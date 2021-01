Moreno Bonilla pide a los andaluces quedarse en casa y evitar las reuniones familiares o de amigos en los hogares

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moren Bonilla, ha apelado este jueves a la "responsabilidad" de los ciudadanos ante el avance "explosivo" de la tercera ola de la pandemia del coronavirus Covid-19 en la comunidad y ha pedido a los andaluces "quedarse en casa en la medida de sus posibilidades" e intentar "no multiplicar reuniones sociales no necesarias" ni trasladar a los hogares los encuentros con amigos o familiares no convivientes.

El mensaje del presidente andaluz llega un día después de que la Consejería de Salud pidiese autorización al Ministerio de Sanidad para acortar el toque de queda a las 21.00 horas (ahora el tope son las 22.00 horas) y propusiera un confinamiento domiciliario duro, un escenario descartado por el departamento de Salvador Illa y que requeriría un estado de alarma distinto al que está en vigor. Andalucía registró el miércoles casi 7.000 nuevos contagios e hizo saltar todas las alarmas, obligando a la Junta a adelantar a este viernes el comité de expertos para endurecer las restricciones por segunda vez en una semana.

Moreno ha lanzado este mensaje en la localidad sevillana de Mairena del Alcor durante su intervención en la inauguración del Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) Los Alcores en vísperas de la reunión del comité de expertos que acordará el endurecimiento de las restricciones en Andalucía ante la evolución de la tercera ola de la pandemia, que ha adelantado que será la "más dura, difícil y compleja de las vividas hasta ahora".

Ante este escenario, el jefe del Ejecutivo andaluz se ha dirigido directamente a la ciudadanía para pedirle "responsabilidad y cabeza en cada uno de nuestros comportamientos", para lo que ha sugerido "quedarse en casa en la medida de sus posibilidades" e "intentar no multiplicar reuniones sociales no necesarias".

En este sentido, Moreno ha alertado sobre la necesidad de no convertir las casas en "minirestaurantes" donde reunirse con amigos o familiares no convivientes y ha advertido de que ni la Junta ni ninguna administración puede "estar en las casas ni en fiestas clandestinas".