindibles" de la formación original, de la que formó parte Rodway, pero que no comete infracción alguna de derechos de autor porque "jamás se me ocurriría cantar algo de alguien y apuntármelo yo". El abogado del ex guitarrista ha asegurado que "Triana, como tal, es una obra original, que hasta el momento de su creación no existía", denunciando durante los últimos años el "uso del patrimonio intelectual y el legado cultural de la banda" por parte de Reina y los músicos del actual grupo.

Cabe recordar que la demanda sitúa a Juan Reina como un músico "extemporáneo, ajeno, y sin relación alguna con la banda original Triana" que "viene realizando" un "uso claramente plagiario, confuso, suplantando la identidad y vulnerando la obra intelectual de la banda", de la que fue miembro fundador Rodway, "con la sola excusa de una supuesta cesión de marca de Juan José Palacios", 'Tele', fallecido en 2002. Para muchos fieles, Triana murió con Jesús de la Rosa, compositor, cantante y teclados de la banda original, fallecido repentinamente en accidente de tráfico el 14 de octubre de 1983, y en el juicio se decide si ha existido en ese sentido una vulneración en materia de propiedad intelectual por parte de Reina, vocalista de Triana desde 1994 hasta nuestros días.

Reina, a ese respecto, y a preguntas de Ricardo Fernández, abogado de de Rodway, ha señalado que ya no tiene relación contractual con el que fuera gerente de Gestión de Producciones Artísticas y Eventos, S.L., entidad codemandada, recordando que la viuda de Jesús de la Rosa consideró que Daniel Martínez siguiera llevando al grupo. Reina ha señalado que lleva "27 años en el grupo" y que viene percibiendo, como cada uno de los músicos que componen Triana, entre 10 y 15.000 euros por temporada, unas cifras que ha puesto en duda el representante del demandante. "No somos The Rolling Stones", ha apuntado Reina durante su declaración.

"Todo el mundo sabe que sólo eran tres"

Según ha explicado, "los dueños del grupo son los herederos de Tele. Ellos son los propietarios". Desde que llegó a liderar la banda, "siempre ha habido seis personas y yo era el más antiguo", afirmando haber recibido autorización" para gestionar "algunas cosas". "El hecho controvertido es si Triana es una propiedad intelectual, reformule la pregunta", le ha pedido el juez Francisco Javier Carretero al abogado de Rodway. "Soy un músico más y no soy propietario de nada", ha añadido Reina. A la pregunta de si había participado en la obra original de Triana no ha llegado a responder porque, según ha interrumpido el juez, "todo el mundo sabe que sólo eran tres", inadmitiendo la pregunta dejando constancia la parte demandandante su protesta.

A pregunta de Juan José Peña Cortés, su abogado, Reina ha recordado que se incorporó en 1994 al grupo a petición de 'Tele', con quien hizo dos discos ('Jardín Eléctrico' y 'En Libertad', en 1997 y 1998, respectivamente). Tras la muerte de 'Tele' se han publicado otros dos, 'Un camino por andar' (2008), e 'Inmortal' (2018). "Es lógico que toquemos temas de la vieja formación y también los nuevos que queremos promocionar. Hay temas imprescindibles (Señor Troncoso, Tu frialdad…), que la gente quiere que los toquemos. Nunca, ni antes ni después de Tele, hemos tocado temas de Rodway", ha asegurado Reina, que ha negado "inquina" alguna contra el exguitarrista sino que "los temas más emblemáticos son de Jesús de la Rosa" y los compuestos por Eduardo Rodríguez Rodway "desgraciadamente no eran tan emblemáticos".

Durante el juicio se ha apuntado que la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) abrió un expediente a Triana en abril de 2017 tras la demanda de Rodway, a instancias suyas, pero se archivó. "Llevo 35 años en la SGAE y jamás se me ocurriría cantar algo de alguien y apuntármelo yo", ha comentado Reina, detallando que "durante 27 años, antes de todos los conciertos", nombra a los cofundadores del grupo, "a los tres", a modo de "homenaje". "Tengo cerca de 60 años y, cuando ya no pueda cantar, hablaré con los herederos y les pediré que busquen otro cantante", ha comentado.

Como testigo ha declarado Luis Cobo Álvarez, guitarrista del grupo de 1981 a 1983 y, tras la muerte de Jesús de la Rosa, director musical de las bandas de 'Tele'. A preguntar del juez, ha dicho tener buena relación con las dos partes y, a preguntas del abogado de Reina, ha señalado que hubo en 1984 un reunión tras la muerte de Jesús, en casa de Tele, en la que se abordó la posibilidad de reanudar el grupo. Rodway "se negó a participar, no sé sus motivos", pero "no quería continuar con el grupo. "Grabamos un disco inédito con canciones de Jesús y, desde el 1985, él empezó a grabar su proyecto en solitario", ha informado. Cobo fue director musical y productor en primer disco de Rodway en solitario de los dos que publicó en los 80.

A preguntas del abogado de Rodway, Cobo ha señalado que 'Tele' presentaba al grupo nuevo como Triana. "El grupo siempre se ha llamado Triana", también "al reanudar su actividad", negando que se le llamara JJ Triana como le había cuestionado el abogado. "Luego ha habido otras etapas, con otros discos y otras formaciones, de otras personas que estuvieorn con 'Tele'. Él era creo el dueño de la marca", ha añadido, recordando que Triana "ha sido un grupo grande, con canciones preciosas" que abanderó un movimiento surgido en aquellos años con otras bandas como Guadalquivir, Imán, Alameda, etc, según ha mencionado Cobo. "Creamos un movimiento, lo abanderamos. Solo hay que tirar de hemeroteca", ha afirmado, concretando que fue él quien propuso a Juan Reina como cantante.

El juez, por otra parte, ha inadmitido la prueba documental solicitada por el abogado de Rodway relativa a las cuentas anuales de la codemandada Gestión y Producciones SL ya que, según criterio del juez, la parte actora pudo haber tenido acceso a esa prueba en el momento procesal oportuno, con carácter previo.

Rodway "se aparta" del grupo en 1984, según el abogado de Reina

También ha declarado en el juicio el perito José Antonio Baena Ruiz-Rico, a propuesta de la representación de Rodway, desgranando un informe pericial que ha recabado la cuantificación de los supuestos daños y perjuicios ocasionados al guitarrista durante los útimos años, según ya se explicó en la demanda. Beneficio obtenido por codemandados, con las declaraciones fiscales de las personas físicas y jurídicas, impuesto de sociedades, rendimientos de actividades económicas, etc.

En el turno de las conclusiones, cada partes ha resumido su posicionamiento respecto a la demanda planteada. En ese sentido, el abogado de Rodway ha insitido en que resultaría "imprescindible" que la mercantil codemandada aportara sus cuentas anuales, impuesto sociedades, facturaciones, beneficios, etc. "para determinar el importe de la indemnización y el perjuicio patrimonial", inadmitiendo el juez de nuevo que no se trataba del momento procesal para traer la petición por determinadas cuestiones técnicas. Ricardo Fernández también ha insistido, como se hacía en la demanda, la "falta de legitimación pasiva" de Reina y la actual banda por el "uso del patrimonio intelectual y legado cultural" del trío original. El letrado ha añadido que "Triana, como tal, es una obra original, que hasta el momento de su creación no existía".

Por último ha intervenido el abogado del codemandado Juan Reina, quien ha advertido que "Triana es una formación que ha tenido unas etapas, como cualquier otro grupo", apreciando que la liderada por su cliente es la que más se ha extendido en el tiempo, desde 1994 hasta ahora, "con distintos músicos y en la que Reina es vocalista, ha aseverado. Desde aquella reunión de 1984, Rodway "abandona la idea de seguir con Triana". "¿Qué propiedad tiene este hombre?", se ha preguntado, apuntando que el ex guitarrista "no tuvo una gran participación en los derechos" del grupo. "Sin duda alguna era el guitarrista" en aquellos primeros años "pero él se aparta", fechando como "detonante" el año 2016 cuando se conmemoraba el 33º aniversario de la muerte de Jesús de la Rosa. "Ni siquiera es copartícipe de los derechos que tiene por herencia de 'Tele' la marca Triana. A él le ha prescrito la acción y quiere reconstruir el proceso, pero lo tiene que hace a través de la viuda de Jesús de la Rosa", ha comentado, preguntándose "dónde está la vulneración de derechos". "Lo hace desde lo que cree él, pero no legalmente, con todos mis respetos", ha concluido el abogado de la parte demandada.