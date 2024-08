El Ministerio de Sanidad trabajará su plan de gafas gratis sobre el proyecto de ley que Adelante Andalucía envíe al Congreso

El Congreso de los Diputados debatirá en el próximo periodo de sesiones una proposición de ley para incorporar las gafas y las lentillas a la cartera de prestaciones del Servicio Nacional de Salud, de forma que sean gratuitas para los menores de edad y subvencionadas para los adultos en función de la renta.

La iniciativa parte del partido de Teresa Rodríguez -Adelante Andalucía-, aunque llegará a la Cámara baja avalada por el Parlamento andaluz, que aprobó por unanimidad el inicio de su tramitación el pasado marzo y dejó listo el texto definitivo para el debate y la luz verde final en septiembre. Será la primera iniciativa legal que se apruebe en el próximo periodo de sesiones, ha confirmado el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre.

La primera vez que el portavoz del grupo mixto Adelante Andalucía, José Ignacio García, esbozó la idea de gafas gratuitas fue durante un cara a cara con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en marzo de 2023, cuatro meses antes de las elecciones generales. García se sirvió de un informe del Colegio de Ópticos que cifra en un millón los andaluces con problemas económicos para pagarse las gafas o lentillas.

El dirigente popular se mostró interesado, y en mayo, el diputado andalucista volvió a llevar el asunto al Pleno, anunciando que estaban trabajando para convertirlo en una proposición de ley. La iniciativa aterriza en tres puntos: gratuidad de gafas y lentillas para todos los menores; bonificación total o parcial para los adultos en función de la renta; y que el servicio de Óptica entre a formar parte del catálogo del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Esta vez, el presidente de la Junta abrió un diálogo directo con el grupo mixto y ordenó al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, reunirse con el dirigente andalucista para acercar posturas. Adelante Andalucía registró finalmente su proposición de ley en el Parlamento en enero de 2024, pero el texto había incorporado un cambio sustancial, tras la reunión con el Gobierno andaluz.

Moreno garantizó el apoyo de sus 58 diputados del PP -mayoría absoluta- a cambio de que Adelante Andalucía elevara la propuesta de ley al Congreso de los Diputados. Es decir, la iniciativa saldría aprobada del Parlamento autonómico si la demanda de una nueva prestación gratuita y subvencionada se incorporaba al Servicio Nacional de Salud, en vez de asumirlo el SAS con fondos propios.

El reglamento de la Cámara permitía este desvío de la tramitación legislativa. Adelante Andalucía aceptó desviar el tiro, “porque si lo hubiera tenido que pagar el Gobierno de Moreno, no nos habrían apoyado”. La proposición de ley cruzó el primer filtro de la tramitación en el Parlamento andaluz en marzo, sin ningún voto en contra: PP, PSOE, Vox y la coalición Por Andalucía (marca autonómica de Sumar) la respaldaron.

Un compromiso electoral del Gobierno

Dos meses después, el Ministerio de Sanidad anunció que llevaba semanas trabajando en una iniciativa similar y puso fecha a su implantación: en 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez empezaría a financiar gafas y lentillas a menores de 18 años con menos recursos, incorporando un nuevo derecho a la cartera común de servicios.

No es la misma propuesta, pero se dan la mano. A principios de julio, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, recibió en la sede del Ministerio, en Madrid, al portavoz de Adelante Andalucía, el diputado José Ignacio García, para visibilizar cierta sintonía política y tantear la disponibilidad mutua para sintetizar ambas iniciativas en un solo documento.

El número dos del Ministerio conocía el texto de los andalucistas y en la reunión manejó los pocos estudios que hay publicados sobre el población estimada que está afectada por problemas de visión. Según Adelante, Padilla adelantó que “no harían ninguna enmienda a la ley, que la veían bien y la apoyarían”. “Ellos no están trabajando en ninguna ley, pero sí en que se incluya una partida en los Presupuestos Generales del año que viene. Las dos cosas pueden ir de la mano”, explican fuentes del partido de Teresa Rodríguez. Adelante le planteó la necesidad de “blindar el derecho por ley” para que no dependiera de que hubiera o no presupuestos generales o de la voluntariedad del Gobierno de turno.

La proposición de ley de Adelante llegará al Congreso previsiblemente antes de que el Ministerio de Sanidad concrete su plan, de modo que el departamento de Mónica García trabajará “sobre el texto” de la iniciativa andalucista, confirman fuentes de su gabinete. No obstante, al tratarse de una iniciativa legislativa que emana de la Cámara Baja -y no del Gobierno- la negociación se va a dirimir entre los grupos parlamentarios, matizan desde el Ministerio.

La iniciativa de Adelante Andalucía pasó el trámite de enmiendas en julio -aceptó las cuatro propuestas por el PP- y se nutrió de algunas ideas de los agentes sociales que comparecieron en la Cámara. La ponencia final se aprobó sin alterar sustancialmente el espíritu original de la iniciativa y en el arranque del próximo periodo de sesiones pasará por la comisión de Salud -en septiembre- para ser votada definitivamente en el segundo Pleno del mes, antes de su remisión al Congreso.

El Ministerio de Sanidad quiso reconocer el trabajo previo de los andalucistas convocándoles a una reunión en Madrid con el secretario de Estado, que ellos aprovecharon para dar proyección pública a su proyecto. Pero el Ministerio se niega a ir a rebufo del grupo minoritario en el Parlamento andaluz y recuerda que Mónica García “ya se comprometió con una medida que está en el programa electoral”.

La medida, en efecto, está en el programa con el que concurrieron a las elecciones generales de 2023, pero no en el de Sumar, que es el socio de Gobierno que nombró ministra a García, sino en el del PSOE. Los socialistas prometían “ayudas directas” para gafas y lentillas a menores vulnerables y los andalucistas son más ambiciosos: plantean una reforma legal para ampliar el catálogo de prestaciones. También está en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar.

El “programa de salud visual” del PSOE dice: “Propondremos un programa específico de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a niños y niñas menores de 18 años para familias con menos recursos”.

Desde el Ministerio de Sanidad admiten que este asunto “no está por encima en el orden de prioridades y compromisos” del departamento, y que aprovecharán el impulso de la iniciativa de Adelante en el Congreso para trabajar la medida.

García ha dejado protagonismo al grupo minoritario del Parlamento andaluz, pero su departamento tiene elaborado un trabajo previo “más completo”, con información más detallada para determinar hasta dónde pueden llegar, incluido el margen presupuestario (el Ejecutivo central aún no ha presentado los Presupuestos Generales para 2025 y trabaja con cuentas prorrogadas).

La ministra ha dejado claro que las gafas y las lentillas serán financiadas por el Sistema Nacional de Salud a partir del año que viene. “Desde el punto de vista social y político, no puede ser que el sistema de salud visual o bucodental no esté incluido en el Sistema Nacional de Salud y vamos a trabajar firmemente para que sea una realidad en 2025″, aseguró en mayo.