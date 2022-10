Moreno mete en su Gobierno a la ex presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, último cabo suelto de Ciudadanos

Una semana después de nombrar al ex vicepresidente y ex líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha confirmado el fichaje del último cabo suelto de la formación naranja: la ex presidenta del Parlamento autonómico, Marta Bosquet, que será la nueva presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (Ifapa), una agencia adscrita a la Consejería de Agricultura.

La almeriense se dio de baja del partido naranja también hace justo una semana y no había un solo partido político en la Cámara que no especulase con su fichaje “inminente” por parte de Moreno. El presidente andaluz lo ha anunciado este lunes en Barcelona, durante un acto público organizado por La Vanguardia. Ha sido a preguntas sobre el nombramiento de Marín cuando Moreno ha respondido que, siguiendo la misma estrategia, Bosquet será el siguiente referente institucional de Ciudadanos en sumarse a su equipo, en un puesto aún por determinar, pero que “probablemente anunciará mañana [por este martes] el Consejo de Gobierno”.

Marta Bosquet fue número dos en la lista electoral por Sevilla que encabezó el propio Marín en las elecciones andaluzas del 19 de junio, en la que Ciudadanos perdió sus 21 diputados y su representación parlamentaria. La almeriense había llegado a la Cámara como candidata en su provincia de origen, pero las malas perspectivas de la formación naranja en los últimos comicios hizo que Marín le propusiera ir de número dos por Sevilla, donde aparentemente había más opciones porque existían más votantes y escaños en liza.

En los últimos tres meses, desde la formación del Gobierno monocolor del PP en Andalucía, Moreno ha ido reclutando uno a uno a los principales referentes de Ciudadanos en esta comunidad, donde irrumpió con nueve diputados en 2015 y llegó a tener 21 en la pasada legislatura, convirtiéndose en socio de Gobierno junto a los populares. El barón del PP ofreció a todos sus consejeros naranjas incluirse en las listas electorales de su partido como independientes, pero la dirección nacional de Inés Arrimadas rechazó la oferta. Ninguno de ellos aceptó.

Fue posteriormente, tras la debacle y extinción de Ciudadanos, cuando Moreno volvió a llamar a los ex dirigentes naranjas y a sus equipos para que continuaran en puestos de relevancia dentro de su nuevo Gobierno. Marín fue el último en incorporarse, nombrado presidente de un órgano consultivo ligado a la Junta, que le ha permitido al ex vicepresidente mantener su afiliación a Ciudadanos y recibir el reconocimiento de Arrimadas. El caso de Bosquet es distinto. La ex presidenta de la Cámara sí dejó la formación naranja antes de recibir la llamada de Moreno.

Otros fichajes de Ciudadanos que han recalado en la Administración del PP son la consejera de Empleo, Rocío Blanco, la única que mantiene la cartera que tuvo en la pasada legislatura -y que se ha incorporado también a la cúpula nacional del partido-; la ex consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, recién designada miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía a propuesta del PP, o los ex portavoces parlamentarios, Sergio Romero y Teresa Pardo, y el ex concejal malagueño, Javier Millán.