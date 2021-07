Presunto asesinato machista de una mujer a manos de su pareja en Málaga

Eran las 8.50 de la mañana cuando, a la puerta del colegio San Manuel de Málaga, los vecinos han escuchado disparos. "Yo estaba en mi casa, he escuchado tiros. Pensaba que estaba soñando. - dice un vecino de la calle Fernán Núñez, cerca de la estación de tren María Zambrano, donde ha tenido lugar el suceso- Ha entrado mi madre en shock diciendo que había disparos en la calle. Me he asomado al balcón y he visto a la mujer muerta y al hombre con la cabeza reventada".

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que, según las primeras pesquisas, una mujer española de 46 años ha sido asesinada (presuntamente por parte de su pareja sentimental), con lo que estarían hablando de un presunto caso de violencia de género.

Según las primeras indagaciones, informa la Policía, un hombre de 55 años y nacionalidad española habría disparado con una escopeta a su pareja, para posteriormente dispararse a sí mismo con la misma arma (confirmándose también su fallecimiento). Fuentes policiales afirman que no constan denuncias previas de violencia de género entre las partes. La víctima y su pareja convivían desde hacía dos años.

Aún se desconocen los detalles del suceso pero sí se sabe que los tiros se han hecho con una escopeta de caza. Afirma un compañero de la víctima, de la que no ha trascendido aún el nombre, que era limpiadora del centro escolar y que el autor de los disparos habría ido a buscarla antes de entrar a trabajar.