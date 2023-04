Un beso para reivindicar el amor desde la “naturalidad” también en el fútbol

Alberto Lejárraga, portero titular del Marbella FC, ha querido “compartir un momento bonito” con los suyos a través de una publicación en su cuenta de Twitter en la que les agradece el apoyo incondicional con un recopilatorio de imágenes. Entre ellas, aparece una besando a su pareja con total “naturalidad”. Pero, lamentablemente, la naturalidad de la que hace gala el guardameta del conjunto marbellí es la excepción y no la norma en un terreno hasta ahora prácticamente insondable para la comunidad LGTBI, como es el fútbol masculino.

Desde el club, prefieren no hacer declaraciones para respetar la “intimidad” y “personalidad” de su compañero, si bien apuntan que “en el siglo XXI no debería ser noticia” que se produzcan escenas semejantes. Sin embargo, el hecho de que se haya viralizado la publicación, desencadenando miles de reacciones (14.700 me gusta y más de 1.500 retweets) fuera y dentro del país que aplauden tal gesto, pone en evidencia que, precisamente, todavía hace falta naturalizar las relaciones homosexuales entre los jugadores de un deporte que ha sido históricamente un lugar de dominación masculina.

Este periódico se ha puesto también en contacto con el protagonista, que ha declinado amablemente pronunciarse al respecto. “En el tuit quise compartir un momento bonito con los míos y con toda la naturalidad que tengo en mi día a día, y espero que así siga siendo”, ha apuntado Lejárraga, en alusión al modo en que ha querido celebrar un hito importante para su trayectoria profesional como ha sido la última victoria de su equipo.

Tellement important de voir ça dans le monde du foot. Bravo✨💞 https://t.co/ScN9MhwrNj — UR FAV HUMAN BEING (@halfbloodqueenx) 27 de abril de 2023

Una puerta abierta

El momento en cuestión al que apela el futbolista es el ascenso del Marbella FC a la categoría de segunda RFEF. “Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas! Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto! GRACIAS”, rezaba el tuit con el que el jugador ha querido transmitir un mensaje de amor y gratitud a quienes lo han acompañado durante el trayecto.

A tenor de la repercusión y de los múltiples comentarios que ha suscitado la publicación - alcanzando incluso una dimensión internacional -,se puede interpretar que este gesto, aún sin pretenderlo, se ha convertido ya en un referente que abre las puertas del fútbol a avanzar hacia un escenario en el que los jugadores masculinos puedan vivir su amor y la sexualidad de manera totalmente libre y natural, tal y como desea el portero marbellí.