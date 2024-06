Málaga se prepara para una gran manifestación por la vivienda: “La situación es de colapso”

Hace ya tiempo, años, que la falta de vivienda asequible, en compra o alquiler, es tema principal en Málaga. Lo es entre los políticos (fue bandera de la oposición en la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales) pero, sobre todo, entre la ciudadanía, que asiste a una escalada de precios con incrementos interanuales por encima del 10% ininterrumpidos (con picos del 24,4% en el mercado del alquiler) desde hace dos años.

El debate ha centrado el Pleno de este jueves, en el que la oposición ha vuelto a reprochar al alcalde Francisco de la Torre (PP) su inacción para facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía, mientras en paralelo crecen los pisos turísticos más que en ningún sitio en España, alentado el negocio por la falta de regulación.

“El Plan de De la Torre es que no queden malagueños viviendo en la ciudad y se convierta en un parque temático”, le ha espetado el portavoz socialista, Daniel Pérez, al alcalde. Su tesis, basada en los datos del INE, es que en los últimos cinco años se han marchado más de 25.000 personas “porque los precios de alquiler y de compra están por las nubes”. Toni Morillas, de Con Málaga, ha calificado la situación de “colapso”: “Esto tiene que ver con la turistificación, con no haber abordado la plaga de viviendas turísticas y con un proceso de expulsión de vecinos y vecinas. No es una condena bíblica: tiene que ver con decisiones políticas que usted ha tomado”.

Antes habían intervenido dos mujeres, trabajadoras, con un sueldo que ni de lejos les alcanza para pagar un alquiler. Victoria Mira ha asegurado que lleva un año viviendo “prácticamente en la calle”; María Dolores Martín, que debe vivir con sus tres hijas en casa de su hermana.

En las elecciones de hace un año la cuestión no hizo mella en Francisco de la Torre (PP), que recuperó la mayoría absoluta; sin embargo, la oposición y decenas de colectivos sociales creen que el empeoramiento de la situación provocará una movilización masiva este sábado 29 de junio, en una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas bajo el lema: “Málaga para vivir, no para sobrevivir”.

Alquileres inasumibles, compras en el segmento de lujo

En Málaga, encontrar una vivienda asequible en alquiler (en relación con el salario medio) es tarea casi imposible. Este jueves, de un total de 1.214 anunciadas en Idealista, sólo tres se ofrecían por debajo de 750 euros. Las tres, de una sola habitación y menos de 60 metros cuadrados. En la ciudad, la renta media disponible por hogar es de 22.636 euros, según los datos de la Agencia Tributaria. Según un estudio publicado en febrero por Idealista, la mediana (valor más común) de precios en alquiler para viviendas de dos habitaciones era de 1.028 euros, lo que situaba al 94% de la oferta por encima de lo recomendado, que es que no supere el 30% de los ingresos familiares.

Ni hablar de la compra, prácticamente inaccesible a una mayoría de la población. Gran parte de las nuevas promociones, en Martiricos o el Paseo de Poniente, se destinan al segmento del lujo, y están siendo adquiridas por fondos para destinar la vivienda a alquiler turístico, o por grandes fortunas como segunda residencia.

Con estos mimbres, lo habitual es que cualquiera tenga un primo, una amiga, un conocido afectado, y hace tiempo que la cuestión es un clamor en la calle, que está llamada a una movilización este sábado. La respaldan la movilización 55 entidades, entre ellas Comisiones Obreras, Médicos del Mundo, CEAR, Intermon Oxfam o Málaga Acoge, que deberá abandonar su sede después de que la Junta de Andalucía la haya vendido a un fondo de inversión de viviendas turísticas.

La oposición acusa a De la Torre de inacción

En el Pleno, que ha servido de antesala a la movilización, se ha constatado que a nivel político existe acuerdo en que hay un problema con la vivienda, pero nada más. La oposición responsabiliza a De la Torre y su equipo por mirar a otro lado durante demasiado tiempo, en el que no ha adoptado ninguna medida para atajar las causas del problema (especialmente, la proliferación sin control de viviendas turísticas). El PP, por su parte, replica que el problema es general, en España, algo que le sirve para intentar ampliar el foco a otras administraciones (singularmente la estatal) y diluir su propia inacción.

Así las cosas, PSOE y Con Málaga presentaban sendas mociones urgentes (algo ya habitual), que ponían el acento en el “problema habitacional” y al modelo turístico de Málaga, a la que apuntan como factor principal del encarecimiento. Ambas fueron rechazadas por el PP y Vox. Y el PP había contraprogramado con su propia moción, también urgente, y que sí ha salido adelante.

Allí se contiene toda una panoplia de medidas, ninguna de las cuales es competencia municipal: se insta a “todas las administraciones” a “generar vivienda en alquiler a precio accesible”, a facilitar el acceso a hipotecas, a agilizar los trámites de autorizaciones urbanísticas, a bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, “garantizar desalojos ágiles” de viviendas okupadas o aumentar las penas. No se menciona ni una sola medida que permita relacionar la escasez de vivienda para habitar con la proliferación de viviendas destinadas al turismo.

La cuestión turística

PSOE y Con Málaga pretendían poner el foco precisamente ahí. Los socialistas, instando al equipo de gobierno municipal a asumir sus competencias para regular las viviendas turísticas, con dos medidas concretas: revisar y retirar licencias en zonas saturadas y suspendiendo la concesión de nuevas licencias y reducir su “abultado número”, en línea con lo que ya han anunciado Sevilla, Bilbao o Barcelona. Con Málaga, pidiendo que se declare que la ciudad es “zona tensionada” en materia de vivienda (lo que abriría la puerta a limitar los precios del alquiler), que se apruebe una moratoria de nuevos pisos turísticos y que se ponga en marcha un proceso participativo para elaborar una nueva ordenanza ciudadana, entre otras medidas. Ninguna de estas propuestas fue aprobada.

La ciudad contabiliza más de 12.000 viviendas turísticas inscritas en el Registro (más las irregulares), lo que la coloca como la tercera ciudad de España, solo por detrás de Madrid y Barcelona (que multiplican por cinco y tres su población), y muy por delante de ciudades más pobladas como Valencia o Sevilla. En 2023 la cifra aumentó a un ritmo de más de siete nuevas cada día, que se detraen del mercado del alquiler habitacional.

El gobierno local anunció hace tres semanas que limitaría las nuevas licencias a las que tengan una entrada independiente. Ahora, De la Torre insiste en que trabajan en una modificación del PGOU y en una nueva ordenanza que ponga límites por zonas saturadas: las calles con más saturación de España están en Málaga: Plaza de la Merced, Álamos y Carretería.